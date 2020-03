Destiny 2: Kennen wir schon das geheime Waffen-Exotic aus Season 10?

Ihr wolltet schon immer ein gewaltiges Kabal-Geschütz in Destiny 2 für euch ganz alleine? In Season 10 könnte es endlich so weit sein. Lest, welche Waffe entdeckt wurde und warum es sich wohl um ein Exotic handelt.

Diese Waffe wurde entdeckt: Im offiziellen Reveal-Trailer der Season 10 wurde eine interessante Entdeckung gemacht: Ein Hüter hält ein sehr auffälliges MG, also Maschinen Gewehr.

Warum davon ausgegangen wird, dass es sich um ein bisher unangekündigtes Waffen-Exotic handelt und warum die gewaltige Waffe vielen so bekannt vorkommt, wollen wir hier näher beleuchten.

So sieht die Waffe im Trailer aus

Woher kennen wir das MG? Die Waffe sieht sehr markant aus. Sie besitzt einen viergeteilten Lauf und recht große Patronen, die wahrscheinlich auch recht große Löcher machen. Das MG wirkt martialisch, klobig und erinnert vom Design her an das Kabal-Exotic Himmelsbrennereid.

Womit wir beim Thema wären: Das neue MG ist eine weitere Kabal-Waffe. Diesmal handelt es sich um das Geschütz der monströsen Kabal-Kolosse. Der berühmteste Träger dieser Waffe dürfte Strike-Boss „Valus Ta’aurc“ sein.

Dieser Auffassung ist auch Redditor AudaX19_68. Er geht näher auf die Gemeinsamkeiten ein und erntet dafür viel Zuspruch in der Community.

Valus Ta’aurc befehligt die Belagerungstänzer aus einem imperialen Landpanzer vor Rubikon und trägt das schwere Geschütz

Deswegen handelt es sich wohl um ein Exotic: Auf der einen Seite spricht das spezielle Aussehen dafür, dass wir es mit einem Exotic zu tun haben. Aber ein weiter Grund untermauert die Annahme – und das von offizieller Seite aus.

Das MG ist zwar nur sehr kurz im Trailer zu sehen, wird aber genau zwischen zwei bestätigten Exotics platziert:

Das exotische Automatikgewehr Tommys Streichholzbriefchen erscheint zuerst

Der exotischen Rückkehrer 4. Reiter ist gleich nach dem MG zu sehen

Weiterhin betitelt der Trailer die Sequenz mit den Worten: „Findet jeden Vorteil – Neue exotische Quests und Waffen“. All das sind sehr starke Indizien, die dafür sprechen, dass wir es mit einem Exotic zu tun haben.

So sehen das auch einige der MeinMMO-Leser:

Zwischen 4. Reiter und Tommys Streichholzbriefchen ist, denk ich das dritte Exo… Jürgen Janicki via MeinMMO

Wer sich selbst ein Bild von der ganzen Sache machen möchte, findet hier den deutschen Trailer zur Saison der Würdigen:

Ab Sekunde 55 seht ihr die entsprechende Stelle im Trailer

Was haltet Ihr von der wuchtigen Waffe – freut ihr euch, endlich mit einem kolossalen Kabal-Geschütz ballern zu dürfen?

Mein Lieblings-Exotic ist ein anderes schweres MG, für das ich aber ausgelacht werde.

