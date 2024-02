LoL: Spieler sehen keinen Sinn hinter Quickplay, kritisieren den Modus scharf: „Sorgt für die schlechtesten Spiele“

Der Quickplay-Modus in League of Legends ersetzte Blind Pick. Doch einige Spieler sehen kein Sinn hinter dem Modus und sind der Meinung, dass Quickplay für die schlechtesten Spiele sorgt.

Was ist das Ziel von Quickplay? League of Legends hat Ende des Jahres 2023 den Quickplay-Modus auf den Live-Servern eingeführt. Quickplay (deutsch: Schnelles Spiel) ist also eine neue Warteschlange, die den Blind Pick ersetzt hat und ermöglicht den Spielern einen schnelleren Start ins Spiel.

Im Quickplay gibt es keine Champion-Auswahl (Picking-Phase), man wählt die zwei gewünschten Rollen und Champions bereits in der Lobby aus, bevor man in die Queue geht. Dadurch bekommt man immer eine der beiden ausgewählten Rollen/Champions – also keine Autofill-Gefahr .

Damit sollten einige Probleme gelöst werden, die es mit Blind Pick gab, beispielsweise toxisches Verhalten und Konflikte während der Champ-Select. Der Modus sorgte oft für Frust aufgrund der begrenzten Zeit in der Champion-Auswahl und der Absprache über die Team-Zusammenstellung und Lanes. Zum Beispiel wegen Insta-Locks, wodurch sich die übrigen Spieler anpassen mussten – was es auch für Anfänger schwieriger machte.

Insgesamt soll sich der Modus eignen, wenn man schnell und einfach nur spielen möchte – ohne den Wettbewerbsgedanken. Doch einige Spielerinnen und Spieler sehen keinen Sinn hinter Quickplay und sind der Meinung, dass der Modus für die qualitativ schlechtesten Games sorgt.

Spieler kritisieren die Qualität der Matches, wenn sie Quickplay zocken

Wo liegt nun das Problem? Der Beitrag auf Reddit vom 23. Februar von dem Nutzer „DwyaneDerozan“ löst eine Diskussion unter den Spielern aus. Im Titel schreibt er: Quickplay hat einige der qualitativ schlechtesten Spiele hervorgebracht, die ich je gespielt habe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

In dem Beitrag drückt DwyaneDerozan seine Unzufriedenheit über die Qualität der Spiele aus, die er im Quickplay-Modus von League of Legends erlebt habe. Er beschreibt sie als einige der schlechtesten Spiele, die er je gespielt habe. Unter den vielen Problemen, hebt er hervor, dass etwa die Hälfte der Spiele Remakes seien, während ein beträchtlicher Teil der Spieler ihre Summoner Spells nicht vorher bewusst festgelegt haben.

Darüber hinaus kritisiert er den Elo-Unterschied in den Games, was oft zu ungleichen Spielen führe, die nach nur 10 Minuten enden, weil alle aufgeben würden. Zum Beispiel: Ein Diamond-Midlaner gegen einen Bronze-Support-Main auf der Midlane. Ich habe versucht, diesem Modus eine Chance zu geben, weil ich Spiele schnell spielen möchte und ARAM hasse, aber das ist einfach unspielbar , schreibt er.

Was sagen andere Spieler? Damit ist er wohl nicht alleine. Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Kommentare von Spielerinnen und Spielern, die offenbar auch unzufrieden sind. Viele würden in etwa einfach denselben Champion picken, vor allem wenn er neu ist.

Wir haben euch ein paar Kommentare zusammengefasst:

TheDiscoSailor beschreibt die Lage: Smolder Top Smolder Mid Smolder Support Smolder Jungle Yorick adc.

Cymes_Inferior schreibt: Ich habe es ein paar Mal gespielt und bin sicher, dass ich das nie wieder tun werde. Ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht wie du. Es ist buchstäblich so, als hätte jemand versucht, das Erlebnis absichtlich schrecklich zu machen.

TechnalityPulse sieht es nüchterner: Ja, ich weiß, Quickplay ist genau das – schnell. Es ist nicht so konzipiert, dass es der ausgewogenste Spielmodus auf jeder Ebene ist. […]

Domestic_Kraken ist der Meinung: Ich stimme zu, dass es bei Quickplay um das Üben und nicht um das Gewinnen geht, aber die Quickplay-Matches sind oft so schrecklich, dass man nicht einmal effektiv üben kann. […]

Was haltet ihr von Quickplay? Wünscht ihr euch Änderungen oder seid ihr zufrieden? Oder wünscht ihr euch sogar wieder Blind Pick zurück? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Mit dem neuesten Patch 14.4 wurde Lethal-Tempo generft, was sich auf zwei Champions auswirken könnte: Riot Games nerft mit neuen Patch eine Rune und könnte damit 2 beliebte Champions ausbremsen – Community jubelt