LoL: Ein 19 Jahre alter Champion ist gerade richtig gut auf 3 Lanes – Spielt ihn jetzt vor dem nächsten Nerf

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Twisted Fate ist ein wahres Urgestein in LoL. Er war seit dem Release 2009 ein Teil des Champion-Pools und hat sich bis auf kleine Mechaniken kaum verändert. Die letzten Monate war er aber nicht präsent, weswegen Riot ihn in Patch 14.2 angepasst hat.

Um Twisted Fate in League of Legends stärker zu machen, hat Riot for 2 Patches etwas an seinen Skalierungen und seinen Fähigkeiten geschraubt. Das war anscheinend zu erfolgreich, denn er ist auf 3 Lanes präsent und wird bald generft.

