In Destiny 2 Beyond Light amüsieren sich die Fans gerade über einen albernen Dialog. Doch das es diese Zeilen überhaupt gibt, ist die Schuld des garstigen Corona-Virus. Lest hier auf MeinMMO, was es mit dem Drifter-Ghost-Dialog auf sich und warum die Seuche eine Rolle spielt.

Was für ein Dialog ist das? In der aktuellen Erweiterung Beyond Light könnt ihr einen exotischen Granatwerfer namens „Griff der Erlösung“ klauen. Die zugehörige Mission wird euch vom Drifter angeboten, dem mysteriösen Vagabunden, der zwischen Licht und Dunkelheit wandelt. Einen Guide zu dem Granatwerfer findet ihr übrigens hier bei uns auf MeinMMO:

Destiny 2: Neues Exotic Griff der Erlösung holen – Alles zur Quest „Stasis Prototyp“

In der Originalversion von Destiny 2 hat der Drifter eine charakteristische, an einen Space-Cowboy erinnernde Sprechweise. Da der Drifter sich aber in der Mission nicht selbst meldet, übernimmt euer hilfreicher Geist das Briefing. Und das, obwohl der Drifter den Geist vorher noch veräppelt hat, dass er das Ding sicherlich nicht sinnvoll eurem Hüter rüberbringen könnte.

Doch der Geist lässt sich das nicht so einfach bieten und imitiert den Drifter absichtlich auf eine halb-arschige, lasche Weise. Den Dialog hört ihr gleich zu Beginn dieses Videos hier:

Der Dialog kommt bei den Fans von Destiny 2 gut an und auf reddit feiern sie die Zeilen schon jetzt mit mehr als 1.700 Upvotes und in 163 Kommentaren als besten Dialog in der Erweiterung Beyond Light. Doch hinter dem Dialog steckt noch eine größere Story.

Ohne Corona gäbe es den witzigen Dialog in Beyond Light gar nicht

Das steckt hinter dem Dialog: In dem reddit-Thread meldete sich schließlich ein Bungie-Mitarbeiter unter dem Alias Gunmaster95 und brachte weitere Infos zu dem Dialog ans Tageslicht. Demnach war die ganze Sache eigentlich eine Notlösung, da man den Sprecher von Drifter wegen Corona nicht buchen konnte:

Fun Fact: Dies kam tatsächlich zustande, als wir aufgrund der komplizierten Situation durch COVID nicht in der Lage waren, Drifters Sprecher für diese Mission zu buchen. Er sollte eigentlich den Funkdialog führen. Einer unserer Autoren hatte die Idee, dass Ghost stattdessen einfach vorgeben sollte, Drifter zu sein (da Mr. North [Nolan North, der Sprecher von Ghost] terminlich verfügbar war) und schrieb all diese fantastischen Dialoge. Offenbar imitierte Nolan Drifter auf Anhieb perfekt und musste angewiesen werden, es absichtlich schlechter zu machen. Das Endergebnis sind einige meiner Lieblingsdialoge aus dieser Veröffentlichung. Gunmaster95

Man hatte also notgedrungen Nolan North, den neuen Sprecher vom Geist, den Part von Drifter übernehmen lassen und kam so am Ende zu einem viel besseren Ergebnis, als wenn alles von Anfang an korrekt geklappt hätte.

Wer hingegen weiter ein großer Fan vom Drifter ist, den wird dieser Artikel sicherlich gefallen: Dort sagt der Vagabund nämlich sehr oft das Wort „Ding“ in Begleitung zum Leid vom Fuchs. Schaut euch den witzigen Clip hier bei uns auf MeinMMO an. Viel Spaß damit!