Heute Nachmittag, am 19. November, stehen in Destiny 2 auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X und auf dem PC sowie auf Google Stadia Wartungsarbeiten für das neue Update 3.0.0.3 an. MeinMMO gibt euch die wichtigsten Infos.

Was passiert heute? Letzte Woche startete in Destiny die Erweiterung Jenseits des Lichts und diese Woche die Season 12. Doch so ganz rund laufen die neuen Inhalte noch nicht. Daran arbeitet Bungie heute.

Daher müsst ihr am 19.11. ein neues Update laden, den Hotfix 3.0.0.3. Im Zuge dessen kommt es zu Wartungsarbeiten und auch einem Server-Down. MeinMMO aktualisiert diesen Artikel im Laufe des Tages, damit ihr stets auf dem neusten Stand seid.

Wartung am 19.11. – Alles zum Ablauf und Server-Down

Hier die wichtigen Zeiten:

Um 17:00 Uhr starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen

17:45 Uhr gehen die Server dann offline und die Downtime beginnt. Alle aktiven Spieler werden aus ihren Aktivitäten gekickt.

18:00 Uhr gehen die Server wieder online. Das Update 3.0.0.3 rollt dann weltweit aus

Sobald das Update heruntergeladen (und kopiert) ist, könnt ihr wieder Destiny 2 zocken.

Um 19:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig zu Ende sein

Wichtig ist: Bis die Wartungsarbeiten komplett beendet sind, kann es zu Warteschlangen beim Login oder Verbindungsproblemen kommen. Wie immer gilt: Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App sind in diesem Zeitraum nicht erreichbar.

Eramis sorgt auch für Probleme, aber durch ihre fiesen Stasis-Kräfte und nicht durch Bugs

Was ändert sich mit Update 3.0.0.3 in Beyond Light?

Das steckt im Hotfix: Aktuell hat Bungie noch nicht mitgeteilt, welche Änderungen die Hüter mit dem neuen Update im Detail erwarten. Es gibt aber einige mögliche Kandidaten:

Ein paar Hinweise auf den Hotfix gab es aber schon vom Community Manager Dylan „dmg04“ Gaffner:

Die kürzlich deaktivierten Mond-Beutezüge sind übrigens schon gefixt. Und man muss eingestehen, dass trotz des holprigen Starts von Beyond Light, der Launch der Erweiterung sehr erfolgreich lief.

Was ist mit den Patch Notes für Update 3.0.0.3 bei Destiny 2?

Das sagen die Patch Notes: Erst die offiziellen Patch Notes geben eine Auflistung aller Änderungen des Hotfixes 3.0.0.3. Wir verlinken euch an dieser Stelle dann den Change Log.

Noch liegen die Patch Notes aber nicht vor – diese erscheinen meist zusammen mit der Veröffentlichung des Updates.

Welche dringenden Probleme sollte Bungie bei Destiny 2 als Nächstes angehen? Denkt ihr, dass sich heute alles darum dreht, dass der neue Raid in der Tiefsteinkrypta auf Europa rund läuft? Immerhin ist das World First rennen ein traditionelles Spektakel in der Community.