Rapper und Twitch-Streamer tritt kontroversem E-Sport-Clan bei – Bringt richtig cooles Geschenk mit

Bei FaZe hat man offenbar Dollarzeichen in den Augen, spricht von Snoop Dogg als einen „First Generation Gamer“ und ein „wichtiges Mitglied in der Web3 Community“. Man habe aufregende Pläne, zusammen das „Metaverse“ zu erschaffen.

Laut eines Berichts haben den Super Bowl 2022 etwa 112 Millionen Menschen im US-TV gesehen (via independent ). Dazu kommen weltweit noch zig Millionen andere. Alleine das Video über die Halbzeit-Show der NFL haben nach wenigen fast 70 Millionen Menschen auf YouTube gesehen (via youtube ). Die Zahl könnte noch deutlich steigen.

Er hat sich jetzt dem FaZe-Clan als Content-Creator und „Aufsichtsratsmitglied“ angeschlossen, will sich dort an wichtigen Geschäftsentscheidungen beteiligen und eigene Merchandise-Artikel mit der Marke FaZe verbinden.

