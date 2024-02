LoL: Riot Games nerft mit neuen Patch eine Rune und könnte damit 2 beliebte Champions ausbremsen – Community jubelt

CoD: MW3 bietet im Trailer einen Einblick in die neuen Maps und Inhalte für den Multiplayer in Season 2.

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Patch 14.4 steht vor der Tür und erscheint am Donnerstag, den 22. Februar, auf den Live-Servern von League of Legends. Riot Games hat mit dem neuesten Patch unter anderem eine Änderung an der Lethal Tempo -Rune vorgenommen, die wohl Auswirkungen auf zwei beliebte Champions haben könnte – die Rede ist von den zwei Brüdern Yone und Yasuo. Die Community reagiert begeistert auf diese Veränderung.

Patch 14.4 von League of Legends soll noch diese Woche erscheinen. Mit diesem Patch nerft Riot Games die Rune Lethal Tempo , was sich besonders auf zwei Brüder auswirken könnte.

