Vergesst alles über den Start in Destiny 2 – Neue Einstiegs-Story kommt

In Destiny 2 wartet ab Jahr 4 eine neue Ursprungsgeschichte auf die Spieler. So soll der Einstieg für Neulinge besser werden und Veteranen dürfen in Nostalgie schwelgen.

Das wird bald anders: Destiny 2 läutet bald mit dem großen Addon Jenseits des Lichts (Beyond Light) sein 4. Jahr ein. Bungie kündigte jetzt an, dass damit auch eine neue Anfangsgeschichte für die Hüter einhergeht.

Der Start findet für neue Spieler im Kosmodrom statt, soll aber deutlich erweitert werden. Bungie möchte die Erfahrung ausbauen, damit frisch gebackene Hüter in „die Welt und die Mechanismen von Destiny eingeführt und darauf vorbereiten werden, das Action-MMO zu spielen“.

Die Ursprungsgeschichte wird dabei übrigens für alle Destiny-Spieler umgeschrieben. Auch Veteranen können den neuen Story-Einstieg spielen und so tun, als wären sie gerade erst als Hüter erwacht.

Das Kosmodrom in Alt-Russland ist vielen Veteranen noch gut im Gedächtnis und spielt in Jahr 4 eine prominente Rolle

Warum bekommt Destiny 2 eine neue Origin-Story spendiert?

Die neue Hintergrundgeschichte erfüllt gleich zwei Zwecke:

Der Start für „New Light“-Spieler soll verbessert werden. Bei New Light handelt es sich um die Free-to-Play-Version von Destiny 2, die haufenweise Inhalte bietet. Leider erschlagen die ganzen Möglichkeiten und Questmarker neue Hüter regelrecht – sie wissen oft nicht, was in welcher Reihenfolge angegangen werden soll. Der neue und erweiterte Start soll endlich mehr Überblick bieten und die wichtigsten Erfahrungen für Einsteiger strukturiert bündeln.

Die ursprüngliche Start-Kampagne verschwindet aus dem Game, sie wird nicht länger zugänglich sein. Man braucht also ein neues Intro.

Nicht nur die „Rote Schlacht“-Story wird sich verabschieden, auch zahlreiche Quests und sogar ganze Planeten sind ab dem 10. November nicht länger spielbar. Die Inhalte werden eingelagert und durch neue sowie Highlights aus Destiny 1 ersetzt – eingelagerter Content kann aber in Zukunft auch zurückkommen.

Wie das System genau funktioniert und was alles verschwindet, hat MeinMMO hier für euch zusammengefasst:

Destiny 2 lässt Inhalte bald rotieren – Bringt coole Momente aus Teil 1 zurück

So sah der Start vor 3 Jahren aus: Ursprünglich sah der Beginn von Destiny 2 so aus: Die Kabale greifen die Erde an, stehlen den Hütern ihre Superkräfte und nehmen den mysteriösen Reisenden in Gefangenschaft. Daraufhin musste man sich als gebrochener „Normalsterblicher“ hochkämpfen und die Schreckensherrschaft der roten Schildkröten-Aliens beenden.

Während dieser Kampagne lernten die Spieler mit ihren Fähigkeiten und Waffen umzugehen, wie sie Quests absolvieren und welche Mechaniken für spätere Erfolge, beispielsweise in Raids, nötig sind. Das alles wird restlos gestrichen.

Ghauls Schandtaten sind bald ausradiert

Was ist mit den anderen alten Kampagnen? Auch diese Kampagnen verschwinden (inklusive der Locations):

Fluch des Osiris – Auf dem Merkur begegnen die Spieler erstmals dem berühmten Zeitreisenden Osiris und helfen ihm gegen die Vex vorzugehen

Kriegsgeist – Zusammen mit der neuen Verbündeten Ana Bray treffen die Spieler auf dem Mars den Kriegsgeist und Maschinengott Rasputin und schlagen die Schar zurück

Beide DLCs bieten recht kleine Kampagnen und stehen aktuell allen Destiny-Spielern gratis zur Verfügung. Wer die Geschichten noch erleben möchte, hat noch knapp 3 Monate Zeit.

Bungie bestätigte zudem, dass ihr die Kampagnen der beiden großen Erweiterungen Forsaken und Shadowkeep auch in Jahr 4 problemlos zocken könnt – vorausgesetzt ihr besitzt die DLCs.

Was haltet ihr von dem neu geschriebenen Start für alle Hüter? Vor allem für die neuen Hüter da draußen dürften das gute Neuigkeiten sein. Wie fandet ihr die ursprüngliche Story um Ghaul und den Verlust eurer Superfähigkeiten?

Auf die besonderen Waffen aus den sich verabschiedenden Inhalten müsst ihr übrigens nicht verzichten: Destiny 2: So kommt ihr ab Herbst an Exotics aus verschwundenen Inhalten