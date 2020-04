Riot Games, der Entwickler von League of Legends, hat 2019 einige neue Spiele angekündigt. Nun kommt ein Sandbox-RPG mit in das Portfolio. Denn das Studio hat das Entwickler-Team hinter Hytale gekauft.

Welche Firma hat Riot gekauft? Hypixel Studios ist eine Firma von ehemaligen Minecraft-Moddern, die derzeit an einem eigenen Koop-RPG mit dem Namen Hytale arbeiten.

Hytale sorgte bereits Anfang 2019 mit einem Trailer für viel Aufmerksamkeit. Dieser wurde mittlerweile über 55 Millionen Mal aufgerufen (Stand 16. April 2020). Das Spiel ist stark von Minecraft inspiriert, möchte jedoch einige Aspekte besser machen.

Nun hat Riot Games die Firma gekauft, lässt sie jedoch als eigenständiges Studio weiterarbeiten. Die Entwickler wollen wie geplant das Koop-RPG voranbringen und es mit der Hilfe eines starken Partners noch besser machen.

Der Trailer zu Hytale, einem Koop-RPG, das nun zu Riot Games gehört.

Wird Hytale das nächste große Sandbox-Spiel?

Was verbirgt sich hinter Hytale? Hytale ist ein Spiel in „Klötzchen-Grafik“ und ihr könnt darin fast jeden Block ab- und wieder aufbauen. So könnt ihr Häuser, Städte und ganze Welten nach eigenen Wünschen kreieren.

Das Spiel soll zu Release PvE- und PvP-Server bieten, sodass alle Spieler-Typen auf ihre Kosten kommen. Es soll zudem mehr Charakter-Individualisierung, mehr Story und allgemein mehr Funktionen als Minecraft enthalten.

Die Arbeiten an dem Koop-RPG begannen bereits im Jahr 2015:

Damals bestand das Studio jedoch nur aus 2 Mitarbeitern

Derzeit arbeiten mehr als 40 Entwickler an dem Spiel

Laut FAQ zur Übernahme sollen nach der Übernahme weitere Entwickler angestellt werden. Derzeit gibt es 20 Stellenausschreibungen für das Büro in Nordirland.

Wie weit ist das Spiel bereits? Auf YouTube findet man allerhand Gameplay und Infos rund um Hytale. Die Entwickler selbst teilen auch regelmäßig Updates dazu.

Das Sandbox-RPG soll schon 2021 in einer spielbaren Version erscheinen. Ob es ein voller Release oder ein Early Access wird, ist derzeit nicht bekannt. Man kann sich aktuell auf der offiziellen Seite für eine Beta-Phase anmelden.

In Hytale steht der RPG-Charakter mehr im Fokus, hier bei der Herstellung eigener Waffen.

Welchen Einfluss nimmt Riot? Wie die Entwickler mitteilten, sollen die Arbeiten an Hytale wie gewohnt weiter gehen. Die Studios operieren getrennt voneinander, auch wenn die Führungspositionen sowohl von Personen von Riot Games, als auch Hypixel Studios besetzt werden.

Das Studio rund um das neue RPG möchte vor allem von der Erfahrung von Riot profitieren, die auch an die Mitarbeiter weitergegeben werden soll.

Ein Grund für die Übernahme soll unter anderem der gestiegene Druck gewesen sein, der seit der Ankündigung von Hytale auf dem kleinen Entwickler-Studio lag. Viele haben große Erwartungen an das Koop-RPG.

Riot ist derzeit bei neuen Spielen sehr aktiv

Riot Games war lange Zeit nur für ein Spiel bekannt: League of Legends. Im Oktober 2019 kündigten sie dann sechs weitere Titel an, darunter das Kartenspiel Legends of Runeterra, das bald offiziell erscheint, und den Shooter Valorant.

Nun kommt ein weiteres RPG dazu, auch wenn es das Studio nicht selbst entwickelt. Der Titel sollte übrigens nicht mit Project F verwechselt werden, dem RPG, an dem Riot selbst arbeitet.

Die Übernahme von Hyperpixel Studios war übrigens nicht der erste Kauf von Riot Games. 2016 kaufte Riot Games das Studio Radiant Entertainment, das Stonehearth, ein Aufbau-Spiel, veröffentlicht hat. Ein weiterer Titel des Studios, Rising Thunder, wurde jedoch eingestellt.