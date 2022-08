LoL: Profi zerbricht unter Druck und wird von Supermarkt-Kassierer kritisiert – Hat jetzt Angst, Essen zu kaufen

In China haben es professionelle Spieler von League of Legends nicht leicht. Die Konkurrenz ist groß, der Druck noch größer. Ein junger Top-Laner, Qi „PandaC“ Xin (19), schaffte den Sprung zu den Profis, weil sein Vorgänger ausgetauscht wurde: Aber der Druck war zu viel für den jungen Mann. Und danach wollte er sich was zu essen kaufen … schwerer Fehler.

Das ist die Situation:

PandaC ist ein junger LoL-Profi in China. Er hat 5 Monate lang für das Academy-Team von LNG Esports gespielt. Er besetzt in LoL die „einsame“ Top-Lane, oft ein undankbarer Job – denn die Top-Lane isoliert und ist anfällig für Überfalle.

Das Profi-Team, in das er aufsteigen wollte, LNG ESports, spielt in der LPL nur eine mäßige Saison, mit 7-8 steht man aktuell auf Platz 8 und würde die Playoffs verpassen – eine Katastrophe.

Dabei hat LNG mit „Super-Carry“ Doinb einen Midlaner im Team, der die LoL Worlds 2019 dominiert hat und Weltmeister wurde. Mit Tarzan bietet LNG zudem einen der besten Jungler auf. Eigentlich müsste LGN also weiter oben stehen.

Vor einem Monat bekam daher PandaC eine Chance, um LNG doch noch in die Playoffs zu helfen. Inmitten der Saison setzte man den 21-jährigen Top-Laner Ale auf die Bank. Den hatte LNG offenbar als Schwachstelle ausgemacht. Das Team packte PandaC in die Start-Aufstellung.

LoL-Rookie wird ins Playoff-Rennen geworfen, bricht zusammen

Was ging schief? Wie eine chinesische Webseite berichtet (via LaiTimes), war der Druck, in einem Profi-Team zu spielen, einfach zu viel für PandaC.

In Videos kann man sehen, wie der Spieler während Profi-Matches schwitzt und sogar weint. Es heißt, nach einem Match sei sein Match-Platz voll von Taschentüchern gewesen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Dabei spitzt sich die Situation immer weiter zu, denn die Saison in China ist gerade in der heißen Phase und für LNG geht es darum, sich noch einen Playoff-Platz zu schnappen. Aber nichts läuft so richtig.

In einem wichtigen Match gegen das eigentlich unterlegene Team „Rare Atom“ wurde PandaC jetzt für seine Champion-Wahl kritisiert: Das Match ging mit 2-1 verloren.

Nun haben die Fans Angst, dass er im Entscheidungs-Match gegen Weibo Gaming, am Freitag, dem 13., völlig untergehen werde.

E-Sports in LoL ist Stress, kann aber auch viel Spaß machen:

Was kommt noch dazu? Vor einigen Wochen, Ende Juli, spielte das Team von PandaC gegen V5 und verlor das Game 0-2. Nach dem Match wollte sich PandaC in einem Supermarkt was zu essen holen. Doch der Kassierer erkannte ihn und sagte:

„PandaC, du hast heute keine gute Leistung abgeliefert.“

Laut seinem Kollegen, dem Top-Laner Ale, den er verdrängt hat, hat das PandaC richtig mitgenommen (via youtube):

Er hat jetzt Angst in dem Laden einzukaufen. Wenn er doch muss, linst er vorher durch das Fenster. Er will sichergehen, dass der Kassierer nicht im Laden ist. Nur wenn er nicht da ist, geht er einkaufen. Ale über PandaC

Ale sieht die Schuld für die Situation zu einem guten Teil bei sich. Wenn er nicht so mies gespielt hätte, wäre der arme PandaC jetzt nicht in dieser Situation. Gerade auf der Top-Lane liege ein enormer Druck in einem LoL-Match.

Ale sagt: PandaC sei 2003 geboren, fast noch ein Kind. Er fordert die Fans auf, ihn nicht zu behelligen. PandaC lache seit dem Spiel gegen V5 kaum noch.

Man kann dem jungen PandaC nur wünschen, dass er einen Weg findet, mit dem Druck klarzuommen, der auf ihm lastet. Das entscheidende Match, ob LNG es in die Playoffs schafft, findet ausgerechnet an einem Freitag, dem 13., statt..

