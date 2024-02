Mit dem neuen Patch hat Riot Games Änderungen an den Ligapunkten (LP) in League of Legends vorgenommen, doch nur für Spieler unter dem Rang Smaragd. Ein Entwickler hat sich dazu geäußert.

Was wurde geändert? Der neueste Patch 14.4 von League of Legends bringt eine bedeutende Änderung mit sich: eine Reduzierung der Ligapunkte, die ihr beim Verlieren und Gewinnen von Ranglistenspielen bekommt oder verliert. Aber nur für alle Spieler unterhalb des Smaragd-Rangs.

Ligapunkte (LP) sind entscheidend für euren Rang. Bei einem Sieg erhaltet ihr LP und bei einer Niederlage werden euch LP abgezogen. Diese Reduzierung der gewonnenen und verlorenen LP soll darauf abzielen, das Spielerlebnis zu verbessern.

Vor dem Update erhielten Spieler unterhalb des Smaragdrangs durchschnittlich +28 LP für einen Sieg und -28 LP bei einer Niederlage. Mit dem neuen Patch beträgt dieser Durchschnitt nun 25 LP. Hierbei ist die Rede vom Durchschnittwert, der durch eure MMR variieren kann.

Was soll es bewirken? Dies soll dazu beitragen, dass Spieler in den unteren Rängen eine fairere Erfahrung machen, insbesondere in Bezug auf ihre Fortschritte und Rangänderungen. Es soll es einfacher machen, von Tiers wieder abzusteigen. Die Änderung soll laut Matt Leung-Harrison aber auch dazu führen, dass Spieler konsistent aufsteigen können.

Warum wurde die Änderung gemacht? Die Entscheidung, die LP-Gewinne zu reduzieren, wurde von Riot Games (laut dem Lead Gameplay Designer Matt Leung-Harrison) getroffen, um bestimmte Probleme anzugehen, die im Zusammenhang mit dem Ranglistensystem aufgetreten sind.

Dazu erklärt er:

Zu Beginn der Season wollten wir den LP-Gewinn unterhalb von Smaragd erhöhen, damit Spieler schneller aufsteigen können, wenn sie sich gut machen. Für die überwiegende Mehrheit der Spieler war das großartig, aber für einen kleinen Prozentsatz würde es zu negativen LP-Zuwachs führen. Matt Leung-Harrison via X

Laut Matt Leung-Harrison ist die Entstehung von negativem LP-Zuwachs auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, darunter der Demotion-Schutz oder das Vermasseln beim Resetten der Elo – wofür er sich noch entschuldigte.

Der Schutz vor dem Abstieg wird geschätzt, da er Spielern eine zweite Chance bietet, um zu beweisen, dass sie wirklich in den Rang gehören. Der aber auch zu einer Abweichung zwischen dem Rang und dem tatsächlichen Können führe.

