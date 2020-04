In Destiny 2 kann die höchste Stufe der Feuerprobe die Spieler an ihre Grenzen bringen. Wir stellen euch einen Jäger-Build vor, mit dem ihr diese Spitzenaktivität alleine meistert und sowohl aggressiv als auch sicher seid.

Um was für einen Build geht’s? Vor Kurzem stellte Destiny 2 die ultimative Herausforderung für die Nightfalls vor: die Spitzenreiter-Schwierigkeit. Wir nutzen dies als Gelegenheit, euch einen Endgame-Build zu präsentieren, mit dem ihr die aktuell höchste Dämmerungs-Stufe auch alleine abschließen könnt und ab dem 21. April dann gleich gut vorbereitet durchstartet.

Der Build setzt auf die Kombination aus irrsinnigem Nahkampf-Schaden und Unsichtbarkeit, um von den PvE-Feinden ignoriert zu werden. Erfahrt hier, was ihr alles für den Solo-Build benötigt und wie ihr den versteckten Killer mit dem harten Schlag idealerweise spielt.

Das braucht ihr alles für den Build: Wir listen euch hier alle Komponenten für den Build samt Fundort auf:

Die Assassinenkappe ist der Hauptbaustein in diesem Build

Setzt nicht auf das gerne verwendete Jäger-Exo Handschlag des Lügners, da ihr in den höchsten Nightfall-Stufen einfach zu viel Schaden kassiert. Die Unsichtbarkeit aus der kürzlich gebufften Assassinenkappe ist Gold wert. Ihr könnt den Build auch noch individualisieren oder mit bekannten und starken Mods aufpeppen.

Diese Mods machen den Build noch stärker:

Alleine die Dämmerung: Feuerprobe auf Großmeister durchziehen

So spielt ihr den Solo-Killer: Der Build setzt voll auf Stealth, also auf die Unsichtbarkeit. Das ist in den höchsten Stufen der Feuerprobe sehr wichtig, da ihr schon nach wenigen Treffern das Zeitliche segnet. Einmal in den Schatten verschwunden, vergessen nahezu alle Gegner, dass ihr eben noch vor ihnen standet – das ist quasi eure „Du kommst aus dem Gefängnis frei“-Karte.

Um die rettende Unsichtbarkeit zu triggern, benötigt ihr nur einen Nahkampf-Kill oder Finsher. Glücklicherweise sind alle Skills des gewählten Arkusakrobaten auf starke Nahkampf-Treffer ausgelegt.

Mithilfe der Fähigkeiten und in Kombination mit den Mods werden eure Schläge immer mächtiger und one-shotten fast jeden Feind. Wie mächtig ihr seid, zeigt diese Rechnung:

Doppel-Punch +

Donnerspule +

Kombo-Schlag (Weg des Kriegers)

ergeben satte 1.743 % Extra-Schaden im Nahkampf.

Das reicht aus, um selbst Champions und Bosse in Sekunden zu schmelzen.

Seht euch den Solo-Build in Action auf der Großmeister-Schwierigkeit an

Der Build hat aber noch ein Ass im Ärmel, denn selbst wenn die Unsichtbarkeit und der irrsinnige Schaden nicht reichen, heilt ihr euch bei jedem Nahkampf-Kill und die Mods gewähren euch beim Aufheben der Kriegsgeistzellen einen Überschild, der sich selbst auflädt. Die Zellen erscheinen übrigens durch eure Arkus-Fähigkeiten auch ohne Siebter-Seraph-Waffe.

Kurz zusammengefasst sieht eure Spielweise so aus:

Schuss mit der Shotgun

Nahkampf

Ausweichen

Kriegsgeistzelle aufheben

Wiederholt das Prozedere, bis ihr den Dämmerungs-Boss in die Knie gezwungen habt. Eure Buffs stapeln sich von ganz alleine und halten teilweise bis zu 20 Sekunden an. Mehr als genug Zeit, sich also auch mal zurückzuziehen und, wenn nötig, eine Pause von der Action einzulegen.

Der Solo-Build ist ausdrücklich für das Endgame und die härtesten Schwierigkeitsgrade gedacht. Natürlich könnt ihr aber auch Teamkollegen mitnehmen und die Feuerprobe als Team unsicher machen. Welchen Build der wohl berühmteste Destiny-Spieler verwendet, werden wir eventuell nicht erfahren, da er eine Pause angekündigt hat.