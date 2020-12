In Destiny 2 verschenken die Prüfungen von Osiris ihre beste Waffe Astrahorizont an alle. Ihr müsst nur Mitmachen und nicht einen Sieg einfahren, aber beeilt euch.

Warum zu Weihnachten in die Trials? Die Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) sind endlich in Beyond Light angekommen. Eigentlich kämpfen hier die besten Spieler darum, 7 Siege einzuheimsen und den Leuchtturm zu erreichen. Die besten Waffen und schicken Rüstungen der PvP-Eite sind für viele unerreichbar.

Doch bis zum 29. Dezember kann sich tatsächlich jeder Hüter die beste Waffe aus dem Endgame-Modus sichern: die Astral Horizont. Dafür müsst ihr keinen einzigen Sieg einfahren – die Schrotflinte gibt’s als Geschenk fürs Mitmachen.

MeinMMO erklärt euch, warum ihr die Pumpe braucht und wie ihr jetzt garantiert eine abstaubt.

Das letzte Mal, dass ihr die Schrotflinte so leicht wie jetzt ergattern konntet, war im September. Also lasst euch die Chance nicht entgehen.

Diese Waffe gibt’s geschenkt: Die Schrotflinte Astralhorizont (eng. Astral Horizon) wird als eine der wenigen Top-Schrotflinten im Kinetik-Slot getragen. In Season 12 ist die Spezial-Waffe das Highlight des Trials Loot-Pools.

Fast jeder Roll der Astralhorizont haut rein

Das macht die Shotgun so gut: Astralhorizont gehört zu den langsamer schießenden Schrotflinten, die dafür aber hart reinhauen. Dadurch killen sie aus großen Distanzen mit nur einem Schuss feindliche Hüter.

Momentan dominiert eine andere Shotgun dieser Art das PvP: Felwinter Lüge (via destinytracker.com). Diese Waffe könnt ihr aber erst in Season 13 wieder erhalten und sie gehört außerdem in den Elementar-Slot. Das macht Astral-Horizont zur aktuell besten Alternative.

Für Astrahorizont spricht auch, dass ihr fast nur gute Perks zur Auswahl habt. Der God-Roll fürs PvP dürfte aber so aussehen:

Lauf: Vollchocke (verringert die Streuung) oder Gezogener Lauf (+10 Reichweite, -15 Handhabung)

Magazin: Angriffsmagazin (+10 Feuerrate, +15 Stabilität) oder Verbesserrte Geschosse (+10 Reichweite)

Perk 1: Fixer Zug (Waffe kann schnell gezogen und gewechselt werden)

Perk 2: Erster Schuss (verbessert Reichweite und Präzision beim ersten Angriff – resettet alle paar Sekunden)

Meisterwerk: Handhabung oder Reichweite

Schafft ihr es makellos bis zum Leuchtturm, könnt ihr euch zudem über die Meister-Version der Waffe freuen. Die hat dann als Meisterwerk und durch Mods nochmals bessere Statuswerte.

Von wegen besinnliche Weihnachten – im Schmelztiegel geht’s rund

Leicht Astralhorizont in den Trials vom 26.12. bis 29.12. bekommen

So gibt’s die Waffe garantiert: Durch einen zusätzlichen, wöchentlichen Beutezug machte Bungie die Trials attraktiver. Dadurch kann die exklusive Belohnung für den 3. Sieg nur durch Mitmachen erspielt werden. Und bis zum 29. Dezember ist das garantiert Astralhorizont.

Ihr könnt euch quasi bis zur Shotgun „durchsterben“ und theoretisch jede einzelne Runde verlieren.

Selbst Niederlagen füllen den Beutezug auf, es dauert nur ein paar Runden länger.

Ihr müsst auch keinen großen Wert auf euer Lichtlevel legen – es muss nur über 1.210 liegen, damit ihr starten könnt.

Die Kurzversion: Holt euch von Saint-14 den Beutezug „End Game“ und schließt ein paar Matches ab!

Packt unbedingt den Beutezug „End Game“ bei Saint-14 ein

Wie holt ihr alles aus dem Trials-Wochenende? Wenn ihr gerade in Trials-Stimmung seid, dann könnt ihr den Beutezug auch mit allen 3 Charakteren je einmal angehen. So habt ihr gleich 3 Versionen der Schrotflinte. Bringen die Feiertage euch Glück und ihr schafft 3 Siege auf eurem Ticket, erhaltet ihr zudem noch eine Version der Schrotflinte dazu.

Traditionell wird, wenn es die starken Waffen leicht zu erbeuten gibt, mehr gezockt – auch die Feiertage dürfte Hüter vor die Bildschirme locken. Das heißt, dass via Gefährten App und anderen LFG-Plattformen aktuell verstärkt nach Mitspielern gesucht wird (oft auch ohne Mikrofon). Also, selbst wenn ihr keine prall gefüllte Freundesliste habt, könnt ihr problemlos Astralhorizont einsacken.

Gespielt wird bis zum 29.12 übrigens auf Javelin-4. Das sind die anderen Belohnungen diese Woche:

5 Siege: Trials-Raketenwerfer „Die Antwort von Morgen“

7 Siege: Helm aus dem Trials-Set

Makellos: Astralhorizont als Meister-Waffe (Adept)

Freut ihr euch über dieses Weihnachtsgeschenk aus den Trials? Endlich könnt ihr es mit Astralhorizont den rutschenden Hüter mit ihrer Felwinters Lüge heimzahlen. Wer eher auf PvE-Knarren steht, dem macht 2021 eine große Freude: Destiny 2 bringt endlich die coolsten Waffen aus Teil 1 zurück