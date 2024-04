LoL: Ein beliebter Champion war für das Pro-Play gesperrt, ist jetzt wieder da und noch beliebter

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Azir ist aktuell unglaublich dominant im Profi-Bereich. Schaut man sich auf gol.gg die Statistiken an, dann sieht man, dass Azir auf Patch 14.6 in 83 % der Profi-Matches gespielt wird. Vor seinem Bann lag er schon bei guten 68 %. Dabei gewinnt er 51,7 % seiner Matches. Der koreanische Spieler Aria hat in Japan mit ihm sogar eine 78,6 % Win-Rate. (Stand: 03.04.2024)

Warum war Azir überhaupt gesperrt? Wie Dot Esports erklärt, wurde Azir mit Patch 14.4 für den Profi-Bereich gesperrt. Das lag an einem Bug mit seiner passiven Fähigkeit. Wenn Azir einen Turm zerstört, kann man an dem Ort einen eigenen, schwächeren Turm erbauen.

Das Pro-Play in League of Legends folgt manchmal anderen Regeln als die Live-Server. Manche Champions werden nur für Profi-Matches gesperrt. Der Midlaner Azir war eine Zeit lang auch gesperrt, ist nun wieder da und dabei auch unglaublich beliebt.

