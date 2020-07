Destiny 2: Stunt-Fahrer knacken Aktivität in 8 Min, für die ihr 1 Stunde braucht

In Destiny 2 wurde ein neuer Speedrun-Weltrekord aufgestellt, der mehr nach Mario Kart als nach Ego-Shooter aussieht. Das Highlight ist ein wagemutiger Sprung mit dem Sparrow, den wir alle schon machen wollten.

Was ist das für ein Rekord? In Videogames verbringen wir gerne unzählige Stunden und spielen teilweise die gleichen Aktivitäten hunderte Male. Speedrunner treiben das auf die Spitze – sie wollen eine Mission nicht nur schaffen, sondern dabei so schnell wie nur irgendwie möglich sein.

Die drei Hüter AceyBaby, Granger und BjarturFO haben sich den neuen Prophezeiung-Dungeon aus Season 11 vorgenommen. Das ist quasi ein Mini-Raid, inklusive zwei Boss-Fights, Schwerkraft-Rätsel und einer großen Sprung-Passage.

In nur 8:04 Minuten liegt der letzte Endgegner. Für die meisten Spieler ist dies eine Aufgabe, die gerne eine Stunde dauert. Schwindelig wird dem Zuschauer dabei, weil der Dungeon wie ein Drogentrip aussieht und, weil das Highlight ein Sprung ist, den keiner für möglich hielt.

Schaut euch hier den ganzen Lauf an

Dieser unmögliche Sprung ist das Highlight: Mitten im Dungeon öffnet sich vor den Spielern ein gewaltiger Abgrund, den es zu überwinden gilt. Normalerweise muss über Plattformen und schwebende Pyramiden hüpfend das Ziel in der Ferne erreicht werden.

Vermutlich dachte jeder Spieler beim Betreten dieses Areals: „soll ich da mit dem Sparrow runterbrettern? Einen Sprung wagen, nur um zu sehen wie weit man kommt?“ Die Speedrunner beweisen, man kann bis zum Ende springen!

Einfach nur mit Vollgas und Augen zu funktioniert dies jedoch nicht. Die Adrenalin-Junkies steigen während des Flugs ab, rufen ein neues Fahrzeug und boosten sich mit Saltos in einem Rutsch über den Abgrund.

These Destiny 2 players have the game’s trippy Prophecy dungeon down to a science https://t.co/fX8hriabFT pic.twitter.com/rQ8p2xUZIj — Kotaku (@Kotaku) July 13, 2020 Ausschnitt aus dem Speedrun

Nicht blinzeln, sonst verpasst ihr was

Wie ging das so schnell? Das Bosse in Destiny in Sekunden gelegt werden, das gehört ja fast schon zum Alltag. Aber wie schaffen es die drei Hüter so durch den Dungeon und seine Mechaniken zu brettern?

Das sind ihre Tricks:

An den Start gehen die Sprinter mit 3 Solar-Warlocks. Durch den Ikarus-Haken und das verbesserte Schweben überwinden sie teilweise unglaubliche Höhenunterschiede.

Schon in der Aufwärmphase sammeln sie Partikel, die sie im ersten Bosskampf brauchen.

Der Boss liegt in 10 Sekunden: Möglich wird dies durch Beklemmende Dunkelheit, eine Novabombe und Schwertwirbel – Begleitet wird das Feuerwerk durch die Aussage „Good bye Framerate“

Generell setzen die Spieler fast nur auf Schwerter: Je nach Encounter nutzten sie die Fallende Guillotine oder die Schwarze Klaue

Um ihre Geschwindigkeit zu pushen wird auf Bewegungs-Exotics zurückgegriffen

Beim letzten Boss wechselt ein Spieler auf den Jäger, um ihn mit Pfeilen zu bedrängen

Die Hüter führen im Inventar nur die Ausrüstung mit, die sie auch brauchen und wechseln in genau den Momenten, in denen die nächste Location vorbereitet wird.

„Normale“ Hüter im Dungeon hüpfen mühsam von Plattform zu Plattform

Interessant ist dabei, dass noch Raum nach oben ist. Während ihres Laufs diskutieren die 3 Sprinter, was man noch besser machen könnte oder welche Taktik sie zukünftig ausprobieren wollen. Ihr Ziel ist es nämlich, den Dungeon in unter 8 Minuten zu knacken.

