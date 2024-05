Destiny 2 passt 19 Exos für „The Final Shape“ an, doch alle interessieren sich nur für eine Änderung

Wie zu jeder großen Erweiterung dürfen sich Hüter auch in Destiny 2 „The Final Shape“ auf viele Buffs und Nerfs freuen, die ihre Exo-Rüstungen betreffen. Diesmal sind 19 Exemplare betroffen, doch Fans interessieren sich lieber für eine kommende Änderung.

Was hat Bungie angekündigt? Bungie hat in ihrem neuesten TWiD einen großen Entwickler-Einblick in das Rüstungs-Tuning für „The Final Shape“ gewährt, indem offenbart wird, was mit 19 Exo-Rüstungen aus Destiny 2 passiert. Einige wurden gebufft während andere generft wurden.

Passend dazu musste Bungie Exos so anpassen, dass diese sich nicht mehr auf einen spezifischen Fokus, sondern auf das dazugehörige Element beziehen. Das ist dahingegen wichtig, da mit dem Release des DLCs die neue und mischbare Klasse „Prismatic“ erscheinen wird.

Die beste Änderung jedoch, die sogar in der Community gefeiert wird, ist eine kleine Änderung in der exotischen Rüstungsverbesserung. Ein kleiner Spoiler: Sie werden mächtiger und lohnenswerter.

Meta ändert sich nicht, doch eure Rüstung wird stärker

Welche Buffs und Nerfs gibt’s? Bungie hat 19 Exo-Rüstungen unter die Lupe genommen und diese angepasst. Einige von ihnen waren viel zu dominant und mussten verschlechtert werden und andere waren viel zu schwach und wurden verbessert. Wir haben euch alle Änderungen auf Deutsch in unsere graue Box zum Aufklappen gepackt:

Alle Anpassungen für Exo-Rüstungen (Übersicht) JÄGER Tritons Laster Glefen-Projektil-Todesstöße verursachen nun immer eine Explosion, die dem Schadenstyp der Glefe entspricht, selbst wenn die Glefe nicht mit dem ausgerüsteten Fokus übereinstimmt. Der Umzingelung-Effekt von „Tritons Laster“, während ihr eine Glefe führt, dauert ab sofort noch fünf Sekunden lang an, nachdem ihr nicht mehr umzingelt seid. Schatten des Drachens Wurde aktualisiert und aktiviert seine Effekte nun, wenn ihr „Fesselnder Einschlag“ oder den neuen Arkus-Aspekt „Aufstieg“ verwendet, wodurch mehr Buildcrafting-Kombinationen möglich werden. Feindfinder Gewährt den Bonusschaden, den er gegen ein Ziel verursacht, nun Waffen der Schadenstyp entspricht dem Schadenstyp der Fähigkeit, mit der dem Ziel Schaden zugefügt wurde, anstatt immer nur mit eurem ausgerüsteten Fokus übereinzustimmen Der sechste Kojote Ihr erzeugt jetzt Sphären des Lichts, nachdem ihr ausgewichen seid Erneuerungsgriffe Beim Betreten eures Frühlichtfeld-Granate-Felds erhaltet ihr oder eure Verbündeten einen Frostrüstung-Stapel. Ungefähr alle 0,9 Sekunden erhaltet ihr einen zusätzlichen Frostrüstung-Stapel, der euren Timer zurücksetzt. Sternverschlinger-Schuppen Anzahl der für die maximalen Vorteile benötigten Sphären der Macht von 4 auf 6 erhöht. Bei Verwendung von „Goldene Kanone“ wird die pro Sphäre der Macht erhaltene Super-Energie nur noch um 0,5 % anstatt um 2 % erhöht.

TITAN Ursa Furiosa Gewährt nun erhöhtes Bewegungstempo, während der „Unzerbrechlich“-Schild genutzt wird. Gewährt zudem Super-Energie, wenn der „Unzerbrechlich“-Schild genutzt wird. Die Menge dieser Energie hängt vom Schaden ab, der durch den Schild absorbiert wird. Ewiger Krieger Benötigt nun keinen Arkus-Fokus für Arkus-Todesstöße mehr, um seinen ansteigenden Arkuswaffenschadensbonus zu gewähren Heilrüstung Ihr erzeugt jetzt Sphären des Lichts durch Granatentodesstöße Khepris Horn Der Schaden durch Solar-Explosionen im PvE wurde um 100 % erhöht. Die Solar-Explosion versengt nun jedes Mal, wenn sie ein Ziel trifft, anstatt nur einmal. „Khepris Horn“ profitiert nun von „Glut der Eruption“ und „Glut der Asche“ (+30 Versengen im PvE und +15 Versengen im PvP). Herz des innersten Lichts Euch wird nur noch ein zusammenfassendes Icon für den exotischen Effekt angezeigt um die Übersicht zu wahren Synthozeps Der Zeitraum, in dem „Biotische Verbesserungen“ anhält, nachdem man nicht mehr umzingelt ist, wurde von 8 Sekunden auf 5 Sekunden reduziert. Diese Dauer wird nun mit einem Timer für den Buff angezeigt. Spaltungspferch Die Explosionen erfordern nun eine Sichtverbindung, um Feinden Schaden zuzufügen. Außerdem wurden die Rückschlagstärke dieser Explosionen reduziert, sodass Feinde nun zuverlässiger vertikal weggeschleudert werden.

