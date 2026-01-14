Hytale ist ein von Hypixel Studios entwickeltes Sandbox-RPG, das oft als potenzieller „Minecraft-Killer“ gehandelt wird, da es das Genre-Vorbild in allen Belangen übertreffen möchte. Nach der Ankündigung 2018 und einer verpassten Veröffentlichung 2021 stand das Projekt zwischenzeitlich vor

dem Aus, wurde laut den Schöpfern jedoch gerettet und befindet sich weiterhin in Entwicklung. Seit dem 13. Januar 2026 befindet sich das Spiel nun im Early Access.