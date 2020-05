Destiny 2: Update 2.8.1.3 kommt heute – „Die Lüge“ wird endlich gefixt

Heute, am 21. Mai kommt für Destiny 2 das neue Update 2.8.1.3. Auf der PS4, der Xbox One, auf dem PC und auf Google Stadia gehen damit Wartungsarbeiten einher. Wir verraten euch alle wichtigen Infos, Zeiten und Inhalte des heiß ersehnten Fixes.

Darauf warten die Spieler heute: Für gewöhnlich kommen Updates in Destiny 2 nicht an einem Donnerstag, aber über die heutige Ausnahme dürften sich die Spieler freuen. Denn in Hotfix 2.1.8.3, der für alle Plattformen erscheint, steckt die Lösung für ein akutes Problem: die fehlerhafte Quest „Die Lüge“.

Der Patch bringt Wartungsarbeiten und auch eine Server-Downtime mit sich. MeinMMO verrät euch hier die nötigen Infos zum Update, die wichtigen Zeiten und die Patch Notes. Der Artikel wird im Laufe des Abends aktualisiert, damit ihr stets auf dem neusten Stand seid.

Ablauf der Wartungsarbeiten am 21. Mai – Alle Infos

Das sind heute die wichtigen Zeiten: Erst wenn ihr das Update 2.8.1.3. geladen habt, könnt ihr heute weiterzocken. Das ist der offizielle Plan für die Wartungsarbeiten:

Um 18:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten

Dann werden auch einige API-Features vorerst nicht mehr verfügbar sein

Um 18:45 Uhr beginnt dann die Downtime. Die Destiny-2-Server gehen offline und ihr könnt euch nicht mehr einloggen

Um 19:00 Uhr endet der Server-Down, die Server kommen wieder online. Dann beginnt auf allen Plattformen und in allen Regionen auch die Veröffentlichung von Update 2.8.1.2

Ab 19:00 Uhr ist es dann auch wieder möglich, sich bei Destiny 2 einzuloggen

Um 21:00 Uhr soll die Wartung enden

Denkt dran, die Zeiten können traditionell etwas abweichen. Wie immer nach einem Update gilt, dass es eventuell zu Login-Warteschlangen kommen kann.

Das steckt in Hotfix 2.8.1.3 Destiny 2

Wie Bungie gestern mitteilte, wurde der Fehler bei der Quest „Die Lüge“ identifiziert und heute behoben:

Durch einen Fehler kann der letzte Quest-Schritt momentan nicht korrekt gestartet werden und verhindert so den Abschluss der Aufgabe. Besonders ärgerlich, denn es gilt als sicher, dass eine der populärsten Waffen aus dem Destiny-Universum am Ende auf die Spieler wartet: Felwinters Lüge.

In einem zukünftigen Update wird Bungie zudem diese Probleme angehen:

Der Aszendenten-Champion-Triumph wird für manche Spieler nicht freigeschaltet.

Die Mods „Verbesserter Fusionsgewehr-Lader“, „Verbesserter Automatikgewehr-Lader“ und „Verbesserter Bogen-Lader“ fallen nicht wie beabsichtigt.

Der Perk „Geballte Faust“ für die „Handfest“-Panzerhandschuhe funktioniert nicht wie beabsichtigt.

Patch Notes für das neue Update 2.8.1.3

So sehen die Patch Notes aus: Zusammen mit dem Update veröffentlicht Bungie die offiziellen Patch Notes. Dort werden dann Änderungen dokumentiert. Wenn noch etwas anderes im heutigen Update als der Quest-Fix steckt, erfahren wir es hier.

Die Patch Notes werden später hier ergänzt.

Felwinters Lüge im klassischen Design

Auf dem Papier sieht die neue Felwinters Lüge wie der neue König unter den Schrotflinten aus, wie mächtig die Quest-Belohnung dann tatsächlich wird, werdet ihr bald auf MeinMMO lesen.

