Hytale

Hytale ist ein von Hypixel Studios entwickeltes Sandbox-RPG, das oft als potenzieller „Minecraft-Killer“ gehandelt wird, da es das Genre-Vorbild in allen Belangen übertreffen möchte. Nach der Ankündigung 2018 und einer verpassten Veröffentlichung 2021 stand das Projekt zwischenzeitlich vor dem Aus, wurde laut den Schöpfern jedoch gerettet und befindet sich weiterhin in Entwicklung. Seit dem 13. Januar 2026 befindet sich das Spiel nun im Early Access.
Aktuelles
Hytale Release Hub Titelbildjpg

Hytale im Early Access – Alles zum Release, den Plattformen und Editionen

Hytale ist jetzt im Early Access spielbar. Auf welchen Plattformen es live ist, wie die Roadmap aussieht und welche Editionen es gibt, lest ihr hier.

0 Sophia Weiss 0 Kommentare
Hytale-Multiplayer-Problem-Login

Hytale: Multiplayer – So spielt ihr mit euren Freunden und behebt Fehler

Hytale kann alleine, aber auch im Multiplayer gezockt werden. Wie ihr das funktioniert und wie ihr auftretende Fehler behebt, lest ihr hier.

0 Christos Tsogos 0 Kommentare
Johanna hat Hytale ausprobiert.

Hytale schränkt mich so ein, wie ich es mir von Minecraft immer gewünscht habe

MeinMMO-Autorin Johanna hat sich zu Release ein viel erwartetes Spiel angeschaut: Hytale. Für sie kann das Spiel mehr als Minecraft bieten.

7 Johanna 1 Kommentar
Hytale hat 2,8 Millionen Spieler bei Release und knackt auch Twitch Spielcharakter Skelett vor Hintergrund Titelbild

Hytale hat 2,8 Millionen Spieler bei Release, übertrifft damit selbst die Warnungen der Entwickler, die schieben den ersten Patch an

Der Chef von Hytale hat verraten, dass am Release-Tag 2,8 Millionen Spieler dabei waren, und der Erfolg ist noch größer als gedacht.

1 Cedric Holmeier 0 Kommentare
Hytale Thorium Titelbild

Hytale: Thorium finden und verwenden – Das kann das vielleicht stärkste Material im Game

Thorium ist ein grünes Erz in Hytale, das für eine ganze Reihe Crafting-Rezepte benötigt wird. So findet ihr es.

1 Sophia Weiss 0 Kommentare
Hytale Wallpaper three champions titel title 1280x720

Hytale wurde gerettet, doch der neue Besitzer sagt: „Ich verspüre Wut“

Andere Spiele wären unter so einem Chaos untergegangen, doch Hytale kämpft sich zurück. Aber der Chef-Entwickler ist wütend – und will diese Wut nutzen.

4 Cortyn 0 Kommentare
Hytale nicht auf Steam

Hytale erscheint zum Launch nicht bei Steam, weil die Entwickler keine Lust auf negative Reviews von ahnungslosen Spielern haben

Die Entwickler von Hytale möchten auf einen Release bei Steam verzichten – zumindest anfangs. Dafür nennen sie einen triftigen Grund.

13 Christoph Waldboth 9 Kommentare
Hytale Skelett Boss Spielcharakter Titelbild

Entwickler von Hytale verraten Launch-Datum, warnen zeitgleich vor dem Kauf

Die Entwickler von Hytale verraten, wann das Spiel in den Early Access startet, warnen zeitgleich jedoch vor dem Kauf.

10 Cedric Holmeier 1 Kommentar

Entwickler von Hytale zeigen 27 Minuten lang Features, auf die Minecraft Fans seit Jahren warten

Die Entwickler von Hytale haben ihren Creative-Modus vorgestellt und zeigen dabei viele Features von denen Minecraft-Fans nur träumen können.

4 Cedric Holmeier 0 Kommentare
Neue Eigentümer von Hytale zeigen 16 Minuten lang, wie das Minecraft-MMO 2025 aussieht, Fans feiern es sofort - Titelbild zeigt Spielcharakter aus Hytale

Neue Eigentümer von Hytale zeigen 16 Minuten lang, wie das Minecraft-MMO in 2025 aussieht, Fans feiern es sofort

Das Minecraft-MMO Hytale hat neue Eigentümer und die zeigen in einem neuen Gameplayvideo, wie das Spiel derzeit aussieht.

7 Cedric Holmeier 1 Kommentar
