Fans wollen, dass Bungie das wichtigste PvP-Event rettet, sonst wird ihnen Destiny 2 endgültig langweilig

Das einst hochgelobte PvP-Endgame „Prüfungen von Osiris“ bei Destiny 2 steht derzeit in der Kontroverse. Einige Spieler und Streamer sind sich einig: Die Trials müssen dringend gerettet werden. Es gäbe arge Probleme, die ihren Spielspaß gehörig dämpfen. MeinMMO zeigt euch die Vorschläge, die gemacht wurden, um das Spielerlebnis für alle zu verbessern und warum das nicht jeder gut findet.

Darum ist das PvP-Event in Gefahr: Die „Prüfungen vons Osiris“, kurz „Trials“ genannt, sind der Höhepunkt des PvP-Wettkampfes in Destiny 2. Ein Modus, der die besten PvP-Spieler herausfordern und ihnen die Möglichkeit geben soll, epische sowie einzigartige Belohnungen zu verdienen.

Mit der Zeit verlor der Modus jedoch an Glanz und wird nun zunehmend kritisiert. Ein Thread auf Reddit spiegelt dabei die wachsende Frustration und Enttäuschung wider.

Mit all diesen Dingen hätten die „Prüfungen von Osiris“ 2024 die Zutaten zusammen, um das PvP-Event höllisch giftig zu machen. Das darf nach Meinung einiger Spieler, bevor es im Juni zum Zielort “Das Bleiche Herz des Reisenden” geht, nicht so bleiben.

Das sind die Anliegen der Spieler: Der Reddit-Thread betont die dringende Bitte an Bungie, die Trials im Jahr 2024 erneut zu retten, um die leidenschaftlichste Spielerbasis von Destiny 2 nicht zu verlieren.

Der Spielerpool der Trials hat konkret zwischen Januar 2023 und 2024 im Durchschnitt etwa 35 % (via DestinyTrialsReport) seiner Spieler verloren.

Neben dem fallenden Interesse sieht der Spieler AdonnisTheGod ein weiteres großes Problem des PvP-Events im Loot.

Obwohl der makellose Trials-Pass den Zugang zu einem exklusiven Spielerpool ermöglicht und zusätzliche Belohnungen für Siege verspricht, sieht AdonnisTheGod darin dennoch keine Rechtfertigung für den enormen Zeitaufwand und die Mühe, die für das PvP-Event aufgewendet werden müssen.

Dies stehe auch in krassem Gegensatz zu einem halbstündigen Durchlauf der aktuellen, saisonalen Aktivität „Die Windung“ in Season 23, wo man 100-mal mehr und teilweise sogar besseren Loot erhält als bei einer makellosen Trials-Karte.

Das macht es zusätzlich unspielbar: Neben dem zu unattraktivem Loot muss man in den Trials zudem mit Cheatern rechnen. Vor allem je öfter man gewinnt und sich dem Makellos-Status nähert. Langjährige Destiny-Streamer, wie GernaderJake, haben dazu keine unrealistischen Erwartungen, aber eine klare Meinung.

Ich erwarte nicht, dass Bungie jemals das Cheating-Problem in [Destiny 2] löst. […] [Einige Cheater sind] buchstäblich seit Jahren im Spiel. Selbst wenn Bungie einige von ihnen sperrt, wechseln sie einfach zu neuen oder gestohlenen Konten und fangen an, wieder zu betrügen, solange, bis sie erneut erwischt werden, was die ursprüngliche Sperre effektiv bedeutungslos macht. Zudem gibt es Clans, die vollständig mit solchen Spielern gefüllt sind. Um also aktuell eine Makellos-Karte auf dem PC zu haben, geht es nicht mehr darum, sieben Mal hintereinander zu gewinnen, sondern darum, Cheatern sieben Mal hintereinander aus dem Weg zu gehen, und das ist derzeit sehr schwierig. […]

Die Trials sind nicht nur ägyptisch angehaucht, sondern eben auch ein echtes Pyramidensystem, das jedoch immer weniger funktioniere. Am Anfang spielt man noch gegen alle Spieler, was gut ist. Aber sobald man sich weiter verbessert, schlagen meistens nur noch Cheater mit voller Wucht zu. Selbst erfahrene Spieler haben dann kaum eine Chance und keinen Spaß. Für normale Spieler ist es ab diesem Zeitpunkt zudem kaum bis gar nicht mehr durchzuhalten.

Dazu kommentiert der Hüter dweezil22: „Die Entwicklung eines Produkts, das dazu führt, dass 90 % der Kunden schwer enttäuscht sind, um die anderen 10 % zufriedenzustellen, erscheint grundlegend fehlerhaft und grenzt an Missbrauch, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt.“

So soll Bungie die Trials retten: Im Reddit sind sich einige Spieler daher einig. Der Weg zu den Top-Belohnungen muss einfacher und Kämpfe gegen Cheater vermeidbar werden. Bungie solle andere Wege anbieten, um über den prestigereichen Leuchtturmbesuch mit sieben Siegen hinaus an Meister-Waffen und die Cosmetics des PvP-Events zu gelangen. Beispielsweise ein Beutezug, der eine Mischung aus Kills, Wiederbelebungen, Siegen und Medaillen erfordert.

Zusätzlich müsse mit einem überarbeiteten Belohnungssystem der Anreiz für die Teilnahme am Modus endlich wieder gesteigert werden.

Andere Spieler vermuten hinter all diesen Forderungen jedoch lediglich das eigene Interesse der besten PvP-Spieler.

Darum sind manche Hüter nicht begeistert: Der Hüter sturgboski beispielsweise wittert hinter diesen ganzen Forderungen und Vorschlägen, dass die Elite-PvP-Lobby damit nur auf der Suche nach schwächeren Gegnern ist.

Was mich dabei fasziniert hat, ist, dass die Leute, die dafür plädieren, dass sich jeder an den Prüfungen von Osiris beteiligt, die Gruppe der Spieler ist, die sich in den mittleren bis oberen Rängen befindet. Die Forderung der Content-Creator und Streamer, die es unter dem Deckmantel „Es ist so ein toller Modus, du wirst es lieben“ befürworten […] deutet darauf hin, dass man weniger erfahrene Gegner braucht, damit die Spiele nicht schweißtreibend werden, was schon immer das Argument für Skill-based-Matchmaking (SBMM) vs. Connection-based-Matchmaking (CBMM) ist.

merkt der Spieler sturgboski im Reddit an