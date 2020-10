Destiny 2 Beyond Light: Welche neue Klasse werdet ihr als Erstes ausprobieren?

Bei Destiny 2 steht die Erweiterung Jenseits des Lichts in den Startlöchern. Diesmal ist der Start besonders spannend, denn es kommen erstmals neue Klassen – doch welche soll man nur spielen?

Darum ist der Start so interessant: Mit dem Start der nächsten Erweiterung „Jenseits des Lichts“ haben die Spieler erstmals Zugriff auf komplett neue Klassen in Destiny 2. Statt wie sonst ausgebaute Arkus-, Leere- oder Solar-Fokusse spendiert zu bekommen, bringt der DLC frische Stasis-Klassen.

Damit führt Destiny das erste neue Element überhaupt ein. Die Stasis-Fähigkeiten erinnern an Eis- oder Frost-Magie aus anderen Games und haben ihre Quelle nicht im Licht, sondern der Dunkelheit.

Kein Wunder, dass es den Hüter da in den Fingern juckt, denn sie wollen die frischen Klassen endlich ausprobieren.

MeinMMO möchte von euch wissen, mit welcher Klasse euch zuerst ins Abenteuer stürzen wollt. Bevor wir zur Umfrage kommen, stellen wir euch die 3 neuen Klassen kurz vor.

Wann geht’s los mit Stasis und Beyond Light?



Dann ist es so weit: Die Erweiterung Jenseits des Lichts (Beyond Light) erscheint am 11. November. Die neuen Stasis-Klassen dürften dann aber nicht sofort freigeschaltet sein. Ihr verdient sie euch in der Kampagne des DLCs. Wir gehen aber davon aus, dass ihr nicht allzu lange auf dem Eismond Europa umher stapfen müsst, bevor ihr Zugang zu den neuen Klassen bekommt.

Das muss man zu Stasis in Beyond Light wissen

Mit Stasis geht Bungie neue Wege. Im großen Stil führt Destiny 2 Crowd Control ein. Das geht so weit, dass sogar Hüter komplett eingefroren und zerschmettert werden können – fies aber brutal gut.

Ihr könnt eure Umgebung beeinflussen – Durch Granaten und Fähigkeiten entstehen Eiswände oder Kristalle, die ihr als Deckung oder Sprungbrett nutzt.

Wer sich schon immer für verlangsamende Effekte bei Gefallenen rächen wollte, darf es mit Stasis zurückzahlen

Die Eisfähigkeiten haben ihren Ursprung bei unseren Feinden, was ihnen einen verbotenen, ruchlosen Touch gibt.

Auch sind die neuen Skill-Bäume stark individualisierbar. Ihr könnt euch also einen spezialisierten Killer heranzüchten. Dabei soll die Freiheit in Richtung Destiny 1 gehen, aber durch sammelbare Items erweitert werden.

Das kann der Stasis-Jäger: Die neue Stasis-Klasse für Jäger heißt Wiedergänger (eng. Revenant). Als Inspiration sollen meuchelnden Ninja-Assassinen gedient haben.

Dementsprechend seid ihr mit 2 Eis-Sicheln (Kamas) bewaffnet die ihr in eurer Super entfesselt. Damit erzeugt ihr Stürme, die Feinde einsaugen.

Dazu habt ihr Zugriff auf frostige Shuriken, die alles verlangsamen und bei Mehrfachtreffern einfrieren.

Ihr könnt die Wurfsterne auch von Wänden abprallen lassen und so Feinde erledigen, die euch nicht mal sehen.

Wenn man die Sichel des Stasis-Ninjas sieht, ist es schon zu spät

Darüber freuen sich Warlocks: In Beyond Light habt ihr Zugriff auf den Schattenbinder-Warlock (Shadebinder). Der geht im DLC noch mehr in Richtung Space-Magie. Stellt euch Gandalf vor, der ein gewaltiges Eis-Zepter schwingt – nur ohne den Hut.

Mit eurem Zauberstab verschießt ihr Eissplitter, die Gegner gefrieren lassen.

In der Super schwebt ihr und lasst alles großflächig festfrieren, nur um dann auf Knopfdruck alles zerbersten zu lassen.

Gefrorene Feinde explodieren und fliegen als schädliche Eiskristalle durch die Gegend.

Mit dem Stasis-Zepter lasst ihr alles gefrieren

So ergeht es dem Titan: Die neue Titan hört auf den Namen Koloss (Behemoth) und ist quasi der Prototyp eines Titanen – nur mit einem unterkühlten Temperament.

Durch Stasis gefrieren eure Fäuste, wodurch ihr härter zuschlagt und Feinde zurückstoßt sowie alles um euch verlangsamt.

In eurer Super hüllt ihr euch in eine Eis-Rüstung.

So seid ihr schneller, springt weiter und steckt locker Schaden weg.

Ihr könnt auch den Boden verdreschen, dadurch entstehen Eiskristalle am Einschlagort.

Mitten drin statt nur dabei ist das Titanen-Motto

Jetzt seid ihr gefragt – Was spielt ihr in Jenseits des Lichts?

Wir von MeinMMO wollen nun von euch wissen, auf welche neue Klasse ihm am meisten Bock habt und welche ihr spielen werdet. Oder lassen euch die Stasis-Klassen doch eher kalt?

Wir haben bereits kurz nach der Vorstellung von Stasis Anfang September von euch wissen wollen, welche Klasse den besten Eindruck hinterlassen hat. Hat sich eure Meinung seitdem geändert, da wir immer mehr über die große Erweiterung wissen?

Bedenkt: Ihr habt nur eine Stimme im Voting. Wir danken euch für eure Zeit und Teilnahme!

Was hat euch zu eurer Wahl bewogen? Sagt uns und den anderen Lesern doch in den Kommentaren, was denn jetzt für den Jäger, Warlock oder Titan spricht. Unser Shooter-Experte Sven Galitzki hat seine Wahl übrigens schon getroffen:

