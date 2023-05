Am Samstag endete das MSI-Turnier in League of Legends. Im Finale standen sich die beiden chinesischen Teams Bilibili Gaming und JD Gaming gegenüber, und JDG gewann auch dieses Aufeinandertreffen ohne viel Gegenwind und beweist, wie stark China in LoL ist.

Wie hat JD Gaming gespielt?

1. Runde: JDG gewann 3:0 gegen GG

2. Runde: JDG gewann 3:0 gegen BLG, und wirft das chinesische Team ins Losers Bracket

Im Halbfinale gewann JDG knapp gegen das koreanische Star-Team T1 mit 3:2

Nach 3 Siegen ist JDG im Finale

Korea gilt als die beste LoL-Region der Welt. 7 Mal gewann ein koreanisches Team die Worlds. Allen voran T1, ehemals SKT1, mit einem Legenden-Status. Das Team hält den Rekord für 3 Siege bei den Worlds.

Das Match zwischen China gegen Korea brach dabei den Zuschauerrekord der MSI und wurde von 2,3 Millionen Menschen gesehen.

Im Losers Bracket gewinnt BLG gegen G2 und GEN

T1 und BLG trafen dann aufeinander und BLG gewann 3:1

T1 verlor damit in Runde 4 zum zweiten Mal gegen China

Beide chinesischen Teams trafen dann im Finale aufeinander und JDG beendete das Turnier 3:1 und führte seinen Lauf durch das Turnier

JDG verlor dementsprechend keine einzige Runde, sondern nur 3 von 15 gespielten Matches in diesem Turnier. Zwei Runden gewann das Team sogar zu null. Allgemein performten die Teams von Europa und USA schlecht und konnten nicht mal gegeneinander spielen.

Was gewann JD Gaming? Der gesamte Preis-Pool des MSI-Turniers lag bei 231.000 € (250.000 USD) und wurde auf die Teams je nach Platzierung aufgeteilt.

JDG gewann für den ersten Platz 20 % des Pools und damit knapp 46.000 €. Der chinesische Kollege BLG bekam knapp 35.000 € (15 %) und T1 als drittplatzierter knapp 28.000 € (12 %). Der Rest wurde dann zwischen Platz 4 und Platz 13 absteigend aufgeteilt.

Was steht als Nächstes an? Alle Teams müssen sich in ihren Regionen als Nächstes für die Worlds qualifizieren. Die Weltmeisterschaft in League of Legends findet vom 10. November 2023 bis zum 19. November 2023 statt.

Nach der Performance von JDG und BLG gilt China als einer der Favoriten dieses Jahr. 2016 gewann SKT1 als erstes Team die MSI und die Worlds in derselben Saison. Ob JDG das dieses Jahr auch schaffen kann, sehen wir im November.

Die Gewinner der Worlds kriegen traditionell ein Jahr später eine Skin-Reihe in LoL. Ein letztjähriger Sieger schafft es, mit den neuen DRX-Skins seine Lieblings-Waifu aus Honkai Impact in LoL zu schmuggeln.