Hytale: Update 4 – Alle Pre-Release Patch Notes auf Deutsch

Hytale bringt sein viertes großes Update für den Pre-Release und dieser ändert so einiges im Sandbox-Game. Was ihr zu den Patch Notes wissen solltet, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

Die wichtigsten Änderungen in Update 4: Der Gründer des Studios von Hypixel hat auf X schon mal aufgelistet, was ihr in Update 4 erwarten könnt. Die Liste ist lang, wir fassen euch deshalb jetzt erst einmal die wichtigsten Änderungen zusammen. Im Anschluss findet ihr dann auch eine komplette Übersicht aller Patch Notes. Kommen wir aber nun zu den wichtigsten Inhalten:

Spieler können nun mehrere Instanzen von Hytale gleichzeitig ausführen. Um das Risiko einer Beschädigung der Speicherstände zu verringern, wird Spielern davon abgeraten, dieselbe Welt mehrmals gleichzeitig zu öffnen.

Die Benutzeroberfläche für die Mod-Verwaltung wurde aktualisiert und in einen eigenen Bereich innerhalb des Bildschirms „Welteinstellungen” verschoben. Sie können nun Mod-Versionen, Symbole und andere Details anzeigen. Ein Warnsymbol wird angezeigt, wenn ein Mod auf eine andere Spielversion abzielt.

Hosts können nun einen Fallback-Server für den Fall festlegen, dass Spieler unerwartet die Verbindung verlieren.

Es wurde eine Backup-Verwaltungsschnittstelle hinzugefügt, die versucht, beschädigte Welten wiederherzustellen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Patch Notes zu Update 4

Die Patch Notes wurden auf Englisch veröffentlicht. Wir haben deshalb die Änderungen händisch übersetzt und euch die deutsche Fassung aufgelistet. Kommen wir nun zu den Patch Notes:

Avatar & Kosmetikartikel

Einer der Kosmetikartikel „Basic Sandals“ heißt jetzt „Leather Sandals“.

„Long Sleeved Tunic“ heißt jetzt „Cotton Tunic“.

„Puffiger Pferdeschwanz“ wird nun als „Puffiger Dutt“ bezeichnet.

Gegenstände und Ausrüstung

Fischfallen können nun näher an anderen Blöcken und in seichtem Wasser platziert werden und zeigen nun immer eine Vorschau ihrer Platzierung an.

Der Bogen kann nicht mehr gespannt werden, wenn Sie keine Munition haben.

Beile, Spitzhacken und Schaufeln verlieren nun auch an Haltbarkeit, wenn sie auf Holz verwendet werden.

Welt & Blöcke

Die Holzfällerlampe kann nun in verschiedene Richtungen ausgerichtet werden.

Blaue Winteralgen produzieren nun Blasen und die Menge an Sauerstoff, die sie liefern, wurde angepasst.

Dekorative Ketten und Ziegelbalken können nun mehr dekorative Blöcke tragen, die daran hängen.

Fenster- und Stoffdachblöcke benötigen keine anderen Blöcke mehr, um sie zu stützen.

Kronleuchter können an mehr Blocktypen aufgehängt werden.

Schmutz- und Grasblockvarianten haben nun eine zugeordnete Familie.

Es wurde eine Vorlage für Böden erstellt.

NPCs & Begegnungen

Die Animationen und Interaktionen von Elementargolems wurden aktualisiert.

Elche wurden um 20 % verlangsamt.

Audio

Audio-Emitter wurden aktualisiert, damit Benutzer besser festlegen können, wo Sounds abgespielt werden sollen.

Genesis wurde in Zone 4 wieder ins Spiel aufgenommen.

Traveling Band wurde in Zone 1 während der Nacht hinzugefügt.

Benutzeroberfläche und Benutzerfreundlichkeit

Sie können jetzt die Taste „Gegenstand fallen lassen” gedrückt halten und mit der Maus über Gegenstände in Ihrem Inventar fahren, um im Abenteuermodus Stapel von Gegenständen fallen zu lassen oder sie im Kreativmodus zu zerstören.

Werkbänke zeigen nun die Seltenheit der Gegenstände an, die Sie herstellen können.

Werkbänke zeigen nun an, wie viele Gegenstände derzeit in der Warteschlange stehen, um hergestellt zu werden.

Der Zeichensatz wurde aktualisiert und umfasst nun den Bereich „Latin Extended-A“.

Es wurde ein Cache für die Fallback-Unterstützung von Schriftarten eingeführt.

Es wurde zusätzliche Übersetzungsunterstützung für Kartenmarkierungstasten, das Befehlsfenster „ui-gallery“ und die Welt-Einstellungen für die Sicherungshäufigkeit hinzugefügt.

Zusätzliche Übersetzungsunterstützung für das Befehlsfenster „ui-gallery“ hinzugefügt.

Das Drag-Grip-Symbol in den Schnelleinstellungen des Kreativmodus wurde aktualisiert.

Dem Melde-Tool im Spiel wurde eine Option hinzugefügt, die die Berechtigung erteilt, den Benutzer für weitere Informationen zu kontaktieren.

Die Bandbreitennutzung der Weltkarte wurde halbiert.

Das Eingabesystem wurde bereinigt.

Modding & Tools

Ein neues Debug-Flag namens „VisPath“ wurde hinzugefügt, mit dem die Wege von NPCs visualisiert werden können.

