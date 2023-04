Kiffende Rap-Ikone will nicht mehr im Aufsichtsrat eines E-Sport-Clans sein, dessen Aktie in den Keller rutscht

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Der Gang an die Börse war für die E-Sport-Organisation ein Riesen-Flop und auch die finanziellen Berichte zeigen, dass 2022 für FaZe-Clan kein gutes Jahr war: So machte das Unternehmen etwa Verluste von 53.2 Millionen $ und auch der Wert ihrer Aktie ist rapide gefallen:

In einer SEC-Einreichung wird der Ausstieg von Snoop Dogg bekanntgegeben: “Am 29. März 2023 teilte Calvin ‘Snoop Dogg’ Broadus, Jr. FaZe Holdings Inc. (das ‘Unternehmen’) mit, dass er mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat (der “Verwaltungsrat”) des Unternehmens zurücktritt.

Die E-Sport-Organisation FaZe Clan ist auf Social Media erfolgreicher als jedes andere Team in diesem Bereich. Allerdings hatte sich der Clan in der Vergangenheit mit dubiosen Geschichten bereits einen kontroversen Ruf geschaffen. Dennoch hatte man letztes Jahr große Pläne, wollte an die Börse gehen und in neue Dimensionen vorstoßen. Dazu holte man sich, ein bekanntes Gesicht ins Unternehmen:

