Destiny 2 löscht 90 Minuten, ist 9 Stunden down – Nimmt’s mit Humor

Bei Destiny 2 gab’s vor einer Woche einen Rollback um 90 Minuten und eine 9-stündige Notfallwartung. Das Zurücksetzen des Spielerfortschritts ist der letzte Ausweg eines Gaming-Studios, wenn nichts mehr geht: Es ist der Rote Knopf. Bungie nimmt den Vorfall mit Humor: Man hätte die Timeline fixen müssen, heißt es.

Was ist da passiert? Am letzten Dienstag wollte Bungie eigentlich nur den kleinen Patch 2.7.1 aufspielen. Das taten sie auch. Aber als Spieler dann gegen 19 Uhr einloggten, fehlten den Hüter plötzlich Items und Währungen:

Glimmer in großen Mengen

Aszendenbruchstücke

Verbesserungprismen

Einige berichteten sogar, sie hätten Silber verloren – die Echtgeldwährung

Bungie nahm daraufhin die Server runter und arbeitete an einer Lösung.

Server gehen 9 Stunden down, Spieler aufgebracht

Was war die Reaktion? Da am Dienstagabend normalerweise „Destiny-Zeit“ ist und die Stammspieler nach dem Reset loslegen möchten, kam es zu Unruhen, weil die Server down waren und Bungie keine Zeitangabe gegeben konnte, wann die Server wieder laufen würden.

Das war die Lösung von Bungie: 4 Stunden lang vertröstete Bungie die Spieler mit der Information, man arbeite an dem Problem und werde sich melden, sobald man mehr weiß.

Gegen 23 Uhr hieß es dann: Es kommt ein Rollback. Alle Accounts der Spieler werden um 90 Minuten zurückgesetzt – auf den Stand, den die Spieler um 17:30 Uhr erreicht hatten. Alles, was in den 90 Minuten danach passierte, würde rückgängig gemacht werden, zählte also rückwirkend nicht mehr.

Erst um 4 Uhr nachts deutscher Zeit lief Destiny dann wieder.

Ein Fix ist unterwegs. Dieser wird alle Accounts auf den Stand vorm 2.7.1 Update zurücksetzen und alle Währungen und Materialien wiederherstellen.

We had to fix the timeline

Das sagt Bungie jetzt dazu: Bungie nimmt den Vorfall mit Humor. Später hieß es im wöchentlich Blog, „we had to fix the timeline.“ Wir mussten die Zeitlinie reparieren – eine Anspielung auf die Zeitreise-Season 9, die ebenfalls mit „Fix the timeline“ vorgestellt wurde.

Mit dem Bild „Fix the timeline“ wurde damals Season 9 beschrieben.

Bungie blickt auf die Stunden am Dienstag zurück und sagt, man hätte sofort gehandelt und Destiny 2 zur Wartung runtergenommen, um das Problem zu minimieren. Letztlich musste man zum „1. Rollback in der Geschichte von Destiny greifen“, damit Spieler nicht ihre Materialien verlieren, für die sie hart erarbeitet hätten.

Bungie entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und verspricht, weiter am Spiel zu arbeiten, damit solche Probleme seltener vorkommen. Aber man sagt auch: Einige Bugs werden immer durchkommen, auf die wartet man dann schon mit der Fliegenklatsche.

Rollback – der große Rote Knopf

Was ist ein Rollback? Ein Rollback ist „das letzte Mittel“, zu dem ein MMO greifen kann, um schwerwiegende Probleme zu lösen, die ein missratener Patch, ein Exploit oder ein seltsamer Unfall angerichtet hat. Es ist sowas wie die „System-Wiederherstellung“ bei einem Betriebssystem: Die Server werden auf einen Stand zurückgesetzt, als noch alles funktionierte.

Die Fälle, in denen ein Spiel zu so einem Mittel greift, sind selten:

Bei dem MMORPG Bless wurde das Spiel mal um 18 Stunden zurückgesetzt, offenbar weil ein „Gold-Exploit“ riesige Schäden in der Wirtschaft angerichtet hatte

Bei Atlas wurden mal die Server um 5,5 Stunden zurückgesetzt, weil ein Typ einen Admin-Account übernommen hatte und damit Amok lief

Das steckt dahinter: Gerade bei Wirtschafts-Exploit wird häufig von Spielern gefordert, die Server zurückzusetzen, normalerweise weigern sich Entwickler aber mit Händen und Füßen dagegen. Ein gutes Beispiel dafür war ein Fehler auf dem PC-EU-Server des MMORPGs The Elder Scrolls Online.

Bei ESO kam es mal zu so einem harten Server-Lag, dass riesige Mengen Gold aus dem Nichts entstanden und an Spieler ausgeschüttet wurden. Die Rufe nach einem Rollback wurden schnell laut. Doch die ESO-Entwickler nahmen das „überschüssige Gold“ per Hand wieder aus dem Spiel, statt den Rollback zu machen.

Das ist ein Beispiel dafür, wie sehr Entwickler den Rollback scheuen, wenn nicht sofort ein Server-Down kommt, um das Problem einzudämmen. Denn wenn man allen Spielern eines Servers mehrere Stunden oder gar Tage an Spielfortschritt wegnimmt, ist das eine riesiger Eingriff ins Spiel und geht mit einem Vertrauensverlust einher.

Bei Destiny 2 war der Rollback „nur“ um 90 Minuten. Von daher hat das schnelle Handeln bei Bungie, die Server herunterzunehmen, im Nachhinein mehr Frust verhindert, wobei die 9 Stunden Downtime sicher nicht ideal waren.