LoL: Ein Champion ist wie gemacht für die Toplane, doch richtig gute Spieler machen einen Supporter aus ihr

In League of Legends kristallisieren sich im Verlaufe von Patches auch mal skurrile neue Rollen für bekannte Champions. Ein typischer Toplane-Champion wird aktuell in der Support-Position gespielt und das sogar ziemlich erfolgreich.

Camille ist eigentlich der geborene Toplane-Champion. Sie hat eine starke Passive, eine gute Mobilität und im 1 gegen 1 ist sie ein wahres Monster. In späteren Teamfights kann sie mit ihrer Ultimate Kämpfe starten und die DPS-Champions im Gegnerteam herausnehmen.

Aktuell feiert Camille aber auch als Supporter große Erfolge und das vor allem in höheren Rängen. Schaut man sich auf U.GG alle Ränge an, dann kommt sie auf eine Winrate von 51,65 %. Das ist solide, aber noch nicht sonderlich spektakulär. Je höher man geht, desto höher steigt aber ihre Winrate. (Stand: 20.02.2024)

Smaragd und darüber: 51,8 %

Diamant und darüber: 52,11 %

Master und darüber: 52, 85 %

Challenger: 56, 16 %

Ab Smaragd ist sie, bezogen auf die Winrate unter den 5 besten Supportern. Ab Diamond 2 ist sie auf der Rolle sogar Platz 2 hinter Maokai. Ein anderer Champion ist aktuell auf 3 Lanes richtig stark.

Stark gegen Supporter mit wenig Leben

Die Builds von Toplane-Camille und Support-Camille unterschieden sich. Auf der Toplane nimmt man meistens die Rune Grasp of the Undying mit, während man als Support meistens Hail of Blades mitnimmt. Mit Hail of Blades und ihrer passiven Fähigkeit kann Camille wunderbar Traden, also kurz rein, dem Gegner eine Menge Schaden verursachen und dann wieder mit der E raus.

Auch die Items unterscheiden sich ein wenig. Auf der Toplane nimmt man meistens Trinity Force mit und ergänzt das mit Schuhen, der Ravenous Hydra und Sterak’s Gage. Als Supporter geht man beim Build selbst weniger aggressiv vor und baut nach dem Support-Item Sundered Sky, Schuhe, Steraks Gage und dann die Titanic Hydra.

Wenn man Camille als Supporter spielen möchte, sollte man aber vorsichtig sein, wenn der Gegner einen Tank-Supporter hat. Gegen diese ist Camille recht schlecht und auch U.GG gibt als Counter hauptsächlich Tanks wie Taric, Braum, Maokai, Rell oder Alistar an. Seht ihr eine Camille als Supporter, dann sind diese Champions die perfekte Wahl für euch.

Hat der Gegner aber Supporter mit wenig Leben gepickt, dann ist Camille vielleicht eine gute Wahl für euch, denn mit der Ultimate, der E und dem schnellen Schadenspotenzial ist Camille der perfekte Champion, um mit einem aggressiven ADC die Botlane zu dominieren.

Man sollte aber bei Camille vorsichtig sein. Wenn man mit der E reingeht und das Traden nicht hinbekommt, dann kann man sehr leicht angegriffen und bestraft werden.

Wenn man Camille als Support spielen will, sollte man das perfekte Timing anpassen. Auch Ausweichen sollte man gut kennen, denn durch AP-Supporter wie Lux oder Xerath kann man leicht von Weitem getötet werden. Im nächsten Patch wird Camille auch nicht generft anders als eine Rune, die 2 unbeliebte Champions schwächer macht, doch die Community feiert das.