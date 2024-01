Destiny 2 will 2024 das Vertrauen seiner Spieler zurückgewinnen: Monetarisierung ist ein großes Problem

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Wie seht ihr persönlich das Gratis-Angebot und die Herausforderungen in Bezug auf die Monetarisierung von Destiny 2? Seid ihr ebenfalls der Meinung, dass ein „All-inklusive“-Paket, ein dauerhaftes Gratis-Package oder gar ein Abonnementmodell jetzt die richtige Entscheidung wäre? Dann seid ihr herzlich eingeladen, eure Meinung in den Kommentaren zu teilen. Oder hofft ihr, dass „Die Finale Form“ nicht nur das Ende der Saga, sondern auch von Destiny 2 sein wird? Wir jedenfalls nicht: Ich wollte wissen, wie die Story von Destiny 2 endet – Doch jetzt, wo es so weit ist, nicht mehr

Monetarisierung ist die größte Hürde für den Einstieg in Destiny 2, und ich wünschte, Bungie würde einfach etwas wie ein einzelnes „All-inklusive“-Paket verkaufen (vielleicht alle alten Erweiterungen beim Kauf der aktuellen) oder zu einem Abonnementmodell wechseln. […] Ich möchte wirklich, dass all diese Barrieren entfernt werden, damit wir neue Spieler anlocken können und die Spielerbasis gesund bleibt.

Das Angebot brachte anscheinend auch einen soliden Zustrom an interessierten Spielern mit sich. Obwohl sich der Spielerzuwachs wahrscheinlich nicht vollständig auf das kostenlose Angebot zurückführen lässt, könnte es dennoch dazu beigetragen haben. Die Zahlen (via SteamCharts ) deuten jedenfalls darauf hin.

Das kam bei den Spielern gut an: Am 13. Dezember überraschte Bungie mit einem Gratisangebot über Epic Games . Gamer konnten sich über den Store das sogenannte „Legacy Paket“ von Destiny 2 mit insgesamt drei Erweiterungen sichern. „Die Hexenkönigin“, „Jenseits des Lichts“ und „Festung der Schatten“.

Umso erfreulicher wurde eine kürzliche Entscheidung des Entwicklers aufgenommen, die in den Augen der Hüter genau das ist, was der Shooter jetzt braucht.

