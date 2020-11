Ein neuer Trailer für Destiny 2 stellt das Rennen um den ersten Sieg im neuen Raid in den Vordergrund. Und die Spieler freuen sich schon auf den Wettbewerb.

Was ist das für ein Trailer? In dem neuen Trailer geht es im weitesten Sinne um die neue Tiefsteinkrypta – dem neuen Raid, der in Destiny 2: Jenseits des Lichts schon bald seine Pforten öffnet.

Am 21. November um Punkt 19:00 Uhr geht es mit der neuen, harten Herausforderung los. Bis dahin habt ihr noch Zeit, eure Ausrüstung zu verbessern, neue Exotics zu sammeln oder die neue Stasis-Klasse in- und auswendig kennen zu lernen.

Doch in dem Trailer wird nicht der Raid direkt in den Fokus gestellt, sondern das prestigereiche Rennen um den „World First“ – also das epische Wetteifern um das erste erfolgreiche Abschließen des Raids. Den Trailer, der vor allem Szenen vergangener Rennen zeigt, könnt ihr euch hier anschauen:

Fans freuen sich auf World First Rennen – Was hat es damit auf sich?

Der Trailer, der die Spieler wohl vor allem auf das Rennen um den ersten Sieg heiß machen soll, scheint sein Ziel nicht zu verfehlen. Mit über 9.000 Daumen nach oben und nur 294 nach unten (aktueller Stand: 18. November, 18:30 Uhr) ist der Trailer durchaus positiv bewertet. Und auch in den Kommentaren lässt sich ein gewisser Hype feststellen:

„ITS THAT TIME OF THE YEAR BAYBEE“, brüllt etwa User Finn in die Kommentare (via YouTube ).

„Das Raid-Rennen ist so ziemlich das einzige, was die Community für einen Tag zusammen bringt – dann wird’s wieder toxisch“, beschreibt Organicaly (via YouTube).

„Ist mir egal, ob du Destiny hasst. Aber Day-One-Raid-Race ist eine der besten Gaming-Erfahrungen, die es gibt“, schreibt User Bruh (via YouTube).

Kommentare dieser Art finden sich zuhauf – der Raid-Tag könnte also für viele Spieler ziemlich spannend werden.

Wie läuft das Rennen ab? Der neue Raid findet auf in der Tiefsteinkrypta auf dem gefrorenen Mond Europa statt. Das Rennen beginnt am 21. November um 19:00 Uhr.

Das Wettrennen wird diesmal aber in einem speziellen Wettkampfmodus stattfinden. Der ist 24 Stunden lang im Raid aktiv und senkt das Powerlevel bei jeder Aktivität um 20 Punkte. Artefakt-Power ist deaktiviert, und ein Powerlevel von 1230 wird empfohlen. Alles darüber bringe im finalen Kampf des Raids keine Vorteile.

Wer den Raid innerhalb der ersten 24 Stunden abschließt, bekommt ein spezielles Emblem. Daneben soll in diesem Jahr genauestens geschaut werden, wer tatsächlich gewonnen hat – deswegen könnte es zu einer etwas verspäteten Ankündigung des Siegers kommen. Im Falle des World First im Raid „Krone des Leid“ erwischte es den vermeintlichen Sieger Datto verspätet, der am Ende gar nicht gewonnen hatte.