Streamer sieht bei Leak so furchtbar aus, dass er mit Twitch aufhört und abhaut

Der Streamer 4Conner hat seine Karriere auf Twitch beendet und ist von Social Media verschwunden, nachdem 36 Screenshots von privaten Nachrichten aus einem Discord bekannt wurden: Er gesteht ein, in den Chats habe er sich rassistisch, transphob, homophob und anti-semitisch verhalten.

Was ist das für ein Streamer? 4Conner streamt im Schnitt vor etwa 420 Leuten, die meiste Zeit ist er in „Just Chatting“ unterwegs. Wenn er spielt, dann Games wie Rocket League oder Teamfight Tactics. Er hat sogar den Partner-Status bei Twitch erreicht, kann mit der Plattform also Geld verdienen. Eigentlich ein ganz normaler, mittelgroßer Streamer auf Twitch, der so 3 bis 4 Stunden am Tag streamt.

Doch in den letzten Tagen ist sein Kanal in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Aber nicht so, wie 4Conner es gerne hätte. Zwei seiner Clips haben nun 100.000 und 50.000 Aufrufe, aber in beiden Clips geht es um seinen Abschied von Twitch. Und der ist nicht schön.

36 furchtbare Screenshots von Discord leaken

Das ist da geleakt: Jemand hat am 20. Februar 36 Screenshots von Discord-Nachrichten auf imgur hochgeladen. Auf den Screenshots sind Nachrichten und Bilder von 4Conner zu sehen, in denen er Memes postet, wo etwa Spiderman den Hitlergruß zeigt. Er posiert vor einer Flagge der Konföderation, die im Bürgerkrieg der USA für die Erhaltung der Sklaverei kämpfte. Er äußert sich abfällig über Juden, Transmenschen und immer wieder über Schwarze (via imgur):

In einem Bild legt ein Scharfschütze auf ein schwarzes Kind an

In einem anderen sieht man das Foto eines schwarzen Mannes mit dem Text „Das wäre rassistisch, wenn schwarze Leute lesen könnten“

In einem anderen Meme liest man: „Es gibt 33 Geschlechter: 2 Geschlechter und 31 Arten, queer zu sein“

„In meinem Kopf waren das nur Witze“

So reagiert 4Conner: Der hat sich am Sonntag auf Twitch für sein Verhalten entschuldigt. Er sagte:

In meinem Kopf waren das alles nur Witze. Ich wollte nie irgendjemanden verletzten. Was ich gesagt habe, war schlimm. Letztlich war ich rassistisch, ich war transphobisch, ich war homophob, ich war anti-semitisch. 4Conner

4Conner sagt dann, er habe den Discord-Server, wo er da geschrieben hat, vor einiger Zeit verlassen. Die Gruppe dort war ihm „zu edgy“.

Zum Ende seines Streams hat er angekündigt, nicht mehr auf Twitch zu streamen. Er hat auch seinen Twitter-Account deaktiviert.

Er hat sich von allem zurückgezogen.

Von wann sind diese Screenshots? So lange kann sein Ausstieg aus dem Discord-Server übrigens nicht her sein. Die meisten rassistischen Posts kamen zwar aus 2017 und 2018, aber noch aus dem Juli 2020 gibt es den Post: „Ich kann mir gar nicht vorstellen, öffentlich rassistisch zu sein – Ich meine, was für Vorteile hätte das denn?“

Die Entscheidung, öffentlich als Rassist aufzutreten, hat ihm offenbar der Leaker abgenommen.

