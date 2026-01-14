Hytale ist jetzt im Early Access spielbar. Auf welchen Plattformen es live ist, wie die Roadmap aussieht und welche Editionen es gibt, lest ihr hier.
Hytale kann alleine, aber auch im Multiplayer gezockt werden. Wie ihr das funktioniert und wie ihr auftretende Fehler behebt, lest ihr hier.
MeinMMO-Autorin Johanna hat sich zu Release ein viel erwartetes Spiel angeschaut: Hytale. Für sie kann das Spiel mehr als Minecraft bieten.
Der Chef von Hytale hat verraten, dass am Release-Tag 2,8 Millionen Spieler dabei waren, und der Erfolg ist noch größer als gedacht.
Thorium ist ein grünes Erz in Hytale, das für eine ganze Reihe Crafting-Rezepte benötigt wird. So findet ihr es.
Andere Spiele wären unter so einem Chaos untergegangen, doch Hytale kämpft sich zurück. Aber der Chef-Entwickler ist wütend – und will diese Wut nutzen.
Die Entwickler von Hytale möchten auf einen Release bei Steam verzichten – zumindest anfangs. Dafür nennen sie einen triftigen Grund.
Die Entwickler von Hytale verraten, wann das Spiel in den Early Access startet, warnen zeitgleich jedoch vor dem Kauf.
Die Entwickler von Hytale haben ihren Creative-Modus vorgestellt und zeigen dabei viele Features von denen Minecraft-Fans nur träumen können.
Das Minecraft-MMO Hytale hat neue Eigentümer und die zeigen in einem neuen Gameplayvideo, wie das Spiel derzeit aussieht.