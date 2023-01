LoL: Profi sagt, er spielte so gut wie nie, wurde aus dem Team gejagt – „Persönliche Rache gegen mich“

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Man kann es kaum fassen, dass der Rumäne in einem offiziellen Broadcast solche krassen Anschuldigungen erhebt, solche Aussagen erwarte man eher in einem Podcast – eigentlich liege der Ball jetzt bei RIot, zu handeln. Riot müsse den Manager, der über das Ende der Karriere von Odoamne gelogen habe, doch eigentlich bestrafen.

Die Person, welche die Transfer-Entscheidungen getroffen hat, hat anderen Teams erzählt, ich würde zum Ende des Jahrs in Rente gehen und sie bräuchten mich nicht zu kontaktieren. Für mich fühlt sich das wie ein persönlicher Rachefeldzug an – nur weil ich mit dieser Person privat nicht klarkam. […]

In League of Legends wird hinter den Kulissen offenbar mit rauen Bandagen gekämpft. Der 28-jährige Profi Andrei „Odoamne“ Pascu spielte 2 Jahre lang für Rogue, wurde dort 2022 sogar Meister in der LEC, aber musste das Team jetzt verlassen. Er glaubt, er fiel einer Intrige seines Managers zum Opfer. Besonders skurril: Der Manager soll anderen Teams gesagt haben, sie bräuchten den Profi nicht zu kontaktieren. Der gehe nach dem Jahr ohnehin in Rente.