WARLOCK Mantel der Kampfharmonie Gewährt jetzt Super-Energie zwischen +1,5 % und +4,5 %, je nach Typ des besiegten Ziels. Die Abklingzeit von 2 Sekunden für die Aktivierung des Perks wurde entfernt. Eiszapfen-Zornweber Wenn ihr euer Rift aktiviert, erhaltet ihr und Verbündete in der Nähe die maximalen Frostrüstung-Stapel, wenn „Frostimpuls“ ausgerüstet ist. Wenn ihr euren Winterzorn-Zersplitterangriff aktiviert, erhalten Verbündete in der Nähe die maximalen Frostrüstung-Stapel. Wenn euer Winterzorn endet, erhaltet ihr die maximalen Frostrüstung-Stapel. Sekantenfilamente Setzt nun zusätzlich zu den bisherigen Effekten die Dauer eines bestehenden Verschlingen-Buffs des Spielercharakters auf 11 Sekunden zurück, wenn er es betritt Braue der Wahrheit Erfordert nun Todesstöße mit einer Waffe, deren Schadenstyp mit dem eurer Granate übereinstimmt, der Schadenstyp muss also nicht mehr eurem ausgerüsteten Fokus entsprechen Sonnenarmschienen Erhöhte Dauer der Solar-Granate von 4 Sekunden auf 2 Sekunden reduziert. Erhöhte Aufladerate der Granate reduziert, sodass anstelle von 5 nur noch maximal 4 Granaten möglich sind, solange der Effekt aktiv ist. Zenotaph-Maske Wenn mehrere Spieler:innen die Zenotaph-Maske gegen ein einzelnes feindliches Ziel verwenden, wird ihr Effekt nicht mehr ausgelöst. Zenotaphs visuelle Markierung zum Anvisieren des Ziels ist nun für den Träger der Exotischen Rüstung verborgen und wird nur den Verbündeten des Trägers angezeigt.



Worauf freuen sich Hüter? Tatsächlich sehen die Nerfs und Buffs nicht so vielversprechend aus. Spieler merken auf Reddit an, dass sich keine großen Meta-Änderungen mit „The Final Shape“ bemerkbar machen und nur die Buffs für den Mantel der Kampfharmonie, Ursa Furiosa und Khepris Horn sich tatsächlich als gut herausstellen. (via reddit.com)

Trotz der ernüchternden Liste, die Bungie offenbart hat, gibt es eine Ankündigung, die viele freut und das ist die Veredelung der Exo-Rüstungen, die nach ihrem Meisterwerk noch weiter verbessert werden können. (via reddit.com)

Laut Bungie wird es möglich sein, mit einem Exotischen Code und 10.000 Glimmer eine Meisterwerk-Exo-Rüstung in eine Kunstvolle-Exo-Rüstung umzubauen. Durch diese Tatsache können Spieler endlich ihre Builds auch mit ihren Exo-Rüstungen verfeinern und bis zu drei oder mehr Charakterwerte auf 100 Punkte pushen.

Das einzige Problem was Spieler sehen ist jedoch ihre Beschaffung. Diese Codes sind rar und obwohl viele schon auf 5 Exemplaren sitzen bleiben ist es schwer diese, als Neuling zu bekommen. Fans hoffen deshalb, dass Xur derjenige sein wird, der diese Codes in größerer Quantität erspielbar machen könnte.

Was sind Kunstvolle Rüstungen? Kunstvolle Rüstungen sind besondere Rüstungen mit einem zusätzlichen Mod-Slot in ihrer Fassung. Dieser Slot kann eine Mod tragen, die einer eure Charakterwerte um 3 zusätzliche Punkte erhöht. Die Mod ist energiefrei und erhöht so zusätzlich eure Werte. Das kann praktisch sein, wenn in eurem Build das eine oder andere Pünktchen fällt, um dieses zu perfektionieren.

Das waren die wichtigsten Infos bezüglich der Exo-Rüstungen und ihre Änderungen in „The Final Shape“. Seid ihr gespannt auf die Story, die mit dem Release endlich ihr Ende finden wird? Lasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren erfahren! Wie ihr euch für den DLC vorbereiten solltet, erfahrt ihr hier: 7 Dinge in Destiny 2, die ihr vor dem Release von „The Final Shape“ erledigen solltet