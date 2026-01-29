Hytale ballert in wenigen Tagen 2 Updates raus, will jetzt langsamer machen, damit ihr mehr Zeit habt, alles zu entdecken

In Hytale gibt es dank zweier Updates schon einiges im Spiel zu entdecken. Die nächsten Updates sollen allerdings etwas auf sich warten lassen, aber zum Wohl der Spieler, meint einer der Entwickler.

Wie ist die Update-Situation bei Hytale? Nur vier Tage nach dem Release von Hytale gab es schon das erste Update für das Spiel. Hier wurden erst einmal Kleinigkeiten verbessert, während die Entwickler aber auch gleichzeitig weitere geplante Verbesserungen und Zusätze ankündigten.

In Update 2, das ebenfalls nur wenige Tage auf sich warten ließ, gab es schon einige kleine Inhalte, die dem Minecraft-Konkurrenten hinzugefügt wurden. Natürlich sind weitere Updates geplant, die sollen allerdings erstmal auf sich warten lassen.

Alle zwei bis sechs Wochen neue Inhalte

Was kommt in Zukunft an Updates? In einem Post auf X kündigte der Entwickler Simon die kommenden Update von Hytale an. Zukünftig soll der Rhythmus in Sachen Updates angepasst werden. So soll der Fokus eher darauf liegen, die neuen Funktionen zu testen, bevor sie es in das Spiel schaffen.

Jede Woche sollen dafür experimentelle Builds veröffentlicht werden, die dazu dienen, neue Features zu testen. Diese seien dann allerdings instabil und würden dazu genutzt, um Feedback zu bekommen.

Währenddessen soll die Hauptversion des Spiel seltener Updates erhalten, etwa alle zwei bis sechs Wochen, und auch erst dann, wenn die neuen Funktionen in einem guten Zustand sind. Diese Releases sollen dann rechtzeitig angekündigt werden, damit die Spieler sich auf die Änderungen vorbereiten und in Ruhe die Neuerungen erkunden können.

Außerdem würde das auch Servern und Moddern mehr Zeit geben, auf die Änderungen einzugehen und sich anzupassen.

Bei Hytale können sich die Spieler also auf zukünftige tolle Updates freuen. Vielleicht sehen wir auch noch mehr von einer Modderin, denn sie wurde vor kurzem von den Entwicklern eingestellt, weil sie so gute Skins für das Spiel erstellt hat: Eine Modderin macht so gute Skins für Hytale, dass sie jetzt offiziell eingestellt wird