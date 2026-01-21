Hytale: So baut ihr Teleporter und Schnellreise-Portale und erhöht das Limit

Hytale: So baut ihr Teleporter und Schnellreise-Portale und erhöht das Limit

Die Karten von Hytale sind weitläufig. Umso praktischer ist es, dass ihr euch mit Portalen wertvolle Zeit sparen könnt. Wie, erklären wir euch hier.

Wie bekommt man Teleporter? Um Portale beziehungsweise Teleporter nutzen zu können, müsst ihr eure Arcanist’s Workbench auf Stufe 2 upgraden. Dann könnt ihr Teleporter herstellen und frei auf der Karte platzieren, wo ihr sie braucht.

Was brauche ich für Teleporter? Um Teleporter an der Workbench im Doppelpack herzustellen, braucht ihr folgende Ressourcen:

  • 9 x Azure Log: Findet ihr in blauen Wäldern
  • 2 x Azure Kelp: Findet ihr im Wasser in blauen Gebieten
  • 10 x Any Stone: Irgendeine Stein-Art, die ihr finden könnt

Praktischerweise bekommt ihr durch die Herstellung direkt 2 Teleporter, die ihr miteinander verknüpfen könnt.

Wie verwendet man Teleporter? Ihr könnt die Teleporter frei wie die meisten Items in der Welt platzieren. Interagiert ihr mit einem platzierten Portal, könnt ihr ihm einen Namen zuweisen und festlegen, zu welchem Gegenstück es euch bringen soll. Ihr könnt euer Ziel jederzeit wieder ändern, sobald ihr neue Teleporter platziert habt.

Wie viele Teleporter kann man herstellen? Derzeit könnt ihr bis zu 12 Teleporter herstellen, müsst aber dafür bestimmte Meilensteine erreichen, damit ihr euer Limit erhöhen könnt. Zu Beginn könnt ihr lediglich 6 Teleporter herstellen.

Wie ihr euer Limit erhöht, erfahrt ihr im nächsten Abschnitt.

Hytale feiert erfolgreichen Early-Access-Release mit 2,8 Millionen Spielern
Das Limit für die maximale Teleporter-Anzahl erhöhen – So geht’s

Um mehr als 6 Teleporter herstellen zu können, müsst ihr zunächst das Limit erhöhen. Dafür müsst ihr sogenannte „Memories“ sammeln. Damit ihr das tun könnt, müsst ihr folgenden Schritten folgen:

  • Begebt euch zum Forgotten Temple, ihr erkennt ihn auf der Karte an einem weißen Kringel
  • Interagiert mit dem Monument in der Mitte und schaltet damit das Memories-Feature frei
  • Sucht dann nach verschiedenen Wesen und Tieren in der Welt und schaut sie eine Weile an
  • Entdeckt ihr dann eine blaue Markierung, habt ihr die entsprechende Memory gesammelt und müsstet sie in eurem Inventar finden
  • Sammelt bis zu 48 Memories und bringt sie zurück zum Monument im Forgotten Temple
Insgesamt könnt ihr so derzeit 240 Memories sammeln und verschiedene Belohnungen einheimsen. Bei entsprechenden Meilensteinen erhöht ihr dann euer Teleporter-Limit folgendermaßen:

  • 25 Memories: + 1 Teleporter
  • 50 Memories: + 1 Teleporter
  • 100 Memories: + 2 Teleporter
  • 200 Memories: + 2 Teleporter
In Hytale gibt es auch einige Cheats und Chat-Befehle mit denen ihr zudem Einfluss auf eure Welt und die Teleporter nehmen könnt. Welche das sind, wie ihr sie anwendet und was sie bringen, lest ihr in unserem Guide dazu: Hytale: Alle Cheats und Commands, die ihr verwenden könnt

Quelle(n): Polygon, IGN
