Endlich haben die Entwickler verraten, wie man bei Destiny 2 ab Herbst ältere Exotics aus herausrotierenden Spiel-Inhalten bekommen kann.

Das passiert bei Destiny 2 im Herbst: Am 10. November erscheint bei Destiny 2 die neue Erweiterung „Jenseits des Lichts“ (Beyond Light). Diese bringt nicht nur neue Inhalte ins Spiel, bei Destiny 2 steht dann auch ein großer Umbruch bevor.

Der Shooter kann nämlich nicht mehr einfach so weiterwachsen. Und so hat sich Bungie ein System (Destiny Content Vault, kurz DCV) ausgedacht, in dem man Inhalte aus beiden Destiny-Teilen einlagert und dann bei Destiny 2 heraus- und hineinrotieren kann.

Kurzum: Im Herbst werden mit Hilfe der DCV einige bisherigen Inhalte aus Destiny 2 verschwinden, aber dafür neue ins Spiel kommen.

So wird die Karte von Destiny 2 ab Herbst aussehen

Das ist die Folge der Rotation für Exotics: Diese Rotation hat dabei nicht nur Folgen für spielbare Inhalte wie Locations, Strikes, Missionen oder Raids, sondern auch auf die Verfügbarkeit einiger Waffen-Exotics.

Zahlreiche Exemplare dieser exotischen Schießeisen werden dann nämlich nicht mehr auf bisherigem Wege (Quests, Missionen) erhältlich sein. Denn einer oder mehrere Schritte auf dem Weg zur entsprechenden Waffe sind dann durch die Rotation der dazugehörigen Inhalte nicht mehr verfügbar.

So werdet ihr die alten Exotics bekommen können: Zahlreiche Hüter fragen sich nun, ob und wenn ja, wie man diese Waffen-Exotics dann ab Herbst in die Finger bekommen wird. Schließlich fehlt einigen Hüter noch so manch eine Exo-Waffe. Dazu hat sich Bungie nun endlich konkreter geäußert.

Bald nicht mehr auf bisherigem Wege erhältlich – Wispern des Wurms

Wie das Studio nun mitteilte, wird keines dieser Exos aus Destiny 2 verschwinden. Lediglich die ursprüngliche Art, sie zu erspielen, wird zusammen mit ihren jeweiligen Zielorten sowie Aktivitäts-Inhalten in die Destiny Content Vault verschoben.

Doch sowohl neue als auch gestandene Spieler sollen auch ab Herbst dann immer noch in der Lage sein, diese Waffen-Exotics zu verdienen. Deshalb wird ab Jahr 4 jede exotische Waffe, die an eine in die Content Vault verschobene Quest gebunden ist, über einen neuen Denkmal-Händler verfügbar sein.

Dieser befindet sich dann unter den Tresor-Händlern im Turm. Noch im Laufe der aktuellen Season 11 will Bungie aber noch genauere Details dazu liefern, wie dieses exotische Archiv funktioniert. Einige alte Exos aus vergangenen Seasons lassen sich zudem bereits über den Kryptarchen im Turm erwerben.

Bei Meister Rahool könnt ihr bereits einige alte Exos kaufen

Wie sieht es eigentlich bei den exotischen Meisterwerk-Katalysatoren aus? Nicht nur exotische Waffen – auch zahlreiche Meisterwerk-Katalysatoren sind von der Content-Rotation betroffen und werden mit Start von Jahr 4 nicht mehr auf bisherigem Wege verfügbar sein.

All diese Katalysatoren sollen aber in kommenden Seasons aus der Vault zurückkommen und mit neuen Zielen (falls erforderlich) verfügbar gemacht werden. Sie werden also nicht wie die alten Exotics über den neuen Denkmal-Händler im Turm verfügbar sein.

