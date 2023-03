LoL: 18-Jähriger wird Meister, gilt als riesiges Talent – Wirft alles hin, beendet Karriere mit 19

Wir zeigen euch in einem kurzen Video 5 nützliche Tipps für einen guten Start im Survival-Spiel Sons of the Forest

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Das ist das Besondere: Es kommt schon vor, dass sich LoL-Profis nach einer langen Karriere im E-Sport dazu entschieden, Vollzeit-Twitch-Streamer zu werden. In Deutschland haben Ex-Profis wie Tolkin oder NoWay4u diesen Weg eingeschlagen und sind damit erfolgreich. In den USA gibt es viele Beispiele für Ex-Profis unter Streamern.

Was war dann der Einschnitt ? Auch in der regulären Spielzeit der nächsten Saison spielte Danny ein starkes LoL. Doch in den Playoffs begann er zu kriseln.

So erfolgreich war Danny: Der damals 18-Jährige Botlaner erwischte einen Traumstart in seine Profi-Karriere.

Der US-Amerikaner Kyle „Danny“ Sakamaki hatte 2021/2022 eine fantastische Debüt-Saison in League of Legends . Der ADC galt als eines der größten Talente, die das US-LoL je hervorgebracht hatte. Der heute 19-Jährige wurde mit Evil Geniuses sogar Meister. Dann aber, vor wichtigen Finalspielen, verschwand er aus dem Rampenlicht. Jetzt ist klar: Er kommt nicht zurück.