Das Protokoll wurde aktualisiert und unterstützt nun die Anzeige formatierter und übersetzter Nachrichten, wenn die Verbindung zu einem Server unterbrochen wird.

Unterstützung für die Generierung von Konfigurationsschemata wurde hinzugefügt.

Hohe DPI für den Asset-Editor implementiert.

Hohe DPI für den Asset-Editor implementiert. Schnelleinstellungen für die Gruppengröße zum Rückgängigmachen für Builder-Tools hinzugefügt, wodurch größere Bearbeitungen einfacher rückgängig gemacht werden können.

Unterstützung für das Rückgängigmachen von Prefabs in skriptgesteuerten Pinseln hinzugefügt.

Die Materialunterstützung für Builder-Tools wurde erweitert und umfasst nun Halter, Füllstoffe, Flüssigkeiten und andere lagerbare Typen.

Spieler können nun einen Standarddrehwinkel und eine Standardachse für Creative Brushes festlegen.

Skriptbasierte Pinsel können nun Formen mithilfe von Drehwinkel, Achse und Drehpunkt drehen.

Beim Beenden des Servers aufgrund von „MOD_ERROR (Code 9)“ wird nun eine Option angezeigt, mit der direkt zum neuen Mod-Management-UI-Bildschirm navigiert werden kann.

Es wurde ein Symbol hinzugefügt, um modifizierte Welten eindeutig zu kennzeichnen.

Weltgenerierung

Die Spawnpunkte des Oasenportals wurden neu konfiguriert, um sicherzustellen, dass Spieler innerhalb des Oasenbeckens spawnen.

Das Oasenbiom wurde aktualisiert, um die Leistung zu verbessern.

Fehlerbehebungen

Kampf- und Gegenstandsfehlerbehebungen

Ein Randfall wurde behoben, bei dem NPCs unter bestimmten Bedingungen stecken blieben, wenn sie ein Sprungziel verloren hatten.

Einige Gegenstände, wie Salz und tropische Zäune, wurden als etwas völlig anderes fallen gelassen.

Tavernenpflanzgefäße können nun erst nach mehreren Treffern zerstört werden und lassen sich mit einer Axt schneller zerbrechen.

Kebabs und Spieße werden nun korrekt in der Hand gehalten.

Ein NullPointerException-Fehler, der bei falsch konfigurierten Sammelfeldern auftreten konnte, wurde behoben.

Welt- und Blockkorrekturen

Gestapelte Platten sollten nun die richtige Anzahl an Gegenständen verbrauchen und fallen lassen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Stalaktiten und Trümmer nicht zu den richtigen Blocksätzen gehörten.

Es wurden einige zusätzliche Blocksatzreferenzen zu Blöcken hinzugefügt, bei denen diese fehlten.

Der T1-Ofen ist nun in bestimmten Winkeln weniger transparent.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Portale durch zu schnelle Interaktion mit dem Gerät ungültig werden konnten.

Es wurden einige falsche Referenzen mit dem Gegenstand „Rock_Shale_Cobble_Corner” behoben.

Kreativwerkzeug, Modding und Plugin-Korrekturen

Fehler behoben, durch den große Vorschauen mit dem Einfügewerkzeug falsch gerendert wurden.

Fehler behoben, durch den der ActiveKeyFrame des Machinima-Werkzeugs angezeigt wurde, obwohl kein aktiver vorhanden war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Entitäten aus dem Entity-Tool nicht eingefroren blieben, wenn der Spieler die Welt verließ und wieder beitrat.

Mit dem Befehl „/importobj“ können Besitzer von Einzelspieler-Welten nun wieder beliebige Objekte aus beliebigen Pfaden importieren.

Es wurde ein Fehler beim Befehl „/plugin reload“ behoben, wenn ein Plugin Abhängigkeiten hatte.

UI- und Anzeigefehlerbehebungen

Verschiedene Abstürze, die auftreten können, wenn UI-Elemente fehlen, wurden behoben.

Das Gedrückthalten der ENTER-Taste beim Öffnen des Chats führt nicht mehr dazu, dass die nächste gedrückte Taste ignoriert wird.

Shutdown-Meldungen wurden nicht mehr lokalisiert.

Magische Zöpfe werden nicht mehr als „Magischer Pferdeschwanz“ bezeichnet.

Verschiedene Tippfehler wurden entfernt.

Verschiedene falsche Übersetzungen wurden korrigiert.

Weitere Korrekturen

Ein Absturz, der auftreten konnte, wenn Server Null-Interface-Befehle sendeten, wurde behoben.

Die Humanoid-Detailboxen wurden aktualisiert, um ein HitBox-Problem zu beheben.

Es wurde eine Begrenzung hinzugefügt, um zu verhindern, dass Nebel invertiert gerendert wird.

Kann ich das Update schon testen? Ja. Geht dazu wie folgt vor:

Öffnet euren Launcher

Geht in die Einstellungen

Aktiviert „Pre-Release“

So solltet ihr ebenfalls auf die neuen Inhalte zugreifen können. Wenn euch Bugs auffallen, könnt ihr diese dem Team melden. So helft ihr dabei, dass das Update mit hoher Wahrscheinlichkeit am Wochenende veröffentlicht wird. Mehr zu Hytale findet ihr zudem hier: Hytale lässt euch mit Patch 3 endlich Tiere zähmen und erklärt, worauf ihr euch in Zukunft freuen könnt – Alle Patch Notes auf Deutsch