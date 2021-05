Destiny 2: Hüter schließt neuen Raid als weltweit Zweiter ab, wird wegen seines Namens gebannt

Wegen seines Nutzernamens “BlackLivesDon’tMatter” wurde ein Spieler in Destiny 2 gebannt, der den neuen Raid “Die Gläserne Kammer” mit seinem Team auf Platz 2 abgeschlossen hat. Manchen Spielern geht das aber nicht weit genug. MeinMMO fasst zusammen, was passiert ist.

Worum geht es? Seit dem 22. Mai können Spieler der Gläsernen Kammer einen erneuten Besuch abstatten. Veteranen dürfte dieser Raid bereits vertraut sein, denn er war einer der Raids aus Destiny 1. Nun gab dieser ikonische Raid sein Comeback und lässt die Spielerzahlen des Shooters auf Steam explodieren.

Das Rennen um die schnellsten Abschlusszeiten war sofort eröffnet. Das erste Team schaffte den Abschluss nach rund 2 Stunden, das zweitplatzierte Team brauchte mit 2 Stunden und 24 Minuten nicht viel länger. Dieses zweite Team machte aber nun durch einen ganz anderen Fall auf sich aufmerksam.

Denn eines der Teammitglieder wurde nun von Bungie gebannt. Der Grund: Sein beleidigender Nutzername “BlackLivesDon’tMatter”, übersetzt so viel wie “Schwarze Leben zählen nicht”. Eine direkte Negation auf die Bewegung aus den USA, “Black Lives Matter”, “Schwarze Leben zählen”.

Die transnationale Bewegung Black Lives Matter (BLM) bildete sich 2013 nach dem Todesfall des Teenagers Trayvon Martin. Die Bewegung setzt sich für die Rechte von People Of Color ein und positioniert sich gegen Polizeigewalt. BLM organisiert regelmäßig Demonstrationen und Protestaktionen.

“Das ganze Team sollte gebannt werden”

Was ist passiert? Nachdem das Team die Gläserne Kammer abgeschlossen hat, fiel einigen Spielern der Name des Hüters auf den auf und sie meldeten dies über Twitter an Bungie weiter.

Der Entwickler reagierte umgehend und stellte klar, dass der Name gegen die Regeln und Grundsätze des Teams verstößt. Mittlerweile ist der betreffende Spieler gebannt (via Twitter), sein Name ist nicht mehr in den Ranglisten zu sehen. Stattdessen sieht man jetzt nur noch eine Abfolge von Zahlen. (via raidreport.com)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

In Bungies Stellungnahme dazu heißt es: “Das verstößt gegen unseren Verhaltenskodex. Der fragliche Spieler wird gebannt. Bitte achtet darauf, Namen wie diese auch auf ihrer jeweiligen Plattform zu melden.” Das teilte Dymalnn “Dmg04” Gaffner, der Community Manager mit.

Die Sperre wird von vielen begrüßt, doch manchen scheint das nicht zu reichen. So fordert beispielsweise Twitternutzer m a t h: “Das ganze Team sollte gesperrt werden. Man muss sowas [den Raid] in Gruppen organisieren. Wenn Spieler dafür gesperrt werden, wenn sie bewusst mit Cheatern spielen, dann sollte das gleiche für Hassrede wie diese gelten. Sie haben ihn einfach mit diesem Namen im Team gelassen, als würden die 5 nichts Falsches erkennen.” (via Twitter)

Der Kritik schließen sich zahlreiche andere Spieler an. Einige haben jetzt die Gruppe ins Visier genommen. Die Gruppe, möglicherweise auch ein Clan, scheinen sich einen größeren Witz aus der Sache zu machen.

Denn im “Letzter Wunsch”-Raid ist die gleiche Gruppe in den Ranglisten vertreten: Mit dem Spruch “Kneeling on George Floyd”, zu Deutsch in etwa: “Kniend auf George Floyd”. (via Twitter)

Ob den “Witzbolden” nun ebenfalls Konsequenzen drohen, bleibt abzuwarten. Bisher gibt es dazu noch keine Infos.

Worum geht es dabei? George Floyd starb 2020 bei einem Zwischenfall mit der Polizei. Ein Polizist kniete auf ihm, Floyd erstickte und starb.

Es machten Aufnahmen die Runde, auf denen man hören konnte, wie Floyd um Atemluft rang: “I can’t breathe”, “ich kann nicht atmen.” Der Satz “I can’t breathe” wurde anschließend zu einem Kampfruf für die “Black Lives Matter”-Bewegung.

Der betreffende Ex-Polizist wurde im April 2021 verurteilt, wegen Mordes 2. Grades (via faz.net). Ihm könnten bis zu 40 Jahre Haft drohen.

In einem großen Livestream schwieg Bungie um sich mit “Black Lives Matter” solidarisch zu zeigen und den Todeskampf Floyds zu thematisieren:

Destiny 2 schweigt 8:46 Minuten bei wichtigster Ankündigung seit 3 Jahren

MeinMMO, GameStar und GamePro positionieren sich solidarisch zur ‚Black Lives Matter‘-Bewegung und tolerieren keinerlei Diskriminierung. Und wir bedanken uns herzlich bei allen, die sich in unseren Communitys für ein respektvolles Miteinander einsetzen. Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen. Passt auf euch auf.