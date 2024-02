LoL: Ein Champion performt so gut als Supporter auf der Botlane, dass Spieler einen Nerf fordern

Deutscher Trailer zu „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds & Snakes“

Schlittenfahrt ist die Passive von Sonnwendschlitten . Wenn ihr einen generischen Champion verlangsamt oder bewegungsunfähig macht, erhaltet ihr und ein Verbündeter in der Nähe mit dem niedrigsten Leben zusätzlichen Leben und Lauftempo. Durch seine vielen CC-Effekte kann er die Passive so gut wie immer auslösen.

Doch warum ist er nach den Nerfs noch so stark? Darauf hat FunnyBunnyH eine Antwort. Mit Patch 14.4 wurden Änderungen an den Support-Items vorgenommen. Man erhält nun früher im Spiel Steigerungen. Die zweite Steigerung erscheint circa zehn Sekunden nach der zweiten Vasallenwelle, wodurch ihr die Stärke von der W+Q -Kombo von Maokai zuverlässiger ausnutzen könnt.

Was sagt die Community über Maokai? Diskussionen in der Community auf Reddit deuten darauf hin, dass Maokais Siegesrate konstant hoch ist. Auf u.gg hat er aktuell eine Winrate von 53,84 % (Stand: 23.02. auf allen Rängen) und eine Banrate von 19,8 %.

Maokai dominiert als Supporter die Botlane. Er zählt derzeit zu den besten Supports im Spiel. Im Jungle oder auf der Toplane sieht man ihn in der aktuellen Meta eher weniger. Als Tank-Supporter performt er einfach zu gut. Mit Patch 14.3 erhielt der Baum kleine Nerfs. Jetzt mit Patch 14.4 wurde nochmal der Nerf-Hammer geschwungen, um ihn laut Riot Games (via leagueoflegends.com ) unter Kontrolle zu halten.

Maokai dominiert als Supporter die Botlane in League of Legends . Spieler fordern von Riot Games, dass der Baum generft wird. MeinMMO verrät euch, was dahinter steckt.

