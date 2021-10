MMORPG erschien 2019 auf Steam und wurde ein Flop – Kündigt jetzt große 2.0-Version an

Mit Legends of Aria wollte der Entwickler Citadel Studios eigentlich eine Art Nachfolger zu Ultima Online kreieren. Parallelen gab es viele. Doch das MMORPG wurde ein Flop auf Steam. Nun soll die eigenständige Version Aria 2.0 das Universum retten.

Wie steht es um Legends of Aria? Das Sandbox-MMORPG versprach viele Freiheiten und feierte im Sommer 2019 endlich seinen Release als Buy2Play-Titel. Doch die großen Spielerzahlen blieben aus. Im Peak erreichte es gerade mal 1.170 gleichzeitige Spieler (via SteamDB).

Deswegen fand im Dezember 2019 ein Wechsel auf ein Free2Play-Modell statt, doch auch das brachte keinen Aufschwung.

In den letzten 30 Tagen kam Legends of Aria nur auf 20 durchschnittliche Spieler und 42 gleichzeitige im Peak. In den Steam-Reviews geben nur 57 % eine positive Bewertung ab. Einige geplante Updates kamen zudem viel später, als ursprünglich angekündigt.

Was passiert nun mit dem MMORPG? Im Oktober-Update haben die Entwickler bekanntgegeben, dass sie an “Aria 2.0” arbeiten. Dabei soll es sich um ein eigenständiges Spiel im Universum von Legends of Aria handeln.

Diese Version soll jedoch eine bessere Engine und einige andere Vorteile bieten, die Aria 2.0 zu einem besseren Sandbox-MMORPG machen sollen. Auch zur Zukunft von Legends of Aria haben sie sich geäußert.

Neue Engine, neue Perspektive und neue Spiel-Inhalte

Was soll Aria 2.0 bieten? Das neue Spiel soll in der besseren Shards Engine 2 laufen. Damit wird sich auch die Perspektive im Spiel ändern. Während in Legends of Aria aus der ISO-Perspektive gespielt wurde – genau wie bei dem Vorbild Ultima Online – wird der neue Titel nun die klassischen Thrid-Person-Ansicht bieten.

Zudem sind die folgenden Anpassungen geplant:

Die Erweiterung der Sandbox-Elemente im Spiel

Ein Rückgang zu dem Fertigkeiten-System, das vor Release von Legends of Aria mal geplant war

Kämpfen während ihr auf einem Reittier sitzt

Neue Inhalte, Points of Interests und reguläre PvE- und PvP-Events

Eine Überarbeitung der Benutzeroberfläche

Bessere Kollisionsabfragen mit Booten

Eine Schwimm-Funktion

Ein optionaler “Positional Voice-Chat”

Wann soll Aria 2.0 erscheinen? Die Entwicklung des neuen Spiels soll Monate, aber keine Jahre andauern. Ein Release scheint also in Richtung 2022 angepeilt.

Eine offizielle Ankündigung von Aria 2.0 soll es in Kürze geben. Auch erste Playtests ist schon geplant. Hier sollen treue Spieler von Legends of Aria einen frühen Zugriff bekommen.

Legends of Aria soll weiter fortgeführt werden

Was passiert mit Legends of Aria? Da Aria 2.0 ein eigenständiges Spiel wird, bleibt auch Legends of Aria in seiner jetzigen Form erhalten. Offiziell heißt es dazu von den Entwicklern:

Wir werden Legends of Aria weiterhin unterstützen. Das Legends of Aria Worlds-Programm (Community-Server) ist lebendig und wird auch in Zukunft weiter unterstützt. Wenn Aria 2.0 in die Testphase geht, werden wir unseren Abonnenten die Möglichkeit bieten, es zu spielen.

Allerdings ist hier fraglich, was genau “weiterhin unterstützen” bedeutet. Denn die Entwickler selbst haben den “Pont Release 11” auf unbestimmte Zeit verschoben. Der sollte eigentlich 2021 kommen, doch das Team sei zu sehr geschrumpft, um es umzusetzen.

Das letzte große Update für Legends of Aria gab es im Jahr 2020.

Was sagt ihr zur Zukunft von Legends of Aria? Wird Aria 2.0 der Sargnagel für das MMORPG? Und habt ihr das Spiel selbst mal ausprobiert?

