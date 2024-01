Destiny 2 bietet euch 139 herstellbare Waffen – Aber Spieler entdecken eine unerklärbare Lücke

Warhammer: The old World zeigt, wie das Gameplay zurück zu den Wurzeln geht

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Destiny 2: So entdeckt ihr alle 14 Sternenkatzen-Fundorte in Season 23

Schaut man zurück, so ist es obendrein bereits ein ganzes Jahr her, dass Destiny 2 mit Season 19 ein neues Leere-Impulsgewehr namens Veles-X eingeführt hat. Allerdings konnte sich die Waffe damals nicht lange halten, da die herstellbare Version des Exo-Impulsgewehrs namens „Revision Null“ sie schnell abgelöst hat.

So wie der Spieler jojokombat05 der im Reddit schreibt: „[…] Es fühlt sich trocken an, wenn es um gute Leere-Optionen geht. […]“

So erklären Spieler die Crafting-Lücke: Der Spieler SushiJuice hat via Reddit darauf aufmerksam gemacht, dass das Element Leere beim Crafting in Destiny 2 nicht die gleiche Aufmerksamkeit zu erhalten scheint wie seine Pendants Solar und Arkus. Spieler, die Leere bevorzugen, vermissen daher besonders das Leere-Impulsgewehr.

Das haben die Spieler in Season 23 festgestellt: Destiny 2 ist bekannt für seine Waffen-Vielfalt. Es gibt unzählige verschiedene Schießeisen , die zum Teil auch hergestellt werden können. Also von den Spielern mit den Vorteilen gebaut werden können, die man selbst bevorzugt.

