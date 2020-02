Bei Destiny 2 kam es in letzter Zeit zu starken Problemen nach Updates. Bungie gewährt daraufhin interne Einblicke. Der Entwickler klärt jetzt auf, was da schieflief und wie man solche Situationen in Zukunft vermeiden will.

Um welche Probleme geht es? Mit dem Reset am 11. Februar kam ein kleines Update, das einige Probleme fixen und ein neues Event einläuten sollte. Nach gut einer Stunde kam es jedoch zu Notfall-Wartungen und die Server wurden offline genommen.

Die Probleme führten sogar zum letzten Ausweg: einem Rollback. Das ist jetzt zum zweiten Mal in der Destiny-Geschichte passiert. Das letzte Mal war erst vor 2 Wochen, als das Update 2.7.1 für gehörige Probleme sorgte. Bungie möchte jetzt Aufklärung leisten und lässt sich in die Karten schauen.

Wie kam es zum ursprünglichen Problem? Bungie wendet sich jetzt in einem Schreiben an die Community. Darin wird detailliert beschrieben was die Ursachen der Problematik sind, die zu den beiden Notfall-Wartungen und den Rollbacks führten.

Um zu verstehen, wie zum Verlust in den Spieler-Inventaren kam, nennt Bungie zwei Ursachen:

So funktioniert Inventar-Management in Destiny 2: Egal ob Quests, Gegenstände oder Materialen und Währung, die Einträge in euer Inventar sowie Quest-Log sind mit einem Zeitstempel versehen. Dadurch weiß das Spiel, wann ihr jedes Item erstmalig erhalten habt.

Bei jedem Einloggen prüft Destiny alle Zeitstempel. Es wird geschaut, ob alle Items oder Missionen richtig geordnet sind und ob alle Ressourcen nicht über ihr maximales Cap gehen.

Der beschriebene Zeitstempel sorgte seit längerem für einige Probleme und wurde von den Entwicklern untersucht. Die neue Behebung wurde als kritisch eingestuft und überprüft, jedoch konnte erstmal kein Fehler von den Domänen-Experten ausgemacht werden. Als Update 2.7.1 vor zwei Wochen live ging, war man sich sicher das Problem so weit behoben zu haben.

Neue Server sorgen für Ärger: Zum Launch von Shadowkeep im vergangenen Oktober hat Bungie nach eigener Aussage stark in neue Server investiert. Durch die neuen WorldServer habe der Entwickler mehr Kapazitäten als je zuvor, man wollte für den Ansturm auf die Erweiterung gewappnet sein.

Ein kleiner Prozentsatz der neuen Server (unter 1 %) bereitet aber seitdem Probleme. Die betroffenen Server stürzen beispielsweise bei neuen Updates ab und müssen manuell neu gestartet werden.

Wie wurde die „2.7.1“-Situation behoben? Um den Folgen des problematischen Updates Herr zu werden wurde schnell ein Patch auf die Server aufgespielt, anstatt zu versuchen, einen vollständigen Build des Spiel-Codes zu implementieren.

Dies beinhaltete eine Änderung der Servereinstellung, um den Spielcode, der zur Verarbeitung der Charakterdaten verwendet wurde, außer Kraft zu setzen, und dann einen Neustart der WorldServer, um diese Änderung zu übernehmen.

