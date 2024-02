LoL: Ein knallharter Toplane-Champion wird mit jedem neuen Skin immer jünger – Spieler fordern: „Hört auf damit“

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Was kritisiert er noch? Die Kritik an den neuen Skins geht noch weiter. NimblecloudsArt hinterfragt die Logik hinter Skins wie Porzellan Darius und Lunar Beast Darius und fragt sich, warum Darius plötzlich Rüstung im Porzellan-Stil oder Tech-Sneakers trägt. Für einige Fans scheinen diese Designs den Charakter von Darius zu verfälschen und sie passen laut ihnen nicht zur ursprünglichen Vorstellung des Champions.

Um welchen Champion geht es? Bald werden neue Porzellan-Skins in League of Legends verfügbar sein, sowie es schon Skins in dieser Reihe für beispielsweise Kindred und Lux gibt. Den Spielern ist aber etwas Merkwürdiges daran aufgefallen, oder besser gesagt, an einem bestimmten Champion: Die Rede ist von Darius.

