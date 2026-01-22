Hytale bringt bald mit Update 2 neue Magie, kosmetische Inhalte und Änderungen an Gegnern – Alle Patch Notes auf Deutsch

Die Entwickler von Hytale arbeiten seit dem Release in den Early Access unermüdlich daran, das Sandbox-Abenteuer zu erweitern. Damit sie das Momentum halten, gibt es bald den zweiten großen Patch. Was ihr zum Release erwarten könnt, erfahrt ihr hier.

Die wichtigsten Änderungen in Update 2: Der Gründer des Studios von Hypixel hat auf X schon mal aufgelistet, was ihr im kommenden Update erwarten könnt. Die Liste ist lang, wir listen euch deshalb jetzt die wichtigsten Änderungen auf. Im Anschluss findet ihr dann auch den Zeitpunkt, wann das Update ausgerollt werden soll und zudem eine komplette Übersicht aller Patch Notes. Kommen wir aber nun zu den wichtigsten Inhalten:

Neue Magie – Nekromantie-Grimoire droppt von Skelett-Prätorianern und ermöglicht es euch, bis zu 5 Skelett-Diener aus Knochenhaufen zu erschaffen (Dauer: 5 Minuten oder bis der Beschwörer stirbt).

Pickaxe-Fortschritt überarbeitet: Die Abbaugeschwindigkeit skaliert nun mit der Qualität der Spitzhacke.

Neue Masken-Gesichtsaccessoires (für alle Editionen verfügbar)

Neue Mundvarianten: Vampir, Niedlich, Ork (alle Editionen)

Tower-Exploit behoben (NPCs können nun Steine auf Spieler werfen)

Alle Pflanzen können nun Erzeugnisse in der Welt platzieren.

Verbesserte Eisbären und mehrere Skeletttypen, Magma-Rhino-Kröten-Angriffs-Updates (… möglicherweise unbeabsichtigte Verbesserung)

Wann erscheint das Update? Das Team zielt darauf ab, das Update dieses Wochenende (23. – 25. Januar 2026) auszurollen. Zusätzlich kündigt Simon an, dass das Team schon Update 3 arbeitet und sie diesmal eine längere Pre-Release-Phase einplanen, damit die Server und Mods Zeit haben, sich auf die Änderungen einzustellen.

Patch Notes zu Update 2

Die Patch Notes wurden auf englisch veröffentlicht. Wir werden deshalb die Änderungen händisch übersetzen und euch die deutsche Fassung auflisten. Kommen wir nun zu den Patch Notes:

Hytale Update 2 – Patch-Hinweise (Vorabversion)

Kosmetik & Anpassung Neue Gesichtsmasken-Accessoires (für alle Editionen verfügbar) Sichtbarkeit von Rüstungsslots umschaltbar (vom Host erzwungen für PvP/Immersion) Neue Mundvarianten: Vampir, Niedlich, Ork (alle Editionen) Berserker-Frisur-Kachelung korrigiert Aktualisierte Frisuren, Umhanganimationen, Blütenblätter und Stoffgrafiken

Gameplay & Balance Neue Magie! Nekromantie-Grimoire! Drops von Skelett-Prätorianern, mit denen du bis zu 5 Skelett-Diener aus Knochenhaufen auferwecken kannst (Dauer 5 Minuten oder bis der Beschwörer stirbt) Adamantit erfordert jetzt eine Thorium- oder Kobalt-Spitzhacke Fortschritt der Spitzhacke überarbeitet: Die Abbaugeschwindigkeit skaliert jetzt mit der Qualität der Spitzhacke Schnellere Schienenwagen (immer noch nicht großartig, aber schneller!) Tower-Exploit behoben (NPCs können nun Steine auf Spieler werfen) Verbesserte Eisbären und mehrere Skeletttypen Alle Feldfrüchte können nun in der Welt platziert werden Fehlende dekorative Lichtblöcke wurden zur Möbelbank hinzugefügt Versteckte Drops angepasst (leicht → mittel für einige NPCs wie Kühe) Berechtigung für Teleportation auf der Weltkarte hinzugefügt Magma-Rhino-Kröten-Angriff aktualisiert (… vielleicht versehentliche Verbesserung)

Weltgenerierung WorldGen V2 für öffentliche Dokumentation vorbereitet (Modder-Unterstützung) Neue Vorlagen „Default_Flat“ und „Default_Void“ unter Verwendung von WorldGen V2 Das Hub-Portal wird nun mit V2 Flat Worldgen generiert (klares Wetter, begrenzter Nebel, nur neue Welten) Umfangreiche Überarbeitung der Erzplatzierung in allen Zonen

– Mehr Erze, insbesondere im Untergrund der Devastated Lands

– Erfordert neue Chunks in bestehenden Welten Korrekturen an der Dungeon-Umgebung in Zone 1 + neue Umgebungskorrekturen (möglicherweise hört ihr neue Soundtracks)

Landwirtschaft Ewige Feldfrüchte werden nicht mehr durch Waffenschaden zerstört. Die Lebensdauer von gepflügtem Boden wurde erhöht. Der Bodenverfall unter voll ausgewachsenen Feldfrüchten wurde korrigiert.

UI/UX Verbesserte Tooltips für Editor-Blöcke. Tooltips für Kleidungsfarben hinzugefügt. Besserer Kontrast für aktive Hotbar-Slots (Diamant-Anzeige, hilfreich in den Heulenden Sanden). Speicher-Kategorien alphabetisch sortiert Verbesserungen der Lebensqualität durch Skript-Brushes Aktualisierungen der Inventar-Interaktion (z. B. neue Tastenkombination, um alle Gegenstände aus Truhen zu ziehen) Optionale FPS-Zähler-Überlagerung Spielermarkierungen zum Kompass hinzugefügt Ophidiophobie-Barrierefreiheitsmodus

Audio Grundlegende Rex-Sounds hinzugefügt + zusätzliche Audio-Korrekturen

Fehlerbehebungen, Technik und Stabilität Server-Selbstaktualisierung Verbesserungen bei Schatten Blockauswahl funktioniert, wenn die Hotbar voll ist Dokumentation zum Asset-Editor korrigiert Korrekturen beim Mantling Tastaturbelegung bleibt erhalten Verbesserte Wetterübergänge (noch nicht perfekt, aber flüssiger) Teleporter-Versatz korrigiert Rail-Karts verbrauchen und platzieren nun korrekt Bett-Respawn in nicht geladenen Chunks korrigiert Aktualisierung der Färbung von Lebensmittelpartikeln Wesentliche Verbesserungen bei Serverstabilität, Validierung, ECS, Lokalisierung und Timeout



Kann ich das Update schon testen? Ja. Geht dazu wie folgt vor:

Öffnet euren Launcher

Geht in die Einstellungen

Aktiviert „Pre-Release“

So solltet ihr ebenfalls auf die neuen Inhalte zugreifen können. Wenn euch Bugs auffallen sollten, könnt ihr diese dem Team melden. So sorgt ihr dafür, dass das Update auch mit hoher Wahrscheinlichkeit am Wochenende veröffentlicht wird. Mehr zu Hytale findet ihr zudem hier: Hytale ist erst eine Woche alt, doch Mods haben bereits Windows 95 ins Spiel integriert