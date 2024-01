Destiny 2 versprach mehr Loot als je zuvor, jetzt rechnet ein Spieler nach und meint „Das sieht nicht gut aus“

In der Saison des Wunsches wurde ein praktisches Feature zu Destiny 2 hinzugefügt. Spieler sollen mehr zusätzliche Ritual-Engramme erhalten, um damit gezielt bestimmte Waffen zu fokussieren. Einige Spieler haben jedoch den Eindruck, dass dies nicht der Fall ist. Deswegen hat ein Hüter jetzt genau nachgerechnet und MeinMMO zeigt euch seine Ergebnisse.

Was hat sich zum Start von Season 23 geändert? Im „This Week at Destiny“-Blog vom 16. November 2023 hat Bungie den Spielern Änderungen an den sogenannten Ritual-Engrammen und den Fokussierungskosten mitgeteilt.

Mit dem neuen System sollten die Spieler laut Bungie ab Season 23 mehr Vorhut-, Schmelztiegel- und Gambit-Engramme verdienen als je zuvor.

Außerdem sollte dieser Zufluss von zusätzlichen Engrammen es ermöglichen, sich häufiger auf Ausrüstungsgegenstände aus vergangenen und aktuellen Seasons zu fokussieren.

Die Erhöhung der Engramm-Drops gingen zudem Hand in Hand mit deutlichen Preisänderungen für die gezielten Fokussierungen eines Spielers.

Das übergeordnete Ziel all dieser Anpassung war es, den Spielern die Möglichkeit zu geben, die vielen Engramme bei den entsprechenden Händlern für ihre gewünschten Ritualwaffen auszugeben.

Dies entsprach dem Wunsch der Community, in jeder Season möglichst schnell und direkt an die neuesten Waffen zu gelangen, ohne vom Zufall abhängig zu sein. Es scheint jedoch ein Problem zu geben, denn für einige Hüter fühlt es sich so an, als ob man in Season 23 statt mehr eher weniger Engramme bekommt. Deswegen hat ein Spieler nun genau nachgerechnet.

Destiny 2 ist wie ein geiziger Onkel, der einen kaum belohnt

Das hat der Hüter herausgefunden: Bereits vor einem Monat häuften sich die Kommentare innerhalb der Destiny-Community, dass zum einen die Kosten für die Engramm-Fokussierung zu hoch und die Anzahl der erhaltenen Engramme zu niedrig sei. Dies war allerdings nur ein Eindruck und niemand hatte genaue Zahlen, um dies zu belegen. Bis jetzt.

Was kostet eine Waffen-Fokussierung aktuell? Neueste Waffen aus dem Ritualpool kosten euch 3 Engramme und 5000 Glimmer

1 Vermächtnis-Ritualwaffe kostet euch 5 Engramme und 15.000 Glimmer

1 Dämmerungswaffe kostet 5 Engramme sowie 25.000 Glimmer

1 Meister-Dämmerungswaffe kostet euch 10 Dämmerungschiffren, 5 Engramme sowie 50.000 Glimmer

Der Hüter Commander Pika hat sich daher der Vermutung der Spieler angenommen und statistische Daten aus den verschiedenen Ritual-Aktivitäten in Destiny 2 gesammelt sowie die Engramm-Dropraten berechnet.

Das sind seine Erkenntnisse:

Hier zeigt der Hüter die genauen Engramm-Drops in einer Statistik

Die Droprate von Händler-Engrammen für alle Ritual-Playlisten beträgt etwa 30 %.

Es ist anzumerken, dass diese Rate ähnlich oder sogar etwas niedriger ist als in vorherigen Seasons. Dies deutet darauf hin, dass es keine Erhöhung der Engramm-Droprate in Season 23 gab, entgegen der Aussage von Bungie.

Im PvP ist die Droprate etwas höher, insbesondere bei konstanten Siegen. Im Eisenbanner ist sie signifikant höher und entspricht fast einer Drop-Rate von 50 % bei einer Gewinnchance von 75 %.

Aufgrund der gestiegenen Kosten für das Fokussieren von Waffen, insbesondere für solche, die nun drei Engramme kosten, erhält man folglich durch das Fokussieren etwa 50 % weniger Waffen. Bei PvP-Spielern, die häufig gewinnen, liegt der Rückgang bei 20-30 %.

Die genauen Details hat der Spieler außerdem in einem Video festgehalten, wo er auch seine Daten und seine Methodik erklärt:

Community hofft auf Nachbesserung: Bislang hat sich der Entwickler noch nicht zu den Zahlen des Spielers geäußert. Diese legen jedoch nahe, dass das Gefühl der Spieler in Bezug auf die Droprate der Engramme und die damit verbundene Fokussierung möglicherweise richtig ist.

Man hofft daher, dass hier noch mal Anpassungen seitens Bungie gemacht werden, vor allem was die Preise für die Waffen betrifft.

Commander Pika schlägt dazu vor, dass Bungie, um die neuen Kosten auszugleichen, die Engramm-Drop-Rate einfach verdoppeln und die Kosten auf 2 oder die Fokussierungskosten auf 1 senken sollte. Das ist auch der Wunsch der Spieler, die finden Destiny 2 ist wie der geizige Onkel, der einen kaum für die harte Arbeit belohnt, die man für ihn leistet .

Allerdings gibt Commander Pika ebenfalls zu bedenken, dass diese Lösung möglicherweise nicht so einfach umzusetzen ist, da der Ruf von Schmelztiegel und den anderen Ritual-Playlist-Aktivitäten unterschiedlich ist.

Habt ihr in Season 23 die versprochene Zunahme von Engramm-Drops gspürt und die höheren Fokussierungskosten? Oder stimmt die Einschätzung von Commander Pika, dass die Realität nicht mit der Aussage von Bungie übereinstimmt? Teilt gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren.