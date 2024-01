Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 12.01.

Der mysteriöse Xur ist heute in Destiny 2 gelandet und hat seinen Exo-Shop für einen weiteren exotischen Einkaufsspaß eröffnet. Mit seiner kapuzenverhüllten Aura freut sich Xur auf euren Besuch und wir verraten euch, was er anbietet.

Was ist diese Woche in Destiny passiert? Xur ist aus Destiny 2 nicht mehr wegzudenken. Unbestätigten Berichten zufolge hat er eine Ladung Vex-Muffins im Angebot, die jedoch dazu führen können, dass ihr über unerklärliche mathematische Gleichungen zwischen Schusswechseln nachdenkt. Xur selbst war jedoch für einen Kommentar nicht zu erreichen, da er bereits damit beschäftigt ist, exotische Engramme auszupacken. Immerhin war die letzte Woche in Destiny 2 recht ereignisreich.

Eine gezielte Aktion seitens Bungie wurde von den Spielern positiv aufgenommen und erhielt Lob und die Community will gerne mehr davon sehen.

Andere Hüter haben lieber genau nachgerechnet, ob sie in Season 23 wirklich mehr Engramme bekommen. Aber die Realität scheint der Ankündigungen von Bungie nicht gerecht zu werden.

Zu guter letzt hat dann auch noch die giftigste Waffe in Destiny 2 sowie die das Exo Friedenswächter einen Nerf erhalten. Die Buffs von Friedenswächter für die Handhabung, Mobilität und Bewegungstempo der Zielvorrichtung wurden um 50 % reduziert. Und bei der Exo-Handfeuerwaffe Dorn wurden die folgenden Werte von +20 Reichweite und +10 Stabilität zu +15 Reichweite und +5 Stabilität plus +5 Effektivität in der Luft geändert.



Zwischen Vertrauensbildung auf dem Weg zur Finalen Form, Loot-Versprechen und exotischen Anpassungen bleibt die Spielerbasis weiterhin aktiv aber auch kritisch, während sie die Entwicklung des Spiels weiter verfolgt.

Wie überraschend Destiny 2 sein kann, zeigt diese Gänsehaut-Sequenz:

Alle Infos zu Xur am 12. Januar 2024 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Er erscheint in Destiny 2 wöchentlich freitags um 18:00 Uhr und bleibt bis zum darauffolgenden Dienstag um 18:00 Uhr in der Spielwelt präsent. Während dieser Zeit können Hüter aus der ganzen Welt seinen Laden besuchen und exotische Gegenstände erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Nach dem Reset um 18:00 Uhr geht die Suche los und die Spieler fliegen Xurs mögliche Standorte an. Die MeinMMO-Redaktion ist mit dabei und verrät euch, wo ihr suchen müsst.

Hier befindet sich Xur: Letzte Stadt, Turmhangar

Xur ist auf dem Turm im Hangar

Xurs Inventar vom 12. bis 16.01. – Alle Exotics auf einen Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur bietet eine breite Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen im Auftrag der Neun an, die er nur noch in Season 23 gegen Legendäre Bruchstücke an alle Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und bietet insbesondere neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten durch den Einsatz von Exotics zu verbessern und sich schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Inventar vom 12. bis 16.01.

Waffe: Unbarmherzig – Fusionsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Orpheus Rigg – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +2

Erholung: +19

Disziplin: +12

Intellekt: +10

Stärke: +9

Gesamt: 64

Titan: Typ 44 im Abseits – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +25

Erholung: +2

Disziplin: +2

Intellekt: +16

Stärke: +14

Gesamt: 67

Warlock: Flügel der Heiligen Morgendämmerung – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +20

Belastbarkeit: +11

Erholung: +3

Disziplin: +17

Intellekt: +14

Stärke: +2

Gesamt: 67

Legendäres Rüstungs-Set: „Yuga Sonnenuntergangs“, Mitternachtsdringlichkeit , sowie Abscheuliches Gebot -Set

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Hüftfeuergriff.

Endlich wieder Trials!

Das PvP-Endgame Trials erfordert Höchstleistungen des gesamten Einsatztrupps.

Nachdem Lord Saladin eine Woche lang den Turm mit seiner beeindruckenden Präsenz verzierte und die Hütercommunity mit seinen eisernen Herausforderungen auf Trab hielt, kehrt nun das faszinierende Gefecht um Ruhm und Ehre in die Destiny 2-PvP-Arena zurück.

Welche Map ist diese Woche dran? In den Trials müssen sich die Hüter auf eine spezielle Map konzentrieren. Sie wechselt nicht und bleibt bis zum Weekly-Reset am 16. Januar um 18:00 Uhr aktiv.

Diese Map ist aktiv: Die Anomalie

Die Anomalie ist diese Woche die Karte in den Trials

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run: Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr euch bis zum kommenden Dienstag, dem 16. Januar 2024 um 18:00 Uhr, erspielen.

Als Belohnung gibt es stets eine Adept-Waffe, wenn ihr es mit eurem Ticket heil in den Leuchtturm geschafft habt.

Die Meister-Trials-Waffe dieser Woche ist: Auge von Sol, Scharfschützengewehr

Auge von Sol, das Trials Kinetik-Scharfschützengewehr

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 12. Januar 2024, um 18:00 Uhr. Sie enden mit dem Weekly-Reset am 16. Januar 2024 um 18:00 Uhr.

Fokussiert euch auf den Loot, den ihr wollt: Eure Prüfungsengramme könnt ihr übrigens beim 14. Heiligen gezielt auf eure Wunschwaffe fokussieren. Eure Belohnung erhöht sich weiter, sobald ihr einen vollständigen Pass erhaltet – auch wenn ihr ein oder zwei Trials-Matches verloren habt.

Welches exotische Schmankerl hat euch diese Woche am besten gefallen? Dann kommentiert gerne, welches Xur-Schnäppchen euer Hüterherz überzeugen konnte. Für alle, die sich in Destiny 2 lieber mit geschickten NPC-Gegenspielern beschäftigen empfehlen wir diesen Artikel: Destiny 2-Fans erwarten mehr vom großen Boss der Dunkelheit: „Hat nichts getan, außer ein Portal zu öffnen“