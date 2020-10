Citadel Studios ist der Entwickler vom MMORPG Legends of Aria. Das Spiel dürfte jedoch kaum die Erwartungen des Studios erfüllt haben. Nun orientieren sie sich um und arbeiten an einem neuen Sandbox-Survival-MMO mit dem Namen „The End“.

Was ist los mit Legends of Aria? 2014 kündigte Citadel Studios das neue MMORPG Shards Online an. Das wurde als Nachfolger von Ultima Online beworben und sollte eine ganz besondere Sandbox-Erfahrung bieten. Später wurde der Titel zu Legends of Aria umbenannt und erschien im Sommer 2019 im Early Access auf Steam.

Doch sowohl die Spielerzahlen als auch die Reviews fielen nicht gut aus:

Im August 2019 schauten durchschnittlich 560 Spieler in das MMORPG rein. Im Allzeithoch kam das Spiel nur auf 1.150 gleichzeitige Spieler.

In den letzten 30 Tagen wiederum loggten sich nur 113 Spieler durchschnittlich ein. Der Peak erreichte nicht mal die 200 Spieler (via Steamcharts).

In den 1.376 Reviews bewerteten nur 56% das Spiel als positiv (via Steam).

Legends of Aria scheint derzeit weit weg von einem „Ultima-Nachfolger“, obwohl es inzwischen Free2Play ist, seinen vollständigen Release im Sommer 2020 gefeiert und sogar den ersten DLC veröffentlicht hat. Zwar wurde erst am 12. Oktober eine neue PvP-Season gestartet, doch dauerhaft wird das MMORPG mit dieser Spielerzahl wohl nicht überleben können.

Legends of Aria warb mit Sandbox-Inhalten und wollte ein Nachfolger von Ultima Online werden. Doch das klappte nur bedingt.

Was ist jetzt passiert? Der Entwickler Citadel Studios hat bekanntgegeben, dass sie im Hintergrund bereits an einem neuen MMO arbeiten. Es trägt den Namen „The End“ und soll ein „Dark Fantasy“-Survival-MMO werden.

Die Kollegen von PCGamer haben bereits einige detaillierte Informationen von den Entwicklern bekommen. Das Spiel befindet sich jedoch noch in einer frühen Entwicklungsphase.

Hack’n’Slash-Kampfsystem und Eroberungen von Gebieten

Was wird das für ein Spiel? The End soll ein Hack’n’Slash-Action-RPG mit einer offenen Welt werden, in der sich die Spieler gegenseitig bekämpfen können. Die magischen Fertigkeiten sollen wie bei einem Shooter abgefeuert werden, wobei Splash Damage und AoE-Effekte den Vorrang vor Präzision bekommen sollen.

Die Spieler sollen in dem neuen MMO einer Gruppe mit bis zu vier Freunden gründen, um dann gemeinsam Bereiche im Spiel erobern zu können. Dazu wird ein „Fehde-Stein“ beschworen, mit dem einer anderen Gruppe der Krieg um das Territorium erklärt werden kann.

Das System klingt ähnlich wie die Kriege in New World, nur in einer kleineren Version.

Einer der ersten Screenshots zu „The End“. Es zeigt ein Wikinger-Dorf (via PCGamer).

Permadeath und PvP: The End setzt auf ein Permadeath-System. Wenn ein Charakter stirbt, ist dieser für immer tot. Trotzdem sollt ihr Fortschritte auf eurem Account freispielen können. Dazu gibt es die „ewige Saga“, die Spieler ständig erweitern und nachverfolgen können. Dort sollen alle Kämpfe, Eroberungen von Territorien und Tötungen von Fabelwesen dokumentiert werden.

Wie die Entwickler gegenüber PCGamer betonten, sind sie große Fans der Mythologie der Nordmänner. Daher stammt die Idee der Saga, die sich trotz des Todes immer weiter verfolgen lässt.

Im gesamten Spiel wird PvP eine große Rolle spielen. Durch die Einschränkungen von Gruppen mit höchstens 5 Spielern soll jedoch verhindert werden, dass eine Organisation von Spielern allein über die Inhalte des Spiels regiert.

Wann erscheint The End? Ein Release-Datum oder einen ungefähren Zeitraum konnten die Entwickler noch nicht nennen. Dafür sei es noch zu früh in der Entwicklung.

Wenn ihr jetzt jedoch Lust auf ein Survival-Spiel bekommen habt, können wir euch diese 23 Titel wärmstens empfehlen.