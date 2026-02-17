Hytale frisst die Map eines Spielers auf, erhält daraufhin beste Hilfe, die er sich wünschen kann

Ein Spieler hat ein massives Problem mit seiner Welt in Hytale und erhält dabei Unterstützung ungeahnter Art.

Was ist das für ein Problem? Als ein Spieler sich nach dem Update in seine Welt einloggte, stellte er fest, dass rund um seinen Spawn herum fehlerhafte Chunks mit Gebäuden geladen wurden. Seine vorherigen Chunks, also Bäume, Wiesen und andere Natur, wurden durch diese Bauten ersetzt.

Die Bauten gehören eigentlich in andere Biome, was das Problem gravierend macht, denn es deutet stark auf einen Weltgenerierungsfehler hin, der die ganze Welt zerstören kann. So könnte sich der Seed der Welt geändert haben, was dazu führt, dass falsche Monster spawnen, die Gebäude wie in diesem Fall auftauchen oder andere Dinge nicht mehr so funktionieren, wie sie sollen.

Verzweifelt fragt der Spieler auf Reddit um Hilfe und erhält sie von Hytale selbst.

Ein Support aus dem Lehrbuch

Wie wird dem Spieler geholfen? Der Reddit-Nutzer Sarc_Hytale, der wohl zum Hytale-Team gehört, nahm sich der Sache an. Dabei erklärte er, welche Schritte der Spieler zur Rettung seiner Welt unternehmen soll. So gibt es eine Möglichkeit, den Seed manuell zu ändern.

Dann gab der Supporter ihm außerdem noch Entwickler-Kommandos, mit denen sich Chunks neu generieren lassen. Das führt dazu, dass die plötzlich aufgetauchten Bauten wieder verschwinden, solange der richtige Seed in der Welt eingestellt ist.

Auch auf die Rückfragen des Spielers antwortete der Supporter immer wieder. Bis dato konnten die beiden das Problem noch nicht lösen, für die Hilfe gibt es dennoch Lob aus der Community.

Wie reagieren die anderen Spieler auf die Nachricht? Obwohl der Spieler sich auf Reddit und nicht etwa über das Ticket-System von Hytale an den Support gewandt hat, gab es eine sehr detaillierte und persönliche Hilfe. Das überrascht die anderen Spieler im Zeitalter der KI-Support-Bots und Standardantworten wohl sehr.

So schreibt Reddit-Nutzer Merigaz: „Diese großartige Antwort hat mich überzeugt, das Spiel zu kaufen. Gut gemacht, Hytale!“ und auch Ancient_Rex420 sieht das so: „Ich werde es mir in den nächsten Tagen auch kaufen, die Unterstützung, die sie den Spielern bieten, ist wirklich beeindruckend.“

Die Hilfe des Supporters hat damit mindestens zwei weitere Spiele verkauft und einem Spieler zumindest versucht, zu helfen.

Während wir weiter die Daumen drücken, dass der Spieler seine Welt retten kann, wird Hytale immer weiterentwickelt. So hat Update 3 daran gearbeitet, wie die Welt generiert wird, und einige coole Fähigkeiten hinzugefügt: