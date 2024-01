Destiny 2: Warum es wichtig ist, welchen Finisher ihr verwendet

Destiny 2 bietet eine Vielzahl von Gameplay-Elementen. Eines davon ist der Finisher, ein mächtiger Move, der nicht nur stylisch aussieht, sondern auch einen entscheidenden Einfluss auf euer Gameplay haben kann. Welche das genau sind und wie die richtige Wahl euer Spiel und eure Builds beeinflusst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Darum ist Finisher nicht gleich Finisher: Seit 2019 können Hüter in Destiny 2 sogenannte Finisher im PvE einsetzen. Mit ihnen kann man einem angeschlagenen Gegner in einer kurzen Animation den Rest geben und sich die coole Hinrichtung gemütlich aus der Third-Person-Perspektive anschauen. Im Grunde ist der Finisher also eine Art zusätzlicher Nahkampfangriff.

Doch wer jetzt denkt, dass das rein kosmetisch ist, irrt sich.

Mit Finishern könnt ihr vorrangig Gegner aus den Latschen hauen, für die Ihr sonst noch fast ein ganzes Magazin gebraucht hättet.

Finisher lassen sich zudem durch bestimmte Mods verbessern. In manchen Seasons werden sie durch das saisonale Artefakt gestärkt, können dann beispielsweise Schwere Munition droppen lassen.

Was aber viel wichtiger ist: Finishern haben auch ein Element. Bei der Verwendung bestimmter Unterklassen könnt ihr daher durch die Nutzung des richtigen Finishers enorm profitieren.

MeinMMO zeigt euch, worauf ihr achten solltet und welche Synergien und Möglichkeiten sich damit für euch eröffnen.

Diese Finisher-Secrets solltet ihr kennen

So beeinflussen Finisher euer Spiel: Es gibt verschiedene Szenarien, in denen die Wahl des richtigen Finishers für euer Unterklassenelement und Build in Destiny 2 entscheidend sein kann. Besonders in Season 23 kann man durch den Einsatz eines sich anpassenden Finishers enorm profitieren.

Obwohl dies nicht spielentscheidend ist, kann es trotzdem einen großen Unterschied für bestimmte Builds ausmachen, insbesondere in der laufenden Season 23 für den Vorteil der „Wiederherstellung“.

Secret Nr. 1: Nutzt einen universellen Finisher

Wenn ihr im Spiel einen Finisher verwendet, der dem Element eurer Unterklasse entspricht, wird dieser automatisch als Kill für dieses Element gewertet.

In Season 23 würde also der Finisher „Gladiator Klingensturm“ in Kombination mit dem Solar-Fragment „Glut des Empyrianers“ auch den Wiederherstellungs-Timer verlängern, da er als Solar-Kill gewertet wird. Nutzt ihr jedoch einen reinen Arkus-Finisher, wie zum Beispiel den Finisher „Wie die Motten ins …“ bringt euch das keine Vorteile.

Der Finisher „Gladiator Klingensturm“ ist universell – passt sich also eurer Unterklasse an.

Secret Nr. 2: Mit Finishern könnt ihr ein Mini-Multi-Build spielen

Durch die Verwendung elementspezifischer Finisher könnt ihr gemischte Builds in Destiny 2 spielen. Also beispielsweise als Warlock die Unterklasse Solar oder Strang spielen, aber trotzdem ein Leere-Exo, wie den Helm „Nezareks Sünde“ anziehen.

Tötet ihr dann etwas mit dem Leere-Finisher, gibt euch das eine kleine Menge Fähigkeitsenergie zurück und dies kann auch für die schnelle Erledigung bestimmter Beutezüge hilfreich sein.

Secret Nr. 3: Finisher erzeugen nutzbare Items

Ein Stasis-Titan, der den Aspekt „Diamantlanze“ nutzt, kann durch die Verwendung des richtigen Finishers eine zusätzliche Diamantlanze erschaffen und sich weitere Vorteile sichern.

Ein unterklassenunabhängige Finisher kann bei Stasis die Gegner zudem zerschmettern. Wenn ihr also eines der Äonen-Exos nutzt, wird die erzeugte Spezial-Munition nicht mehr herunterfallen oder in alle Richtungen wegfliegen.

Secret Nr. 4: Finisher haben eine Time-to-Kill

Obwohl alle Finisher die gleiche Dauer haben, unterscheiden sie sich dennoch in ihrer Time-to-Kill (TTK).

Beispielsweise hat der kostenpflichtige Finisher des Jägers „Sicherer Schuss“ die schnellste Time-to-Kill. Das liegt daran, dass der größte Teil der Animation stattfindet, nachdem das Ziel getötet wurde. Im Gegensatz dazu hat der Finisher aus der „Saison des Plünderers“ namens „Steinschlossraserei“ eine niedrigere TTK als viele andere.

Prüft also beim Ansehen des Finishers, ob das Ziel zu Beginn, in der Mitte oder am Ende der Animation umfällt. Dies gibt Rückschlüsse auf eine möglicherweise schnellere oder langsamere Time-to-Kill. Denn dass bedeutet, dasss die Unsichtbarkeit oder Heilung von gewissen Exos oder Vorteilen natürlich auch früher aktiviert wird.

Wie findet man den richtigen Finisher? Neben Finishern mit einem bestimmten Element gibt es auch Finisher, die sich an das Element ihrer Unterklasse anpassen. Diese sind somit universell einsetzbar.

Um einen universellen Finisher zu finden, schaut ihr am besten in der Sammlung nach. Klickt dann mehrmals auf die Vorschau und achtet darauf, ob sich die Farbe des Finishers ändert.

Wenn der Finisher konsequent bei einem Element bleibt, wie beispielsweise bei „Der Kellbrecher“, bedeutet dies, dass er sich nicht an eure Unterklasse anpassen wird.

Wechselt der Finisher in der Vorschau jedoch zwischen den Elementen, dann passt er sich automatisch an eure Unterklasse an und ist damit universell.

Insgesamt verdeutlichen diese Tipps jedoch die oft übersehene Bedeutung der Auswahl des richtigen Finishers in Destiny 2.

Habt ihr bereits davon gewusst und eure Builds entsprechend angepasst? Oder habt ihr heute zum ersten Mal von diesen versteckten Finisher-Secrets gehört? Wenn ihr weitere Vorteile durch Finisher kennt, teilt sie gerne in den Kommentaren mit uns.

Falls ihr nicht wisst, wie ihr Finisher überhauot nutzt, dann hilft euch dieser Artikel: So nutzt ihr die coolen neuen Finisher in Destiny 2 richtig