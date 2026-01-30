Hytale: Update 3 verbessert eure Map, bringt neue Blöcke und kosmetische Items – Alle Patch Notes auf Deutsch

Hytale bringt sein drittes großes Update für den Pre-Release und dieser ändert so einiges im Sandbox-Game. Was ihr zu den Änderungen wissen solltet, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht zu den Patch Notes.

Die wichtigsten Änderungen in Update 3: Der Gründer des Studios von Hypixel hat auf X schon mal aufgelistet, was ihr in Update 3 erwarten könnt. Die Liste ist lang, wir listen euch deshalb jetzt die wichtigsten Änderungen auf. Im Anschluss findet ihr dann auch eine komplette Übersicht aller Patch Notes. Kommen wir aber nun zu den wichtigsten Inhalten:

Neue kosmetische Items

Die neue Nekromantie-Fähigkeit hat Verbesserungen erhalten

Es wurden neue Blöcke sowie Variationen von ihnen hinzugefügt

Die Performance für die Generierung der Welt wurde verbessert

Map-Markierungen sowie das Teilen gesetzter Markierungen wurden hinzugefügt

Patch Notes zu Update 3

Die Patch Notes wurden auf Englisch veröffentlicht. Wir haben deshalb die Änderungen händisch übersetzt und euch die deutsche Fassung aufgelistet. Kommen wir nun zu den Patch Notes:

KARTE & NAVIGATION

Vom Benutzer platzierte Kartenmarkierungen wurden hinzugefügt!

Erstellen Sie benutzerdefinierte Markierungen an beliebiger Stelle auf Ihrer Karte mit anpassbaren Namen, Symbolen und Farben.

Teilen Sie Markierungen mit anderen Spielern im Mehrspielermodus.

Neue Gameplay-Einstellungen zum Ein- und Ausschalten der Sichtbarkeit von Markierungen auf der Karte und dem Kompass.

Löschen Sie Markierungen über das Kontextmenü der Karte.

Die Symbole der Kartenmarkierungen wurden aktualisiert und ihre Anzeigeauflösung verbessert.

Spielernamen werden nun immer auf der Karte angezeigt und sind beim Vergrößern besser lesbar.

Der Kompass zeigt nun je nach vertikaler Entfernung (über/unter Ihnen) unterschiedliche Symbole an.

Die Teleport-Option ist nun für Kartenmarkierungen im Abenteuermodus ausgeblendet.

KOSMETIK & ANPASSUNG

Neue Optionen zur Avatar-Anpassung:

Neuer Hut: Tweedhut

Neues Oberteil: Magierhemd

Neue Schuhe: Modische Ballerinas, Keilabsatzschuhe

Neue Farbvarianten für modische Schuhe

Neuer Haarschnitt hinzugefügt

Aktualisierte Grafik für den Haarschnitt „Morning“

Schutzhelm hinzugefügt

KAMPF & GEGENSTÄNDE

Waffenanpassungen & Fehlerbehebungen:

Unstimmigkeiten bei den Schadenswerten und Upgrade-Unterschieden zwischen einigen Waffenstufen wurden angepasst.

Die Ausdauerwerte für das Abwehren von Angriffen, die zuvor für bestimmte Waffen, die nur als Beute erhältlich sind, falsch konfiguriert waren, wurden angepasst.

Alle Speertypen sollten nun konsistent bis zu 5 Mal stapelbar und werfbar sein.

Verbesserungen am Grimoire der Nekromantie:

Beschwörungen erleiden keinen Schaden mehr durch ihren Beschwörer (und umgekehrt).

Beschwörungen reagieren nun, wenn der Spieler angegriffen wird, nicht mehr nur, wenn er angreift.

Beschwörungen sind schneller und aggressiver.

Die Arten der beschworenen Skelett-Diener wurden um eine Fernkampfvariante erweitert.

Sonstiges:

Die Positionierung von Barren und Stöcken in der Hand wurde verbessert.

SPIELVERLAUF

Türen schließen sich nicht mehr, wenn sie durch Objekte oder Spieler blockiert werden.

Teleporter müssen nun eine kurze Strecke zurückgelegt werden, bevor sie wiederverwendet werden können.

Die Sortierschlüsselbindung funktioniert nun im Inventar des Spielers.

Die Funktion „Alle nehmen” für die Verarbeitung von Werkbank-Ausgabeartikeln wurde hinzugefügt.

Durch Umschalt-Ziehen können nun schnell Artikel zwischen Inventaren übertragen werden.

Loren bewegen sich nicht mehr, wenn sie stecken bleiben.

Die Anforderungen für die Farming-Bank für Hühnerställe wurden von 5 auf 3 reduziert.

Auf große Kweebec-Truhen können nun Blöcke platziert werden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich NPCs in einem Stall in andere NPCs verwandelten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den tote NPCs mit der Capture Crate gefangen genommen werden konnten.

Der Schnellwechsel im Utility Wheel wurde überarbeitet und umfasst nun auch den inaktiven Slot.

BLÖCKE & WELT

Glühende Vulkangesteine wieder hinzugefügt

Neue Blocktexturen und Varianten:

Thorium-Risse

Basalt-Risse

Magma-Risse

Trockene Schlammriss

Aktualisierte Rissvarianten für 4 Erzblöcke

Aktualisierte Kobalttextur

Magma-Adamantit-Block-Kachelung korrigiert

Wetterkonfigurationen „Default_Flat” und „Default_Void” für die jeweiligen Weltinstanzen hinzugefügt

AUDIO

Radius des Wasseremitters korrigiert, sodass Audio nun ordnungsgemäß in Stereo statt nur im linken Ohr wiedergegeben wird.

Fehler behoben, durch den Audioemitter-Entitäten nicht korrekt wiedergegeben wurden.

Fehler behoben, durch den Flüssigkeits-Umgebungseffekte nicht ordnungsgemäß ausgelöst wurden.

Geräusche beim Schwingen und Aufprall von Schwertern aktualisiert.

BENUTZEROBERFLÄCHE UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Die Tastenbelegungsanzeigen für Containeraktionen wurden an eine bessere Position verschoben.

Die Tooltips für die Tastenbelegung von Truhen/Bänken wurden korrigiert, wenn keine Tastenbelegung zugewiesen ist.

Der Text zum Verbindungsradius der Werkbank-Truhe wurde aktualisiert, um ihn klarer zu gestalten.

SICHERHEIT

Eine Umgehung der Berechtigungen im Asset-Editor wurde korrigiert, die unbefugte JSON-Asset-Änderungen an nicht standardmäßigen Asset-Paketen ermöglichte (bereits in Release-Builds gepatcht).

STABILITÄT UND FEHLERBEHEBUNGEN

Verbesserte Leistung bei der Weltgenerierung

Behebung eines Problems, bei dem Füllblöcke in einigen Fällen nicht zerstört wurden (z. B. große Türen)

Fehlerhafte Vorhersagen bei der Blockplatzierung behoben

Probleme beim Wechseln der Welt während des Reitens behoben:

Fehler behoben, durch den der Status des Minenwagenreitens nicht korrekt entfernt wurde

Fehler behoben, durch den der Status des Pferdereitens nicht korrekt gelöscht wurde

Probleme mit Bildschirmüberblendungen behoben, die während Weltübertragungen auftreten konnten

Problem behoben, das beim Entfernen einer Welt zu einem Deadlock beim Speichern von Chunks führen konnte

Kann ich das Update schon testen? Ja. Geht dazu wie folgt vor:

Öffnet euren Launcher

Geht in die Einstellungen

Aktiviert „Pre-Release“

So solltet ihr ebenfalls auf die neuen Inhalte zugreifen können. Wenn euch Bugs auffallen, könnt ihr diese dem Team melden. So helft ihr dabei, dass das Update mit hoher Wahrscheinlichkeit am Wochenende veröffentlicht wird. Mehr zu Hytale findet ihr zudem hier: Hytale ballert in wenigen Tagen 2 Updates raus, will jetzt langsamer machen, damit ihr mehr Zeit habt, alles zu entdecken