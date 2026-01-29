Hytale ballert in wenigen Tagen 2 Updates raus, will jetzt langsamer machen, damit ihr mehr Zeit habt, alles zu entdecken

News
2 Min. Johanna 0 Kommentare Lesezeichen
Hytale ballert in wenigen Tagen 2 Updates raus, will jetzt langsamer machen, damit ihr mehr Zeit habt, alles zu entdecken

In Hytale gibt es dank zweier Updates schon einiges im Spiel zu entdecken. Die nächsten Updates sollen allerdings etwas auf sich warten lassen, aber zum Wohl der Spieler, meint einer der Entwickler.

Wie ist die Update-Situation bei Hytale? Nur vier Tage nach dem Release von Hytale gab es schon das erste Update für das Spiel. Hier wurden erst einmal Kleinigkeiten verbessert, während die Entwickler aber auch gleichzeitig weitere geplante Verbesserungen und Zusätze ankündigten.

In Update 2, das ebenfalls nur wenige Tage auf sich warten ließ, gab es schon einige kleine Inhalte, die dem Minecraft-Konkurrenten hinzugefügt wurden. Natürlich sind weitere Updates geplant, die sollen allerdings erstmal auf sich warten lassen.

Hytale feiert erfolgreichen Early-Access-Release mit 2,8 Millionen Spielern
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Hytale ballert haufenweise Updates raus, will jetzt langsamer machen, damit ihr mehr Zeit habt, alles zu entdecken Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Ein Horror-Spiel auf Steam begräbt nach 7 Jahren ein Meme, und die Community rächt sich Experte erklärt, warum A Knight of Seven Kingdoms so anders ist als Game of Thrones Andere Anime scheitern grandios, doch einer wird mit jeder Staffel besser Mit dem Spin-off von Stranger Things geht Netflix ein Risiko ein, denn eine Figur könnte die Geschichte durcheinanderbringen ARC Raiders: Die Liga Quest abschließen – So findet ihr Kiosk, Fußball und Fahrradpumpe Der Chef einer deutschen Tech-Firma sagt, dass in drei Jahren niemand mehr Tastaturen benutzen muss Neues Ritterspiel auf Steam überzeugt mich im Trailer sofort – und das liegt nicht nur am Cast und Gameplay Hier sind die 7 mächtigsten Magier in Warhammer Fantasy und warum sie die Welt trotzdem nicht vernichten konnten – oder retten Spieler haben ein breites Grinsen bei Arknights: Endfield, der „Plan“ könnte böser sein als gedacht In nur 7 Tagen habe ich 70 Stunden in ein Rogue-Like gesteckt, das besser als Slay the Spire ist

Alle zwei bis sechs Wochen neue Inhalte

Was kommt in Zukunft an Updates? In einem Post auf X kündigte der Entwickler Simon die kommenden Update von Hytale an. Zukünftig soll der Rhythmus in Sachen Updates angepasst werden. So soll der Fokus eher darauf liegen, die neuen Funktionen zu testen, bevor sie es in das Spiel schaffen.

Jede Woche sollen dafür experimentelle Builds veröffentlicht werden, die dazu dienen, neue Features zu testen. Diese seien dann allerdings instabil und würden dazu genutzt, um Feedback zu bekommen.

Währenddessen soll die Hauptversion des Spiel seltener Updates erhalten, etwa alle zwei bis sechs Wochen, und auch erst dann, wenn die neuen Funktionen in einem guten Zustand sind. Diese Releases sollen dann rechtzeitig angekündigt werden, damit die Spieler sich auf die Änderungen vorbereiten und in Ruhe die Neuerungen erkunden können.

Außerdem würde das auch Servern und Moddern mehr Zeit geben, auf die Änderungen einzugehen und sich anzupassen.

Mehr zum Thema
Eine Modderin macht so gute Skins für Hytale, dass sie jetzt offiziell eingestellt wird
von Cedric Holmeier
Hytale: Beste Mods – So erweitert ihr eurer Spielerlebnis am besten
von Christos Tsogos
Hytale: PS5 & Xbox Release – Wann kommt das Spiel auf Konsole?
von Alexander Mehrwald

Bei Hytale können sich die Spieler also auf zukünftige tolle Updates freuen. Vielleicht sehen wir auch noch mehr von einer Modderin, denn sie wurde vor kurzem von den Entwicklern eingestellt, weil sie so gute Skins für das Spiel erstellt hat: Eine Modderin macht so gute Skins für Hytale, dass sie jetzt offiziell eingestellt wird

Quelle(n): PDGames N
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Hytale Modderin wird angestellt Titelbild

Eine Modderin macht so gute Skins für Hytale, dass sie jetzt offiziell eingestellt wird

Hytale-Update-2-Titelbild.jpg

Hytale bringt bald mit Update 2 neue Magie, kosmetische Inhalte und Änderungen an Gegnern – Alle Patch Notes auf Deutsch

Hytale Mods win95

Hytale ist erst eine Woche alt, doch Mods haben bereits Windows 95 ins Spiel integriert

Hytale nicht länger tot

Schöpfer von Hytale stellt das erste Update live, verrät vorher aber noch, was in den nächsten Tagen kommt

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx