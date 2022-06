„Die Hölle auf Erden“ – Strike in Destiny 2 bringt Spieler mit seinen Mechaniken zum Verzweifeln

Wer Destiny 2 spielt, landet früher oder später auch in der Strike-Rotation der Vorhut-Ops. Doch während die meisten Strikes dort kurzweilig und recht einfach sind, gibt es einen, der viele Spieler zum Verzweifeln bringt. Um ihn in den Ruhestand des Content Vaults zu schicken, würden sie sogar Raid-Exotics an Bungie opfern. MeinMMO hat sich angeschaut, wie und warum der Strike derzeit wieder die Destiny-Community spaltet.

Um diesen Strike geht es: Es gibt so einige Strikes in Destiny 2, die man über die Playlist der Vorhut-Ops in einer zufälligen Rotation mit Spielersuche zocken kann. Doch während die meisten schnell und einfach sind, sowie keine Mechaniken haben, über die man viel nachdenken muss, ist ein Strike da ganz anders. „Die Korrumpierte“, schafft es seit Jahren Spieler in Destiny 2 verzweifeln zu lassen.

Der Strike spielt in der Träumenden Stadt und die Hüter müssen darin eine von Königin Maras engsten Beraterinnen, Sedia, finden und sie aus der Kontrolle der Besessenen befreien.

Sedia hat die härteste Bump- und Schubsmechanik mit schwebenden Plattformen.

Erscheint seine Location auf dem Bildschirm, verlassen die Hüter fluchtartig die Aktivität und lassen ihre Teammates zurück. So berichtet Phiau, ein Vater, der nun mit seinem Sohn Destiny 2 spielt:

Ich war heute mit meinem Sohn Strikes spielen und wir sind auf „Die Korrumpierte“ getroffen.

Mein Sohn: „Oh, ich hasse diesen Strike.“

Ich: „Warum?“

Mein Sohn: „Weil, sobald er geladen ist, alle gehen.“

Traurig, aber diese Erfahrungen macht man derzeit wieder häufiger in Destiny 2 und das hat auch einen Grund. „Die Korrumpierte“ war letzte Woche in der Dämmerungs-Rotation und hat in der Zeit viele Spieler buchstäblich alle Nerven gekostet.

Der Strike ist ungeeignet für eine Playlist mit Matchmaking: „Die Korrumpierte“ ist in den Augen dieser Spieler so schon „unangemessen lang, nervig und eine absolute Plackerei“. Als Dämmerung, mit den zusätzlichen Modifikatoren, sogar noch herausfordernder. Kommt dann das Matchmaking für die Strike-Playlist hinzu, welches auf niedrigen Schwierigkeitsstufen verfügbar ist, ist es „die Hölle auf Erden“.

Wenn die Spieler zufällig zusammengewürfelt werden, kommt es häufig vor, dass die spezielle Kugel-Mechanik des Strikes, welche sich durch die komplette Aktivität zieht, nicht beachtet wird.

Zudem ist der Strike sehr lang und beinhaltet einige „Schubs-und-Bump-Mechaniken“, was es signifikant schwieriger macht Gegner zu beseitigen und den Boss „Sedia“ schnell zu legen.

Wenn die zufälligen und ahnungslosen Teammates dann auch nicht auf „Kugel-Zuwürfe“ reagieren, ständig von der Map geschubst werden oder nicht wissen, was sie wo tun sollen, um safe zu spielen, ist die Geduld dahin.

Einige Spieler sagen daher immer wieder: Für eine schnelle Playlist-Aktivität ist diese Kombination aus langwierigem Strike, Kugel-Mechanik und unwissenden Teammates schlichtweg nicht geeignet und auch viel zu anstrengend, um sie freiwillig spielen zu wollen.

Aus diesem Grund ist der Spieler Imagine_TryingYT in der dazugehörigen reddit-Diskussion sogar bereit alles dafür zu opfern, wenn der Strike „Die Korrumpierte“ nur endlich für immer und ewig im Content-Vault verschwindet.

[…] Ich weiß, dass wir in der Vergangenheit gegen [den Content-Vault] waren. Aber nur dieses eine Mal fände ich es vollkommen in Ordnung, wenn [Bungie] „Die Korrumpierte“ streicht. Ich gebe [Bungie ], was [sie wollen]. Lösche meinen Titan, nimm alle meine Godrolls, nimm zur Hölle meine Vex Mythoclast. Bitte, ich werde mein Konto buchstäblich löschen und dieses Spiel ganz neu starten, solange ich weiß, dass ich diesen Strike nie wieder anfassen muss. […]

Der Strike „Die Korrumpierte“ spielt in der Träumenden Stadt

Der Grund, warum es kein Raid-Matchmaking gibt

Während die Community auf reddit eine Verschiebung des Strikes in den Content-Vault fordert, äußert sich Datto, der Destiny-Streamer und Eliteplayer entsetzt über diese Diskussion und verteidigt den Strike „Die Korrumpierte“.

Ich werde diese Verleumdung gegenüber der Korrumpierten nicht hinnehmen.

Dieser Strike ist großartig! schreibt Datto, ein bekannter Destiny-Content-Creator via Twitter

Für ihn ist die Aktivität eine grandiose Herausforderung, mit guten Mechaniken und wenn gejammert wird, dann nur, weil „ein Strike länger als 8 Minuten dauert, um eine Top-Belohnung zu erhalten.“, wie er sagt.

Genau solche Forderungen sieht Datto als Grund, warum in Destiny 2 die Schwierigkeitsstufen Meister, Großmeister sowie die Dungeon und Raid-Aktivitäten bis heute kein Matchmaking bekommen haben.

Der Strike ist bereits seit 2018 im Spiel und ein Großteil der Spieler weiß immer noch nicht, wie man ihn richtig spielt. Darunter sind anscheinend auch die Spieler, die sich ein entsprechendes Matchmaking für das Endgame wünschen, aber selbst nichts dazu lernen wollen.

Auf reddit äußern sich Destiny-Spieler, wie 1AMA-CAT-AMA, kritisch zu dieser „Mechanik-Resistenz“ ihrer Mithüter und der Forderung, dass die Korrumpierte deswegen in „Bungies-Mottenkammer“ soll.

Alles, was sie wollen, ist ein Horde-Modus mit Trash-Tier-Mobs, die sie ohne Schwierigkeiten mit dem Dreifaltigkeits-Ghoul farmen können, der ewig weitergeht und ihnen garantierte Beute beschert. Dann wundern sie sich, warum sie von dem Spiel 2 Tage später gelangweilt sind.

Erklärungen im Spiel sind keine Lösung: Einige Spieler verweisen darauf, dass es ja keine Hinweise im Spiel gibt, wie man die Mechaniken in der Korrumpierten genau spielen muss und man deswegen ahnungslos ist. Bungie könnte also einen Hinweis-Tab im Spiel integrieren, wie zuletzt mit den Gambit-Spielregeln passiert, welcher die Spielmechaniken detailliert erklärt.

Was ist nochmal der Content-Vault in Destiny 2? Bungie hat den sogenannten Content-Vault 2020 mit der Beyond Light-Erweiterung gestartet. Er ist ein Ort, an dem in regelmäßigen Abständen „weniger aktiv gespielte“ Ziele und Aktivitäten aus dem Spiel genommen und dort gespeichert werden. Laut dem Entwickler ist der Content-Vault notwendig, damit frische Inhalte hinzugefügt werden können, ohne das Spiel unüberschaubar aufzublähen.

Hier verfolgt Destiny 2 allerdings seit Jahren das „Konzept der Entdeckung“. Spieler sollen selbst herausfinden, wie etwas im Spiel funktioniert und so dazu lernen. Das ist spannender als sofort zu wissen, wie etwas funktioniert. Gerade deswegen sind die Day-One-Dungeons und -Raids seit Jahren so beliebt.

Einmal entdeckt, sprechen sich die neuen Mechaniken des Spiels in der Community zudem sehr schnell herum. Man kann sie sich auf Twitch oder YouTube ansehen, darüber in Guides lesen oder man spielt es im Einsatztrupp und findet es gemeinsam selbst heraus. Voraussetzung dafür ist aber, dass man das auch will.

Im Fall des Strikes „Die Korrumpierte“ hat das jedoch nicht gut funktioniert, weil die Kugeln auch Schaden machen, wenn sie nicht aufgeladen sind, wie der Spieler RC_0001RC_0001 anmerkt. Vielleicht wäre die Lösung also viel einfacher, indem Bungie die Mechanik so ändert, dann man als Spieler gezwungen ist, die Mechaniken zu verstehen und richtig zu nutzen.

[…] Hüter, die [die Mechanik] nicht im Auge behalten oder Dattos Telefonnummer nicht haben, werfen den Ball einfach auf die Feindschilde. […] Sie wird genug Schaden anrichten, dass nicht klar ist, dass sie etwas falsch machen, also werden sie es weiter tun. Und es gibt nichts, was wir tun können, um sie daran zu hindern, die Kugel zuerst zu bekommen.

In der Vorhut-Ops treten 3 Spielern kleine Kurzmissionen namens „Strikes“ an.

So funktioniert die Kugel-Mechanik im Strike „Die Korrumpierte“

Wie funktioniert die Kugel-Mechanik im Strike? Für alle, die es von jetzt an gerne besser machen wollen, erklären wir hier nochmal gerne die genaue Kugel-Mechanik des Strikes „Die Korrumpierte“, welche die Aktivität dann auch insgesamt einfacher sowie entspannter macht:

An verschiedenen Stellen im Strike, wie beispielsweise im Aufzug, können die Spieler spezielle Kugeln aufnehmen. Sie sind notwendig, denn nur mit ihnen lassen sich in diesem Strike die Schilde der Gegner brechen.

Diese Kugeln kann man jedoch nicht nur aufnehmen und werfen, sondern sie auch anderen Teammates zuwerfen.

Pro Zuwurf maximiert sich der Schadensoutput. Pro Kugel ist das bis zu 3x möglich.

Aufgeladene Kugeln surren und strahlen. Wenn das Surren am lautesten ist, könnt ihr sie werfen, um das Maximum an Schaden herauszuholen.

Wie steht ihr persönlich zum Strike „Die Korrumpierte“. Wäre es auch eure Bitte den Inhalt besser gleich in den Content-Vault zu verschieben? Gerne dürft ihr uns natürlich auch in den Kommentaren beichten, ob ihr von der geheimen Kugel-Mechanik bei Sedia bereits wusstet oder nicht. Und ob ihr in Destiny 2 bereit seid Mechaniken und Abläufe zu lernen oder ihr euch lieber durchziehen lasst.