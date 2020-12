Monster Hunter: Film entfernt seinen extrem teuren, rassistischen „Witz“

Ein Dialog im Kinofilm zur Spiele-Reihe Monster Hunter hat für heftige Kritik gesorgt. Der Streifen wurde in China deswegen sogar aus den Kinos genommen. Nun äußerte sich der Regisseur dazu.

Warum wird der Film kritisiert? Eine Szene in Monster Hunter zeigt zwei Soldaten, welche in einem Fahrzeug unterwegs sind.

Einer (dargestellt von Schauspieler Jin Au-Yeung), meint: „Look at my knees!“ (Schau meine Knie an).

Der Andrere fragt dann: „What kind of knees are these?“ (Was sind das für Knie?).

Daraufhin antwortete Jins Figur „Chi-nese!“

Dies ist eine Anlehnung den rassistischen Kinderreim „Chinese, Japanese, dirty knees, look at these.“ Damit wurden Kinder gehänselt, deren Eltern aus asiatischen Ländern in den Westen auswanderten. Durch eine abgewandelte Übersetzung in den chinesischen Untertiteln wurde der Ton der Szene zusätzlich verschärft. Die genauen Hintergründe haben wir in unserem Artikel dazu erläutert.

Der Trailer zu Monster Hunter.

Ein „Witz“ mit Folgen

Was ist daraufhin passiert? Der „Witz“ im Film führte zu einem Aufschrei in den chinesischen Social-Media-Kanälen. Dies ging sogar so weit, dass der Streifen aus den Kinos des Landes entfernt wurde. Sogar das Videospiel Monster Hunter World litt unter einem Review-Biombing aufgrund dieses Dialogs.

Wie reagiert der Regisseur? Paul W.S. Anderson zeigt sich beschämt und meinte:

Ich bin absolut erschüttert, dass eine Zeile aus unserem Film Monster Hunter einige Zuschauer in China beleidigt hat. Ich entschuldige mich für jegliche Beklemmung oder Aufregung, die diese Zeile und ihre Interpretation verursacht haben. Monster Hunter wurde als lustige Unterhaltung gemacht und ich bin beschämt, dass irgendetwas darin unbeabsichtigte Beleidigung verursacht hat.



Wir haben die Zeile respektvoll aus dem Film entfernt. Es war nie unsere Absicht, eine Botschaft der Diskriminierung oder Respektlosigkeit an irgendjemanden zu senden. Im Gegenteil – in seinem Kern geht es in unserem Film um Einheit. Paul W.S. Anderson

Was meint der Filmverleih zur Situation? Constantin Film hat sich ebenfalls für die Situation entschuldigt:

Contantin Film entschuldigt sich aufrichtig beim chinesischen Publikum für eine Dialogzeile, die in einer frühen Szene von Monster Hunter enthalten ist. Es bestand absolut keine Absicht, jemanden mit chinesischer Herkunft zu diskriminieren, zu beleidigen oder anderweitig herabzuwürdigen. Constantin Film hat sich die Bedenken des chinesischen Publikums angehört und die Zeile, die zu diesem unbeabsichtigten Missverständnis geführt hat, entfernt. Statement von Constantin Film

Was bedeutet das für den Kinofilm? In der internationalen Version, die hierzulande am 28. Januar 2021 in die Kinos kommen wird, ist dieser Dialog nicht mehr enthalten.

Die Firma Tencent, die für den Vertrieb des Films in China zuständig ist, arbeitet aktuell mit den chinesischen Behörden zusammen, um die Situation zu retten. Der Film konnte zum Kinostart am Freitag, den 4. Dezember, 5,3 Millionen US-Dollar einspielen, bevor er nur einen Tag später entfernt wurde. Dass er nun nicht mehr gezeigt werden darf, ist für den Filmverleih natürlich ein herber Verlust. Ob China Monster Hunter wieder zeigt, steht aktuell noch nicht fest.

Finanz-Analyst Daniel Ahmad geht davon aus, dass ein komplettes Verbot des Films in China einen Verlust von mindestens 30 Millionen Dollar bedeuten würde.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

Für den Filmverleih ist China also ein sehr wichtiger Markt. Vor allem, wenn man bedenkt, wie die Situation bezüglich Kinos international aussieht. In vielen anderen Ländern sind die Kinos aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, dazu gehören Länder wie Deutschland, Frankreich oder Teile der USA

Der erste Trailer zum Kinofilm Monster Hunter hat noch etwas zwiespältige Reaktionen hervorgerufen, wie der gesamte Streifen bei den Fans ankommt, werden wir noch sehen.