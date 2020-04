Dataminer haben in Destiny 2 neue Informationen zum Frühjahrsevent 2020 gefunden, mit dabei ist ein Waffen-Exotic, coole Cosmetics und ein Wettstreit unter den Hüterklassen.

Das wissen wir zum „Hüter Spiele“-Event: Ein Blick auf die Roadmap zur Season 10 verrät, dass im April ein kostenloses Event für alle ansteht: die Hüter Spiele. Dabei soll es sich offiziellen Infos nach um einen „Klassenwettkampf“ handeln, der vom 21. April bis 11. Mai stattfindet. Als Belohnungen soll es neue legendäre Rüstungen geben.

Hier hören die offiziellen Informationen seitens Bungie jedoch auch schon auf. Aber aktuell liegen uns aus anderen Quellen neue Details zum Ablauf und deutlich mehr Belohnungen vor.

Die Roadmap hält sich mit Details zu den Hüter Spielen zurück

Woher stammen die Infos? Wir beziehen uns in diesem Artikel auf Aussagen von Dataminer Ginsor. Der ist für seine korrekten Vorhersagen und stimmigen Infos in der Destiny-Community bekannt.

Auch wenn Ginsor einen guten Ruf und eine hohe „Trefferrate“ vorzuweisen hat, bitten wir die inoffiziellen Informationen mit Vorsicht zu genießen. Wer jetzt denkt, es handle sich um einen Aprilscherz, der kann beruhig werden. Denn der Dataminer teilte die neuen Details zu den Hüter Spielen am 30. März via Twitter mit.

Diese Belohnungen solls im Wettkampf geben: Wir hatten vor Kurzem über ein schweres Exo-MG im Kabal-Stil berichtet. Das Waffen-Exotic soll eine der Belohnung in den Hüter Spielen werden. Daneben soll es weitere exotische Cosmetics wie Sparrows und Schiffe geben. Teils im Everversum für Silber erhältlich, teils für alle freispielbar. Über die angekündigten Rüstungs-Sets ist derzeit noch nichts bekannt.

Zu den kostenlosen und von allen freizuspielenden Items gehören auch drei besondere Geisthüllen. Jeder Klasse ist dabei eine zugeordnet. Ins Auge sticht sofort die einzigartige Aufmachung, die mit den Wappentieren der drei Klassen daherkommt:

Löwe (Titan), Adler (Warlock), Schlange (Jäger) – Quelle: MoreConsole

Das ist zum Event-Ablauf geleakt: Bungie scheint das Motto „Klassenwettkampf“ für das Event ernst zu nehmen. In den Hüter Spielen treten nach neusten Informationen Titanen, Warlocks und Jäger gegeneinander an. Laut Ginsor hat die Wahl eurer Klasse auch Einfluss auf eure Belohnungen. Er schreibt (via Twitter): „Je besser eure Klasse ist, desto besser werden eure täglichen Belohnungen“

Die Hüter Spiele sollen vom Aufbau teilweise an das letztjährigen Frühjahrsevent „Der Schwelgerei“ angelehnt sein. Eva Levante kehrt als Ansprechpartner in den Turm zurück und versorgt die Spieler mit Beutezügen und Belohnungen. Das Kabal-Exotic nimmt damit den Platz der exotischen Belohnung vom letzten Jahr ein: der Arbalest.

Den Leaks zufolge könnte auch der „Grünforst“ seine Rückkehr feiern. Ob die berüchtigten Essenzen dieses Jahr wieder am Start sind, ist momentan unbekannt.

Die Schwelgerei lockte 2019 mit diesen Belohnungen

Was haltet Ihr von dem Wettstreit unter den Hüterklassen? Sind die Belohnungen euch einen Blick in das Event Wert? Sagt es uns in den Kommentaren. Welche Informationen zu Destiny 3 sich ziemlich schnell als falscher Leak herausstellten, lest ihr hier.