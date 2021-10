Neues Spiel auf Steam wirkt wie Minecraft als MMORPG – Verspricht viel Crafting, starke Bosse

Das Sandbox-MMORPG Dragon And Home startet heute offiziell in die Beta auf Steam. Dabei handelt es sich um ein Free2Play-Spiel, dass optisch und im Gameplay stark an Minecraft erinnert. Wir stellen euch das Spiel und seine Bewertungen auf Steam vor.

Was ist das für ein MMORPG? In Dragon And Home spielt ihr einen Charakter, der vom Baum des Lebens ausgewählt wurde, um die Welt zu retten. Dabei bereist ihr verschiedene Kontinente und müsst einen Weg finden, den Baum des Lebens zu erhalten.

Die Spielwelt hat dabei den typischen Block-Look, den jeder von Minecraft kennt, und verspricht viele Freiheiten.

Ihr könnt mit eurem Charakter wahlweise als Krieger, Magier oder Jäger spielen. Euer Spielstil hängt dabei komplett von der Ausrüstung ab, die ihr tragt

Dragon and Home setzt stark auf Crafting: Ihr könnt euch selbst Waffen und Rüstungen herstellen

Ihr könnt Pflanzen anbauen, Tiere füttern und mit anderen Spielern handeln

Es gibt ein Housing-System, in dem ihr nach euren Wünschen dekorieren könnt

Teamwork soll wichtig sein, um später die stärksten Bosse in Dungeons zu bezwingen. Eine Gruppe besteht dabei aus bis zu 4 Spielern

Neben dem MMORPG gibt es zudem einen “Offline-Builder”, in dem ihr euer Zuhause nach euren Wünschen gestalten könnt. Hier habt ihr automatisch Zugriff auf alle Blöcke, Möbel und sonstigen dekorativen Inhalte.

So sieht es aus, wenn ihr euer eigenes Zuhause dekoriert.

Woran erinnert das MMORPG? Im Grunde wirkt Dragon and Home wie eine angepasste Version von Hytale, einem Minecraft-MMORPG, das bereits 2019 von den Fans stark gefeiert und später sogar von Riot Games gekauft wurde. Allerdings ist dieses Spiel bis heute noch nicht erschienen.

Wer sich die Wartezeit verkürzen möchte, kann sich nun Dragon And Home anschauen.

Zum Spiel gibt es auch einen Trailer, in dem es ausführlich vorgestellt wird:

Kritik für das Kampfsystem und die Monetarisierung

Wer kann Dragon And Home jetzt spielen? Das neue MMORPG befindet sich seit dem 15. Oktober in der westlichen Beta und ist für jeden komplett kostenlos spielbar. Passend dazu wurden auch eigene Server für Europa und Amerika bereitgestell, die sich derzeit – um 11:20 Uhr – in einer Wartung befinden.

Bereits im August 2021 wurde ein chinesischer Server für Dragon And Home auf Steam veröffentlicht, wobei einige Nutzer auch außerhalb von China spielen konnten.

Daher gibt es bereits einige Reviews, die jedoch auch viel Kritik beinhalten.

Was sagen die ersten Spieler? Derzeit kommt Dragon and Home nur auf 55 % positive Reviews bei 436 Rezensionen. Die Spieler kritisieren primär zwei Dinge.

Zum einen soll das Kampfsystem Probleme haben. Normale Gegner auf niedrigen Stufen sollen bereits viele Lebenspunkte haben und Kämpfe ziehen sich entsprechend in die Länge. Zudem soll die Treffererkennung nicht gut sein. Auch die Balance zwischen den Klassen soll nur mäßig sein, da gerade Spieler mit Schwert und Schild einen Nachteil gegenüber Fernkämpfern aufweisen.

Zum anderen ist der Shop vielen ein Dorn im Auge. Die Entwickler versprechen zwar, dass es kein Pay2Win gibt, doch es gibt Arbeitspunkte für das Sammeln und Crafting. Wenn diese Punkte ausgelaufen sind, müsst ihr warten oder aber Echtgeld bezahlen. Zudem sollen die Preise für Kostüme mit bis zu 40 Dollar sehr hoch sein.

Dragon And Home verspricht Spaß, auch wenn ihr einfach durch eine Stadt lauft und mit anderen interagiert.

Wie steht es um die versprochenen Dungeons und Bosse? Der Steam-Nutzer Mexican Eddie hat bereits jetzt 111 Stunden in Dragon And Home investiert, und berichtet davon, dass die ersten Dungeons mit Stufe 10 freigeschaltet werden. Das Max-Level in dem MMORPG ist 20.

Allerdings sollen die ersten Dungeons so schwer sein und so viel Ausrüstung verlangen, dass man sie erst so richtig mit Stufe 18 erleben kann. Und dafür müssten Casual-Spieler schon einige Wochen in das Spiel investieren.

Er sieht zwar eine Menge Potential in dem Spiel, gibt jedoch am Ende eine negative Bewertung.

Lohnt sich das Spiel trotzdem? Der Steam-Nutzer Indie Patron hat zwar eine negative Bewertung gegeben, doch kann das Spiel trotzdem für bestimmte Spielertypen empfehlen. Seine Erfahrungen decken sich mit einem Großteil der Reviews auf Steam:

Für ein kostenloses Spiel kann man eine Menge Zeit investieren, aber das Spiel hat auch seine Tücken: Leveln ist unglaublich mühsam und man muss Quests machen, um neue Level zu erreichen, da die Mobs kaum Erfahrungspunkte geben […]. Dieses Spiel braucht einige ernsthafte “Quality of Life”-Änderungen, es ist einfach zu mühselig grundlegende Dinge abzuschließen. Für MMORPG-Spieler: Ich bin jemand, der immer auf der Suche nach neuen MMORPGs ist und fast ausschließlich Indie-MMORPGs spielt – ich bin nicht zufrieden damit, wie es derzeit aufgebaut ist. Minecraft-Spieler/Hytale-Fans: Das Spiel wird euch wahrscheinlich gefallen. […] Das Spiel befindet sich noch in der Testphase, also gibt es hoffentlich noch einige größere Änderungen.

In den letzten 30 Tagen waren im Schnitt 115 Spieler gleichzeitig online (via Steamcharts) und das, obwohl es nur eine Version mit chinesischen Servern gab. Gut möglich, dass das Spiel in den kommenden Tagen in den Zahlen nochmal anwächst.

Wie seht ihr das neue Spiel? Spricht euch die Idee eines Minecraft-MMORPGs an und gebt ihr Dragon And Home eine Chance? Oder findet ihr die negativen Punkte zu gravierend? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Wer eher auf der Suche nach MMORPGs ist, die bereits erfolgreich sind und sich nicht mehr beweisen müssen, wird hier fündig:

